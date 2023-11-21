በአየርላንድ በቂ ያልሆነ የአእምሮ ህክምና አገልግሎቶች በአእምሮ ጤና አጠባበቅ ስርዓት ውስጥ ያሉ ተጋላጭነቶችን ያጋልጣሉ

በቅርቡ በአቲ አውራጃ ፍርድ ቤት የተከሰተ ጉዳይ በአየርላንድ የሳይካትሪ አገልግሎቶች ውስጥ የሚታዩ ጉድለቶችን አጉልቶ አሳይቷል፣ ይህም የአእምሮ ጤና ዕርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ግለሰቦች ደህንነት ስጋት ፈጥሯል። በኒውብሪጅ ውስጥ በደረሰው ቢላዋ የታጀበ ክስተት ላይ አንድ ዳኛ ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ሊያጋልጥ ባለው አደጋ ምክንያት ለተከሳሹ የዋስትና መብትን በመከልከል ተገቢውን የስነ-አእምሮ ህክምና ባለመኖሩ እንዳሳዘናቸው ገልጿል።
የአየርላንድ የአይምሮ ጤና አጠባበቅ ስርዓት ለረጅም ጊዜ በቸልተኝነት እና በንብረት እጥረት ሲሰቃይ ቆይቷል፣ ተቺዎች ደህንነታቸው የተጠበቁ የህክምና ክፍሎች የማግኘት ውስንነት እና የግምገማ መዘግየቶችን ይቃወማሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ዳኛው ከልክ በላይ የተዘረጋ የአእምሮ ጤና መሠረተ ልማት የሚያስከትለውን ጎጂ ውጤት በማጉላት ተስማሚ የሆነ አስተማማኝ ክፍል አለመኖሩን አዝነዋል።
በተከሳሹ በኩል የጉዳት ዛቻ ቢሰነዘርበትም ዋናው ጉዳይ በቂ የአእምሮ ጤና ድጋፍ አለመኖሩ መሆኑ ግልጽ ነበር። ፍርድ ቤቱ ተከሳሹ ከዚህ ቀደም የአዕምሮ ህመም ምልክቶችን እንዳሳየ ተረድቷል፣ ይህም በአደንዛዥ ዕፅ አላግባብ መጠቀም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን፣ በአዋቂ ታማሚዎችና የቅርብ ቤተሰባቸው አባላት መካከል ያለው ልዩነት ብዙ ጊዜ ውጤታማ የሆነ የሐሳብ ልውውጥ ለማድረግ እና ምርመራን ስለሚያስተጓጉል ቤተሰቡ ወደ ተቋሙ እንዲገባ ለማድረግ ያደረገው ሙከራ ከንቱ ይመስላል።
ስለ ተከሳሹ የአእምሮ ሁኔታ አጠቃላይ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ የቆረጡ ዳኛው የቤተሰብ አባላት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለጤና አጠባበቅ ባለሙያዎች በመስጠት የሚጫወቱትን ወሳኝ ሚና አፅንዖት ሰጥተዋል። በሚያሳዝን ሁኔታ፣ አሁን ያለው የአየርላንድ አሰራር የእንደዚህ አይነት ግብአቶችን ዋጋ ማወቅ ባለመቻሉ የህክምና ባለሙያዎች በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲያደርጉ እንቅፋት ሆኖባቸዋል።
ጉዳዩ የአየርላንድ የአይምሮ ጤና እንክብካቤ ስርዓት በጣም ማሻሻያ እንደሚያስፈልገው እንደ ትልቅ ማስታወሻ ሆኖ ያገለግላል። መንግሥት በአገልግሎት ላይ ያለውን ሰፊ ክፍተት መፍታት፣ በቂ ግብአት ላይ መዋዕለ ንዋይ ማፍሰስ፣ በሕክምና ባለሙያዎችና በታካሚ ቤተሰቦች መካከል ያለውን ትብብር ማጠናከር አለበት። እንደዚህ አይነት ጣልቃገብነቶች ብቻ በችግር ውስጥ ያሉ ግለሰቦች የሚገባቸውን ፈጣን፣ ውጤታማ እና ርህራሄ ያለው እንክብካቤ እንዲያገኙ ማረጋገጥ ይችላሉ።
በየጥ
ጥያቄ፡ በጉዳዩ ላይ የዋስትና መብት ለምን ውድቅ ተደረገ?
መልስ፡ የግለሰቡን ደህንነት እና በሌሎች ላይ ሊያደርስ የሚችለውን ጉዳት በተመለከተ ስጋት ስላለበት የዋስትና መብት ውድቅ ተደርጓል።
ጥ፡- ስለ አየርላንድ የአእምሮ ጤና እንክብካቤ ሥርዓት የተገለጹት ጉዳዮች ምን ምን ነበሩ?
መ፡ ጉዳዩ ትክክለኛ የስነ-አእምሮ አገልግሎት አለመኖሩን፣ የግምገማ መዘግየት እና የአእምሮ ጤና እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ግለሰቦች በቂ ግብአት አለመኖሩን አሳይቷል።
ጥ፡ ለምን የቤተሰቡ ግብአት ወሳኝ ነበር?
መ: የቤተሰቡ ግንዛቤዎች ስለ ተከሳሹ የአእምሮ ሁኔታ እና ታሪክ ጠቃሚ መረጃ ሊሰጡ ይችሉ ነበር፣ ይህም የጤና አጠባበቅ ባለሙያዎችን በደንብ የተረዱ ውሳኔዎችን እንዲያደርጉ ይረዳቸዋል።
ጥ፡ በአየርላንድ የአእምሮ ጤና እንክብካቤ ሥርዓት ውስጥ ምን ዓይነት ማሻሻያዎች ያስፈልጋሉ?
መ፡ ስርዓቱ ለተቸገሩት ውጤታማ እንክብካቤን ለማረጋገጥ ተጨማሪ ግብዓቶችን፣ ደህንነቱ የተጠበቀ የህክምና ክፍሎችን ማግኘት እና በህክምና ባለሙያዎች እና በታካሚ ቤተሰቦች መካከል የተሻሻለ ትብብር ይፈልጋል።