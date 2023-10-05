ኪም ካርዳሺያን እና ሌሎች ታዋቂ ሰዎች ድመትን የሚመስል የድምፅ ዘይቤ ይጠቀማሉ ሲል ጥናት አመልክቷል።

Current Biology በተሰኘው ጆርናል ላይ የወጣው አዲስ ጥናት ኪም ካርዳሺያን እና ሌሎች ታዋቂ ሰዎች ብዙውን ጊዜ ከድመት ማጽጃ ጋር የሚመሳሰል የንግግር ድምጽ እንደሚጠቀሙ አረጋግጧል። ይህ የንግግር ዘዴ የድምፅ ጥብስ በመባል ይታወቃል.
ተመራማሪዎች ሰዎች በተለምዶ ለመግባባት የሚጠቀሙባቸውን ሶስት የድምፅ መዝገቦችን ለይተው አውቀዋል። እነዚህ መዝገቦች የሚመነጩት በጉሮሮ ውስጥ በሚገኙ የድምፅ ማቀፊያዎች ውስጥ በአየር ውስጥ በማለፍ ነው. በብዛት ጥቅም ላይ የሚውሉት ሦስቱ መዝገቦች የድምጽ ጥብስ፣ ደረት እና ፋሊቶ ናቸው።
የደረት መመዝገቢያ በመደበኛነት ስንናገር የምንጠቀመው ነው, እና falsetto ከፍ ያለ ድግግሞሽን ይወክላል. በሌላ በኩል, የድምጽ ጥብስ ከደረት መዝገብ ያነሰ ድግግሞሽ መጠን ይፈጥራል. እንደ ኪም ካርዳሺያን፣ ኬቲ ፔሪ እና ፓሪስ ሒልተን ያሉ ታዋቂ ሰዎች በንግግራቸው የድምጽ ጥብስ በመጠቀም ይታወቃሉ። የሚገርመው ነገር ድመቶች ሲቃጠሉ በድምፅ ጥብስ ይጠቀማሉ ይህም በሁለቱ መካከል ያለውን ግንኙነት የበለጠ ያደርገዋል።
ጥናቱ እንደሚያሳየው ድመቶች በድምፅ እጥፋቸው ውስጥ ልዩ የሆነ ፓድ አላቸው, ይህም ምናልባት ዝቅተኛ ድግግሞሽ ድምፆችን የማምረት ችሎታቸውን ያብራራል. የጥናቱ መሪ ክርስቲያን ቲ ሄርብስት ይህ ፓድ እንደ ድመቶች ያሉ ትንንሽ እንስሳት በሚያስደንቅ ሁኔታ ዝቅተኛ ፍጥነቶች እንዲፈጥሩ የሚያስችል ሲሆን ይህም በሰው ድምጽ ሊፈጠር ከሚችለው በታች ነው።
ይሁን እንጂ በድምጽ ጆርናል ላይ የወጣው ሌላ ጥናት በድምፅ ጥብስ የሚናገሩትን ሴቶች አሉታዊ አመለካከት አጉልቶ ማውጣቱን ልብ ማለት ያስፈልጋል። የድምጽ ጥብስ ያላቸው ሴቶች የማሰብ ችሎታ የሌላቸው እና ማራኪ ተደርገው ይታዩ ነበር። ይህ ግንዛቤ በድምፅ ጥብስ የሴትን ድምጽ ከፍ አድርጎ ስለሚቀንስ የወንድነት ድምጿን ከፍ ሊያደርግ ይችላል ከሚለው እውነታ ጋር የተያያዘ ነው። የጥናቱ ደራሲዎች ሰዎች በወንድ ተናጋሪዎች ውስጥ ከድምጽ ጥብስ ጋር የተቆራኙትን ዝቅተኛ ድግግሞሾችን መታገስ እንደሚችሉ ጠቁመዋል ምክንያቱም እኛ የምናገኛቸው በጣም የተለመደ አውድ ነው ።
በማጠቃለያው ይህ ጥናት ታዋቂ ሰዎች የሚጠቀሙባቸውን የድምፅ ቴክኒኮች እና ድመቶች ከሚያመነጩት ድምፆች ጋር ያላቸውን ተመሳሳይነት ላይ ያብራራል። የድምፅ ጥብስ በአንዳንድ ግለሰቦች ዘንድ ታዋቂ ሊሆን ቢችልም በማስተዋል እና በማህበራዊ ፍርዶች ላይ ሊኖረው የሚችለውን ተፅዕኖ ማወቅ አስፈላጊ ነው.
ትርጓሜዎች
- የድምጽ ጥብስ፡- በጉሮሮው በሚመረተው ዝቅተኛ ድግግሞሽ መዝገብ የሚታወቅ የንግግር ዘዴ።
- የድምፅ መዝገቦች: ሰዎች የድምፅ ድምፆችን የሚያመርቱባቸው የተለያዩ የድግግሞሽ ክልሎች።
- ማንቁርት፡- የድምጽ ሳጥን በመባልም ይታወቃል፣ ድምጽ የሚያመነጩትን የድምፅ እጥፎች ይዟል።
- የደረት መመዝገቢያ፡ የድምፅ መዝገብ በተለምዶ ለተለመደ ንግግር የሚያገለግል ነው።
– ፋልሴቶ፡- ከደረት መዝገብ በበለጠ ድግግሞሽ የሚታወቅ የድምፅ መዝገብ።
ምንጮች:
– ጥናት በወቅታዊ ባዮሎጂ ታትሟል
- በድምፅ ጆርናል ላይ የተደረገ ጥናት