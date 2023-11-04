የጠፈር ተመራማሪው ኬን ማቲንሊ ለአፖሎ 13 ላደረገው አስተዋጽዖ ይታወሳል።

ናሳ የተጎዳው አፖሎ 13 የጠፈር መንኮራኩር ወደ ምድር በሰላም እንዲመለስ ወሳኝ ሚና የተጫወተው የጠፈር ተመራማሪ ኬን ማቲንሊ ማለፉን አስታውቋል። የ87 አመቱ ማቲንግሊ ለናሳ አፖሎ ፕሮግራም ስኬት ቁልፍ ሰው ነበር፣ ጥረቱም በታሪክ የማይሻር አሻራ በማሳረፍ።
ማትሊ የቀድሞ የአሜሪካ ባህር ሃይል አብራሪ እ.ኤ.አ. ምንም እንኳን የራሱ የመጀመሪያ የጠፈር በረራ በ 1966 በአፖሎ 1972 ተልዕኮ ውስጥ ጨረቃን የትእዛዝ ሞጁል አብራሪ አድርጎ በመዞር ቢመጣም ፣ የእሱ በጣም የሚደነቅ ተፅእኖ የተሰማው በታመመው አፖሎ 16 ተልዕኮ ወቅት ነው።
በመጀመሪያ የትዕዛዝ ሞጁሉን እንዲያብራራ የተመደበው ማትሊ ለጀርመን ኩፍኝ ከተጋለጡ በኋላ በጆን ስዊገርት ጁኒየር ተተካ። ተልእኮው ከጀመረ ብዙም ሳይቆይ የኦክስጂን ታንክ በመፈንዳቱ በጠፈር መንኮራኩሩ ላይ ከፍተኛ ችግር ፈጠረ። ማቲንሊ ስለ እደ-ጥበብ ያለው ጥልቅ እውቀት በቀጣዮቹ ወሳኝ ሰዓታት ውስጥ ጠቃሚ ሆኖ ተገኝቷል።
ከኢንጂነሮች እና ከተልዕኮ ቁጥጥር ጋር በቅርበት በመስራት፣ ማትሊ ሁኔታውን በመተንተን እና ስዊገርት፣ ጀምስ ሎቭልን እና ፍሬድ ሃይስን ለማዳን ስልቶችን በመቅረጽ ረገድ ወሳኝ ድጋፍ አድርጓል። ፈታኝ ሁኔታዎች ቢያጋጥሟቸውም ሰራተኞቹ የጨረቃ መሬትን እንደ ጊዜያዊ የህይወት ጀልባ ከተጠቀሙ በኋላ በሰላም ወደ ምድር ተመለሱ።
ሰራተኞቹን እና የተጎዳውን የጠፈር መንኮራኩር ወደ ሀገር ቤት በተሳካ ሁኔታ ለመመለስ የማቲንሊ እውቀት እና የእውነተኛ ጊዜ ውሳኔ አሰጣጥ አጋዥ ነበሩ። ለተልዕኮው ያለው ቁርጠኝነት እና ለችግሮች መፍትሄ ያለው የማያወላውል ቁርጠኝነት አብረውት የነበሩት የጠፈር ተመራማሪዎች በሰላም መመለሳቸውን አረጋግጧል።
የአፖሎ 13 ውርስ እና አስደናቂ የኬን ማቲን ጥረቶች እ.ኤ.አ. በ 1994 በጄምስ ሎቭል በፃፈው “የጠፋ ጨረቃ፡ አደገኛ ጉዞ ኦቭ አፖሎ 13” በተባለው መጽሃፍ እና በ1995 ተከታዩ ፊልም “አፖሎ 13” ማቲሊ በነበረበት በተዋናይ ጋሪ ሲኒሴ የተገለጸ።
በየጥ:
ጥ፡ የኬን ማቲንሊ በአፖሎ 13 ተልዕኮ ውስጥ የነበረው ሚና ምን ነበር?
መልስ፡ ኬን ማቲንግሊ በመጀመሪያ የትእዛዝ ሞጁሉን እንዲያብራራ ተዘጋጅቶ ነበር፣ነገር ግን ለጀርመን ኩፍኝ ከተጋለጡ በኋላ ተተካ። ይሁን እንጂ ስለ መንኮራኩሩ ያለው ሰፊ እውቀት መሐንዲሶችን እና የተልእኮ ቁጥጥርን ሁኔታውን እንዲመረምሩ እና ሰራተኞቹን በሰላም ወደ ቤት ለማምጣት መፍትሄዎችን በማፈላለግ ረገድ ጠቃሚ ሆኖ ተገኝቷል።
ጥ፡ የትኛው መጽሐፍ እና ፊልም አፖሎ 13 ተልዕኮ እና የኬን ማቲንግሊ ተሳትፎን ያሳያል?
መ፡ የ1994ቱ መጽሃፍ “የጠፋው ጨረቃ፡ የአፖሎ 13 አደገኛ ጉዞ”፣ በጄምስ ሎቬል በመተባበር እና በ1995 የተካሄደው ፊልም “አፖሎ 13” የአፖሎ 13 ተልእኮ ክስተቶችን ያሳያል፣ ኬን ማቲንሊ በጋሪ ሲኒሴ ተሳልቷል።