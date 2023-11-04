የጠፈር ተመራማሪው ኬን ማቲንሊ ከዚህ አለም በሞት ተለየ፡ አስደናቂ ውርስውን ይመልከቱ

የተጎዳው አፖሎ 13 የጠፈር መንኮራኩር በሰላም እንዲመለስ ከፍተኛ አስተዋጾ በማድረግ የሚታወቀው የቀድሞ የጠፈር ተመራማሪ ኬን ማቲንሊ በ87 አመታቸው በአሳዛኝ ሁኔታ ከዚህ አለም በሞት ተለይተዋል ሲል የናሳ መግለጫ አመልክቷል። የማቲንሊ እውቀት እና ትጋት ለአፖሎ ፕሮግራም ስኬት ወሳኝ ነበር፣ ይህም በታሪክ ውስጥ ዘላቂ ቦታውን ያረጋግጣል።
የማቲንሊ ጉዞ የጀመረው በ1966 ናሳን ከመቀላቀሉ በፊት የባህር ኃይል ፓይለት ሆኖ ነበር። ለአፖሎ ጨረቃ ተልዕኮዎች የጠፈር ልብስ እና ቦርሳዎችን በማዘጋጀት ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። ነገር ግን፣ በ1972 አፖሎ 16 ትዕዛዝ ሞጁሉን በራሰ ጊዜ፣ ጨረቃን ሲዞር፣ ሌሎች ሁለት የበረራ አባላትም ፕላኔቷን ሲቃኙ በራሱ በህዋ ላይ የራሱ ተሞክሮ መጣ።
የማቲንሊ ስራ በጣም ከሚያስደንቁ ነገሮች አንዱ በታመመው አፖሎ 13 ተልዕኮ ውስጥ ተሳትፎው ነው። መጀመሪያ ላይ የትዕዛዝ ሞጁሉን አብራሪ ለማድረግ ታቅዶ የነበረው ማትሊ በጀርመን የኩፍኝ በሽታ ምክንያት ከመጀመሩ ጥቂት ቀደም ብሎ ከተልዕኮው ተወግዷል። ይህ የእጣ ፈንታ ጠማማ በጆን ስዊገርት ጁኒየር እንዲተካ አደረገው።
በተልዕኮው ወቅት ድንገተኛ ፍንዳታ በጠፈር መንኮራኩሩ ላይ ጉዳት አድርሶ ነበር፣ ይህም ሰራተኞቹ በማቲንሊ ከመሬት ባለው ልምድ እንዲታመኑ አስገደዳቸው። ከመሐንዲሶች ጋር አብሮ በመሥራት እና ወሳኝ የሆኑ የእውነተኛ ጊዜ ውሳኔዎችን ሲያቀርብ ስለ ጠፈር መንኮራኩሩ ያለው ጥልቅ ዕውቀት በጣም አስፈላጊ ነበር ። የማቲንሊ ራስ ወዳድነት እና ፈጣን አስተሳሰብ የተልእኮውን ስኬት አረጋግጧል።
ማትሊ ለአፖሎ ፕሮግራም ካበረከተው አስተዋፅኦ በተጨማሪ ከናሳ እና ከባህር ኃይል የኋላ አድሚራልነት ጡረታ ከመውጣቱ በፊት ሁለት የጠፈር መንኮራኩር ተልእኮዎችን ማዘዝ ቀጠለ። ምንም እንኳን አስደናቂ ስራ ቢሰራም ፣በአፖሎ 13 ተልእኮ ውስጥ ያለው የማትሊ ፅናት እና ለባልንጀሮቹ ለጠፈር ተጓዦች ደህንነት ያላሰለሰ ቁርጠኝነት ያሳየበት መሳሪያ ነው።
የማቲንሊ ውርስ ከአፖሎ 13 አስጨናቂ ታሪክ ጋር ለዘላለም ይጣበቃል። ሰራተኞቹን እና የጠፈር መንኮራኩሮችን ወደ ምድር ለመመለስ ያደረገው ጥረት የማይበገር የሰው ልጅ ፍለጋ መንፈስ እና ችግሮችን በማሸነፍ የቡድን ስራ ሀይል እንዳለው ማሳያ ሆኖ አገልግሏል።
በየጥ:
ጥ፡ የኬን ማቲንሊ በአፖሎ 13 ተልዕኮ ውስጥ የነበረው ሚና ምን ነበር?
መ: መጀመሪያ ላይ የትዕዛዝ ሞጁል አብራሪ ሆኖ ተይዞ፣ ማትሊ ለጀርመን ኩፍኝ በመጋለጡ ምክንያት ከተልዕኮው ተወግዷል። ይሁን እንጂ ስለ መንኮራኩሩ ያለው ጥልቅ እውቀት ሰራተኞቹን እና የተጎዱትን የጠፈር መንኮራኩሮች በአስተማማኝ ሁኔታ ለመመለስ ከመሬት ተነስተው ወሳኝ የሆኑ የእውነተኛ ጊዜ ውሳኔዎችን በማቅረብ ረገድ ወሳኝ ሆኖ ተገኝቷል።
ጥ፡ ኬን ማቲንሊ ምን ሌሎች ታዋቂ አስተዋጾ አድርጓል?
መልስ፡- ለአፖሎ ጨረቃ ተልእኮዎች የጠፈር ልብሶችን እና ቦርሳዎችን በማዳበር ረገድ ማትንግ ጉልህ ሚና ተጫውቷል። እንዲሁም ሁለት የጠፈር መንኮራኩር ተልዕኮዎችን በማዘዝ ከናሳ እና ከባህር ሃይል እንደ የኋላ አድሚራልነት ጡረታ ወጣ።
ጥ፡ ማትሊ በናሳ እንዴት ይታወሳል?
መ፡ የናሳ አስተዳዳሪ ቢል ኔልሰን ማቲንሊ ከሀገሪቱ ጀግኖች አንዱ እንደሆነ በመጥቀስ ለአፖሎ ፕሮግራም ስኬት ያላቸውን ቁልፍ ሚና በማጉላት በታሪክ ሁሉ እንዲታወሱ አድርገዋል።