አዲስ ጥናት እንዳረጋገጠው ሃምፕባክ ዓሣ ነባሪዎች “ኬልፒንግ” በመባል በሚታወቀው ባህሪ ውስጥ የሚሳተፉት ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ በጣም ተስፋፍቷል፣ ይህም “ዓለም አቀፍ ክስተት” ነው። በባሕር አረም ውስጥ የሚርመሰመሱትን ሃምፕባክ ዌልስን የሚያካትት ኬልፒንግ ለመጀመሪያ ጊዜ የታየው እ.ኤ.አ. በ2007 ነበር፣ ነገር ግን ሳይንቲስቶች እንደ ገለልተኛ ክስተቶች ብቻ ገልጸውታል። ይሁን እንጂ፣ በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንዳረጋገጠው በዓለም ዙሪያ ያሉ ሃምፕባክዎች በቆዳቸው ላይ ባለው ቅጠላማ የእምቦጭ አረም እንደ ጨዋታ እና የሰውነት መፋቅ እንደሚያስደስታቸው አረጋግጧል።
ጥናቱ በሰሜን-ምስራቅ ፓሲፊክ፣ በሰሜን አትላንቲክ እና በአውስትራሊያ የባህር ዳርቻዎች ውስጥ በሃምፕባክ ዓሣ ነባሪዎች ውስጥ ኬልፒንግን የሚዘግቡ 95 የማህበራዊ ሚዲያ ልጥፎችን መርምሯል። “ኬልፒንግ” ከሚለው በተቃራኒ ሃምፕባክ ዓሣ ነባሪዎች ከተለያዩ የባህር አረም ዓይነቶች ጋር ይገናኛሉ እና በተለይ መራጭ አይደሉም። በክልሉ ውስጥ ከየትኛው የባህር አረም ጋር ይጫወታሉ እና ይገናኛሉ.
የሃምፕባክ ዓሣ ነባሪዎች፣ የባልይን ዓሣ ነባሪዎች ቡድን አባል የሆኑ ማጣሪያዎችን የሚመግቡ ዓሣ ነባሪዎች፣ ብዙውን ጊዜ በውቅያኖስ መኖሪያቸው ውስጥ ካሉ ነገሮች ጋር ይገናኛሉ። ከባህር አረም በተጨማሪ በሎግ፣ ድራፍት እንጨት፣ የአሳ ማጥመጃ መሳሪያ እና ጄሊፊሽ ይጫወታሉ። የባህር አረም በቆዳቸው ላይ ለስላሳ እና ደስ የሚል ስሜት ይሰማቸዋል፣ እና ሃምፕባክዎች በመንጋጋቸው እና በጭንቅላታቸው አካባቢ የስሜት ህዋሳት ያላቸው ፀጉሮች ከባህር አረም ላይ ሲቦርሹ ሊነቃቁ ይችላሉ።
ሃምፕባክ ቆዳቸውን በቅኝ የሚገዙ ጥገኛ ተህዋሲያንን እና ባክቴሪያዎችን እንዲያስወግዱ ስለሚረዳ ከልፒንግ ላይ ሊደረጉ የሚችሉ የሕክምና ጥቅሞች አሉ። የባህር አረም ፀረ ተህዋሲያን ባህሪያት እንዳለው ይታመናል, ነገር ግን ይህ በዓሣ ነባሪዎች ላይ የሚርመሰመሱ ፍጥረታትን የሚመለከት ከሆነ ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል. ሃምፕባክ ዓሣ ነባሪዎች አንዳንድ ጊዜ የባሕር አረምን ነክሰው ወደ ውኃ ውስጥ ይጎትቱታል፣ ይህ ደግሞ የአፋቸውን ውስጠኛ ክፍል ለመፋቅ ሊያገለግል ይችላል። ነገር ግን፣ ጥገኛ ተህዋሲያን ዓሣ ነባሪዎች ለመፋቅ ሲመጡ ለመዝለል እና ለመዝለል ከባህር አረም መጠቅለያዎች ሊጠቀሙ ይችላሉ።
በባሕር አረም ውስጥ መጫወት መማርን ሊያሳድግ እና በአሳ ነባሪዎች መካከል ያለውን ማህበራዊ ግንኙነት ያጠናክራል፣ ይህም ለማስተባበር፣ ለመንቀሳቀስ እና ለመደሰት አስተዋፅኦ ያደርጋል። ይሁን እንጂ የአየር ንብረት ለውጥ የባህር አረም ስርጭትን በተለይም ኬልፕን በሚቀይርበት ጊዜ ለዚህ ባህሪ ስጋት ይፈጥራል. የውቅያኖሶች ሙቀት መጨመር እና እንደ የባህር ቁልቁል ያሉ በኬልፕ ላይ የሚመገቡ ዝርያዎች መጨመር የኬልፕ ደኖችን ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ።
ይህ ጥናት በሃምፕባክ ዓሣ ነባሪ ባህሪ ላይ ብርሃን ይፈጥራል እና ከአካባቢያቸው ጋር ያላቸውን ግንኙነት ለጥበቃ እና ለደህንነታቸው የመረዳትን አስፈላጊነት ያጎላል።
ምንጮች:
– የጥናት መሪ ኦላፍ ሜይኔክ፣ በኩዊንስላንድ፣ አውስትራሊያ በሚገኘው የግሪፍዝ ዩኒቨርሲቲ የባህር ዳርቻ እና የባህር ምርምር ማዕከል ተመራማሪ።
- የባህር ሳይንስ እና ምህንድስና ጆርናል