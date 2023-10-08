ወደ ኮስሚክ ድር ጨረፍታ፡ የአጽናፈ ዓለሙ ትልቁን መዋቅሮች ካርታ ማዘጋጀት

የሳይንስ ሊቃውንት የጽንፈ ዓለሙን የጀርባ አጥንት የሆነውን የጋላክሲ ክሮች ውስብስብ በሆነው የጠፈር ድረ-ገጽ ሲደነቁ ቆይተዋል። እነዚህ ክሮች፣ በስበት ኃይል የታሰሩ ሱፐር ክላስተር፣ ጋላክሲዎች የሚቀመጡበት ስካፎልዲንግ ይፈጥራሉ። ነገር ግን፣ የኮስሚክ ድር በራሱ የማይታይ፣ በኦፕቲካል ድግግሞሾች የማይታይ ሆኖ ቆይቷል።
በግኝት ግኝት፣ ተመራማሪዎች ኬክ ኮስሚክ ድር ምስል (KCWI) በተባለ ልዩ የተነደፈ መሳሪያ በመጠቀም የኮስሚክ ድርን በተሳካ ሁኔታ ቀርፀዋል። የሳይንስ ሊቃውንት የኮስሚክ ድር ዋና አካል በሆነው በሃይድሮጂን ጋዝ ላይ በማተኮር እና እጅግ በጣም ጥንታዊው የኮከብ አፈጣጠር ቁሳቁስ ላይ በማተኮር ክሮቹን መለየት ችለዋል።
የምስሉ ሂደት ለሃይድሮጂን ጋዝ በጣም ጠንካራው ልቀት መስመር በሆነው በላይማን አልፋ መስመር ላይ በገቡ ስፔክቶሜትሮች ላይ የተመሰረተ ነው። ይህንን ልቀት በመያዝ ተመራማሪዎች የማይታዩትን የጠፈር ድር አወቃቀሮችን ለማየት ችለዋል።
መሪው ደራሲ ክሪስቶፈር ማርቲን ሲያብራራ፣ “ከዚህ የቅርብ ጊዜ ግኝት በፊት፣ የመብራት ምሰሶ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ የፋይበር አወቃቀሮችን አይተናል። አሁን ያለ መብራት ልናያቸው እንችላለን። የኮስሚክ ድር የአጽናፈ ዓለማችንን አርክቴክቸር ያሳያል። በእኛ ጋላክሲ ውስጥ አብዛኛው መደበኛ ጉዳይ የሚኖርበት እና የጨለማ ቁስ ያለበትን ቦታ በቀጥታ የሚከታተለው ነው።
የኮስሚክ ድረ-ገጽን መዘርጋት የጨለማ ቁስ ስርጭትና ትኩረትን ብቻ ሳይሆን አብዛኛው የአጽናፈ ዓለም ክፍል ስላለው ምስጢራዊ ንጥረ ነገር ተፈጥሮ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። በተፈጥሮ አስትሮኖሚ ውስጥ የታተመው ግኝቶቹ በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ስላሉት ትላልቅ መዋቅሮች ያለን ግንዛቤ ውስጥ ትልቅ እድገት ያመለክታሉ።
ተጨማሪ የጥናት እና የካርታ ስራ ጥረቶች ስለ ኮስሚክ ድር ያለንን ግንዛቤ ከማሳደጉም በላይ የጨለማ ቁስ ሚስጥሮችን በመክፈት የግዙፉን የአጽናፈ ዓለማችን እንቆቅልሾችን ወደመግለጽ እንድንቀርብ ያደርገናል።
ምንጮች:
– [ምንጭ ጽሑፍ](የምንጭ መጣጥፍ URL አስገባ)
- [የምስል ምንጭ](የምስል ምንጭ URL አስገባ)