የኬክ ኮስሚክ ድረ-ገጽ ምስል የኮስሚክ ድር ስውር መዋቅርን ያሳያል

በካልቴክ ኤድዋርድ ሲ የድንጋይ የፊዚክስ ፕሮፌሰር ክሪስቶፈር ማርቲን እና ቡድኑ የተነደፈው ኬክ ኮስሚክ ድረ-ገጽ ምስል (KCWI) በቀላሉ የማይታየውን የጠፈር ድር ምስል በቀጥታ በመሳል ትልቅ ግኝት አድርጓል። የኮስሚክ ድር ጋላክሲዎችን ከጠፈር በላይ የሚያገናኙ ደካማ ክሮች ያሉት ሲሆን ጋላክሲዎችን ከዋክብትን ለመፍጠር የሚያስፈልጉትን ነገሮች የሚያቀርቡ እንደ ጋዝ ጅረቶች ሆነው ያገለግላሉ።
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ስለ ኮስሚክ ድር ለብዙ ዓመታት ቢያውቁም፣ በተለይም በጨለማው የጠፈር ክልሎች ውስጥ በቀጥታ ለመመልከት ፈታኝ ነው። ነገር ግን፣ በሐዋይ በWM Keck Observatory የሚገኘው የKCWI መሣሪያ፣ ከኮሲሚክ ድር ስውር ክልሎች የሚወጣውን ብርሃን በተሳካ ሁኔታ ወስዷል።
ከዚህ ቀደም ማርቲን እና ቡድኑ ኮስሚክ ዌብ ኢሜጀር የተባለውን ፕሮቶታይፕ መሳሪያ ተጠቅመው በአቅራቢያው ባለ ኳሳር ያበራውን ክር ይመለከቱ ነበር። ይሁን እንጂ ይህ የቅርብ ጊዜ ግኝት ውጫዊ ብርሃን ሳያስፈልጋቸው የጠፈር ድርን እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል.
አዲስ የተገኘው የኮስሚክ ድርን በቀጥታ የመምሰል ችሎታ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የጋላክሲ አፈጣጠርን እና የዝግመተ ለውጥን ለመረዳት ጠቃሚ መረጃ ይሰጣቸዋል። በተጨማሪም፣ ተመራማሪዎች የጨለማ ቁስ ስርጭት ካርታ እንዲሰሩ ያስችላቸዋል፣ ይህ ሚስጥራዊ የሆነው የአጽናፈ ሰማይ ክፍል ነው።
የኮስሚክ ድር የአጽናፈ ዓለሙን መዋቅር በመቅረጽ ረገድ ትልቅ ሚና የሚጫወት ሲሆን በእኛ ጋላክሲ ውስጥ አብዛኛዎቹን ተራ ቁስ አካሎች ይዟል። የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ድብቅ አወቃቀሩን በመግለጥ ስለ ጽንፈ ዓለማት መሰረታዊ ስራዎች ግንዛቤ ማግኘት ይችላሉ።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ አስትሮኖሚ (2023) DOI፡ 10.1038/s41550-023-02054-1