አዲስ መጣጥፍ፡ የአሲድ ሀይቅ ካዋህ ኢጄን ክሬተር፡ የተፈጥሮ ሚስጥራዊ ድንቅ

በምስራቅ ጃቫ፣ ኢንዶኔዢያ እምብርት ውስጥ፣ ሁሉንም የሚጠበቁትን የሚቃረን ማራኪ እይታ አለ። የአለማችን ትልቁ የአሲዳማ ሀይቅ የካዋህ ኢጄን ክሬተር ሀይቅ የተፈጥሮን ጥሬ ሀይል እና ውበት ማሳያ ነው። እንደ ልዩ ባህሪ ሀይቁ ከፍተኛ መጠን ያለው ሰልፈሪክ እና ሃይድሮክሎሪክ አሲዶችን ይይዛል፣ ይህም ውሃው ለመዋኛ የማይመች ያደርገዋል።
ከርቀት የሐይቁ ሰማያዊ ቀለም ከጠፈርም ቢሆን በቀላሉ የሚታይ ነው። ይህ አስደናቂ ትርኢት የሳይንቲስቶችን እና የአለም ተመልካቾችን ትኩረት ስቧል። የፒኤች ደረጃ 0.5 ዝቅተኛ ሲሆን ከመኪና ባትሪ አሲድ ጋር ሲወዳደር ካዋህ ኢጄን ክሬተር ሃይቅ ከባህላዊ ደንቦች ጋር የሚጋጭ የሌላ አለም ጥራት አለው።
ሐይቁ ከእንቆቅልሹ ጋር ተያይዞ የሚቃጠሉና የሚቀጣጠሉ ሰልፈር ጋዞችን በማመንጨት ወደ አስፈሪ ሰማያዊ ነበልባል ይለቀቃሉ። በሌሊት፣ ይህ ኢተሪያል ክስተት የመሬት ገጽታውን ያበራል፣ ለመመስከር እድለኛ ለሆኑ ሰዎች እውነተኛ እና ማራኪ ተሞክሮ ይፈጥራል።
ምንም እንኳን አስቸጋሪ እና የማይመች ቢመስልም ህይወት በካዋህ ኢጄን ክሬተር ሀይቅ አሲዳማ ውሃ ውስጥ ይበቅላል። ረቂቅ ተሕዋስያን ማህበረሰቦች፣ በዋነኛነት አርኬያ፣ ከዚህ ጽንፈኛ መኖሪያ ጋር ተላምደዋል፣ ይህም በፕላኔታችን ላይ ያለውን ህይወት የመቋቋም አቅም የበለጠ አጉልቶ ያሳያል።
ልዩ የጂኦሎጂካል፣ ባዮሎጂካል እና ባህላዊ ጠቀሜታውን በመገንዘብ የካዋህ ኢጄን ክሬተር ሀይቅ የዩኔስኮ ግሎባል ጂኦፓርክ ተብሎ ተሰይሟል። ይህ ልዩነት የሀይቁን ወደር የለሽ ውበት እና ስለምድራችን ውስብስብ ስርአቶች እንድንረዳ ያለውን አስተዋፆ ያሳያል።
በተጨማሪም ሀይቁ ጥብቅ የሆነ የማዕድን ማውጣት ስራን በመደገፍ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። በሐይቁ ጠርዝ ላይ፣ ንቁ የሆነ አየር ለተለያዩ የኢንዱስትሪ አገልግሎቶች የሚውል ንጥረ ነገር ሰልፈርን ይለቃል። ይህ የማዕድን ማውጣት ስራ የሰው ልጅን ከከባድ ሁኔታዎች ጋር በመላመድ ያለውን ብልሃት ከማንፀባረቅ በተጨማሪ በአካባቢው ማህበረሰቦች ሀብት ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
በየጥ:
ጥ፡ ሰዎች በካዋህ ኢጄን ክሬተር ሃይቅ ውስጥ መዋኘት ይችላሉ?
መ፡ አይ፣ የሰልፈሪክ እና የሃይድሮክሎሪክ አሲዶች ከፍተኛ ክምችት ሀይቁን ለመዋኛ የማይመች ያደርገዋል።
ጥ፡ በካዋህ ኢጄን ክሬተር ሃይቅ ላይ የታየው ሰማያዊ ነበልባል ምንድን ነው?
መ፡ ሰማያዊው ነበልባል ከሀይቁ የሚወጡት ትኩስ፣ ተቀጣጣይ ሰልፈሪስ ጋዞች በመቃጠሉ የተነሳ ነው።
ጥ፡ የካዋህ ኢጄን ክሬተር ሀይቅ ለምን አስፈላጊ ነው?
መ፡ የካዋህ ኢጄን ክሬተር ሀይቅ ልዩ የሆነ የጂኦሎጂካል፣ ባዮሎጂካል እና ባህላዊ ጠቀሜታ ስላለው ጠቃሚ ነው። ስለ ጽንፈኛ አካባቢዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና ለኤለመንታል ሰልፈር ጥብቅ የማዕድን ስራን ይደግፋል።