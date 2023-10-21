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ሕይወት መፈለግ፡ K ድዋርፍ ስታር ሲስተምን ማሰስ

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 21, 2023
ሕይወት መፈለግ፡ K ድዋርፍ ስታር ሲስተምን ማሰስ

በሌሎች የከዋክብት ስርዓቶች ውስጥ ለመኖሪያ ምቹ ፕላኔቶች ብዙ ፍለጋዎች በዋነኝነት ያተኮሩት ከፀሐይ ጋር በሚመሳሰሉ ኮከቦች ላይ ነው። ይሁን እንጂ የፀሐይ መሰል ከዋክብት በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ በጣም ጥቂት ናቸው. በውጤቱም, የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ጥረታቸውን በማስፋፋት በሚቀጥለው ምድብ ውስጥ ከዋክብትን ለማካተት - K ድዋርፍ ኮከቦች. እነዚህ ኮከቦች ከፀሐይ በትንሹ ያነሱ፣ ቀላል እና ደካማ ናቸው፣ ነገር ግን በህይወታቸው የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ናቸው እናም በዚህ ምዕራፍ ውስጥ ለቢሊዮኖች አመታት ሊቆዩ ይችላሉ።

ኬ ድዋርፎች በተረጋጋ ሁኔታቸው እና አነስተኛ ጎጂ ጨረር በማምረት ህይወትን ለመቆጠብ ጥሩ እጩዎች ተደርገው ይወሰዳሉ። በተጨማሪም፣ ለኮከቡ ቅርብ በሆነ ቦታ ላይ የሚገኙ ለመኖሪያ ምቹ የሆኑ ዓለማት የማግኘት ዕድላቸው ሰፊ ነው፣ ይህም በቀላሉ እንዲገኙ ያደርጋቸዋል።

በአሁኑ ጊዜ፣ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከምድር በ5,000 ፐርሰኮች (በ50 የብርሃን ዓመታት ገደማ) ውስጥ በግምት 165 ኪ ድዋርፎችን ካርታ ሠርተዋል። ከእነዚህ ከዋክብት በደርዘን የሚቆጠሩ ፕላኔቶች እንዳላቸው ተረጋግጧል። ይሁን እንጂ ከእነዚህ የተገኙት ፕላኔቶች መካከል አንዳቸውም መሬትን አይመስሉም ወይም ለምድር መሰል ህይወት አስፈላጊ ሁኔታዎች የላቸውም።

አንድ አስገራሚ ስርዓት ከ12 ብርሃን-አመታት ባነሰ ርቀት ላይ የሚገኝ ድርብ ኬ-ድዋርፍ ስርዓት ነው ፣ እሱም ወደ ዴኔብ ቅርብ ነው ፣ የሳይግነስ ህብረ ከዋክብት ጅራት። ይህ ስርዓት በጣም የተራራቁ ሁለት ኮከቦችን ያቀፈ ሲሆን ይህም ለፕላኔቶች ሰፊ ቦታ እንዲኖር ያስችላል. እንደ ዋና ሪል እስቴት አቅም ቢኖረውም፣ በዚህ ሥርዓት ውስጥ እስካሁን ምንም ፕላኔቶች አልተገኙም።

የK ድዋርፍ ኮከብ ስርዓቶች ቀጣይ ምርምር እና አሰሳ ለመኖሪያ ምቹ የሆኑ ፕላኔቶችን እና ምናልባትም ከምድራዊ ህይወት ምልክቶችን ለማግኘት ትልቅ ተስፋ አላቸው። በነዚህ ስርአቶች ውስጥ ያሉ ተጨማሪ ግኝቶች ከራሳችን ስርአተ-ፀሀይ በላይ ለህይወት አስፈላጊ የሆኑትን ሁኔታዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጡ ይችላሉ።

ምንጮች:

- ምንጭ መጣጥፍ

- ፍቺዎች፡ K ድዋርፍ ኮከቦች ከዋክብት በትንሹ ያነሱ፣ ቀላል እና ከፀሀይ ደካማ ናቸው፣ ግን አሁንም በዋና ደረጃ ላይ ናቸው። የፕላኔቶች አደን ከኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውጭ ፕላኔቶችን መፈለግን ያመለክታሉ።

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