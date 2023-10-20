ከፍተኛ Redshift ንቁ ጋላክሲዎች የሱፐርማሲቭ ጥቁር ሆልስ ነባራዊ ግንዛቤን ይፈትኑታል።

በቅርብ ጊዜ በተደረገ ጥናት፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) የተገኘውን መረጃ በመጠቀም እጅግ በጣም ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳዎች (SMBHs) እና አስተናጋጅ ጋላክሲዎቻቸው በከፍተኛ ቀይ ፈረቃዎች መካከል ያለውን ግንኙነት ለመመርመር ተጠቅመዋል። እነዚህ የሩቅ፣ ቀደምት አጽናፈ ሰማይ SMBHs ስለ እነዚህ የጠፈር አራዊት አፈጣጠር እና እድገት ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
SMBHsን ለመረዳት ቁልፍ ከሆኑ ጥያቄዎች አንዱ መነሻቸው ነው። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች እነዚህ ጥቁር ጉድጓዶች በዝቅተኛ የጅምላ ግዙፍ የከዋክብት ቅሪቶች ወይም በከባድ ቀጥተኛ ውድቀት ጥቁር ጉድጓዶች መፈራረስ አለመፈጠሩ አሁንም እየተከራከሩ ነው። ከJWST ጋር “ከመጠን በላይ ግዙፍ” SMBH መገኘቱ የከባድ ዘር ምንጭ ሊኖር እንደሚችል ይጠቁማል፣ ነገር ግን ይህንን ለማረጋገጥ ተጨማሪ ህዝብን መሰረት ያደረጉ ጥናቶች ያስፈልጋሉ።
ሌላው እንቆቅልሽ በኤስኤምቢኤች እና በጋላክሲው የከዋክብት ስብስብ መካከል ያለው ጥብቅ ትስስር ነው። ይህ ቁርኝት በአቅራቢያው ባሉ ስርዓቶች ውስጥ ይስተዋላል፣ ነገር ግን በከፍተኛ ቀይ ፈረቃ ላይ ማጥናት ከአስተናጋጅ ጋላክሲዎቻቸው ጋር ሲወዳደር በ SMBHs ብሩህነት ምክንያት ፈታኝ ነው። ነገር ግን፣ በ JWST ስሜታዊነት፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ይህንን ግንኙነት በከፍተኛ ቀይ ፈረቃዎች ላይ ማጥናት ይችላሉ።
የዚህ ጥናት አዘጋጆች ከJWST መረጃ የ23 ከፍተኛ ቀይ ለውጥ SMBHs ናሙና አጠናቅረዋል። እያንዳንዱ ምንጭ የተመረጠው ሰፊ የኤች.ኤ.ኤ.ኤ.ኤ.ቢ መስመር መኖሩን በማመልከት ነው። ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት በ SMBH mass እና በጋላክሲ ብዛት በከፍተኛ ቀይ ፈረቃዎች መካከል ያለው ግንኙነት ከአካባቢው ግንኙነት በእጅጉ የተለየ ነው።
በአስፈላጊነቱ, ከፍተኛ ቀይ ቀለም ያላቸው ጥቁር ቀዳዳዎች በአካባቢያዊ አጽናፈ ሰማይ ውስጥ ከሚታዩት ጋላክሲዎች ጋር ሲነፃፀሩ በጣም ግዙፍ ሆነው ይገኛሉ. ይህ ግኝት ስለ SMBHs እና ስለነሱ አስተናጋጅ ጋላክሲዎች ያለንን ግንዛቤ ይፈታተናል።
የዚህ ከፍተኛ ቀይ ለውጥ ግንኙነት አንድምታ ጉልህ ነው። ቀደም ሲል ከተጠበቀው በላይ በከፍተኛ ቀይ ፈረቃዎች ላይ ተጨማሪ SMBHዎች እንዳሉ ይጠቁማል። ጥናቱ በአንጻራዊ ሁኔታ አነስተኛ አስተናጋጅ ጋላክሲዎች ግዙፍ SMBHs ለማስተናገድ ያለውን እምቅ አጉልቶ ያሳያል, ይህም JWST ሊታይ ይችላል.
ይህ ጥናት እጅግ ግዙፍ የሆኑ ጥቁር ጉድጓዶች አፈጣጠር እና እድገት እና ከአስተናጋጅ ጋላክሲዎቻቸው ጋር ስላላቸው ግንኙነት አዳዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የእነዚህን የጠፈር አራዊት አመጣጥ እና በጋላክሲዎች ዝግመተ ለውጥ ላይ ያላቸውን ተፅእኖ የበለጠ ለመረዳት ለተጨማሪ ጥናቶች መንገዶችን ይከፍታል።
ምንጮች:
– Fabio Pacucci፣ Bao Nguyen፣ Stefano Carniani፣ Roberto Maiolino፣ Xiaohui Fan JWST CEERS እና JADES ንቁ ጋላክሲዎች በ z = 4 - 7 የአካባቢን MBH-Mgal ግንኙነት በ > 3σ ላይ ይጥሳሉ፡ ዝቅተኛ የጅምላ ጥቁር ሆልስ እና የዘር ሞዴሎች ላይ አንድምታ። ለኤፒጄኤል ገብቷል።