የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የአጽናፈ ሰማይን የማስፋፊያ መጠን ለመለካት አዲስ ዘዴ አግኝተዋል

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች አጽናፈ ሰማይ እየሰፋ ያለውን ፍጥነት ለመረዳት ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ቆይተዋል, ነገር ግን በመለኪያዎቻቸው ላይ ትልቅ ልዩነት አጋጥሞታል. ነገሮች ከእኛ እንዴት ወደ ኋላ አፈግፍገው እንደሚመስሉ በመመልከት የማስፋፊያውን መጠን ለመለካት ቀጥተኛ ዘዴው ከቀደምት ዩኒቨርስ የሚመጡ ምልክቶችን በማጥናት ከሚገኙት እሴቶች በ9% ገደማ ከፍ ያለ ውጤት ያስገኛል። ይህ ልዩነት ስጋቶችን አስነስቷል እናም ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ እንደገና እንዲገመገም አድርጓል።
ይህንን ችግር ለማሸነፍ ሳይንቲስቶች የማስፋፊያውን መጠን በበለጠ ትክክለኛነት ለመለካት አዳዲስ መንገዶችን እየፈለጉ ነው። አንዱ መፍትሔ እንደ Ia supernovae ዓይነት ያሉ “መደበኛ ሻማዎችን” ማጥናትን ያካትታል፣ እነዚህም ውስጣዊ ባህሪያትን የሚያውቁ። ይሁን እንጂ እነዚህን ብርቅዬ ክስተቶች በከፍተኛ ርቀት መመልከት ፈታኝ ሆኖ ቆይቷል።
እንደ እድል ሆኖ, አንድ ግኝት ታይቷል. ዶ/ር ብሬንዳ ፍሬዬ እና ቡድኗ በቅርብ ጊዜ በፊት ለፊት ባለው የጋላክሲ ክላስተር በተፈጠረ የስበት መነፅር ውስጥ በሦስት እጥፍ የሚታይ Ia supernova አይነት አግኝተዋል። ይህ ልዩ ምልከታ የማስፋፊያውን መጠን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በትክክል የመለካት እድል ይሰጣል።
የ Ia supernovae አይነት በተለይ ለርቀት መለኪያዎች ጠቃሚ ናቸው ምክንያቱም በብሩህነታቸው እና በመደበኛ ባህሪያቸው። የአይኤ ሱፐርኖቫ አይነት የብርሃን ኩርባን በመተንተን እና ቀይ ፈረቃውን በመወሰን የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ርቀቱን በመወሰን የማስፋፊያውን መጠን በቀጥታ ለመለካት ሊጠቀሙበት ይችላሉ።
የስበት መነፅር፣ የፊት ለፊት ጅምላ በመኖሩ የብርሃን መታጠፍ የበለጠ ጠቃሚ መረጃን ሊሰጥ ይችላል። አንድ ግዙፍ የፊት ገጽ ነገር የጀርባ ጋላክሲን በሌንስ ሲያጎላ፣ በሌንስ ምስሎች ውስጥ ያሉ ማንኛቸውም ጊዜያዊ ክስተቶች የስበት ጊዜ መዘግየት መለኪያዎች የማስፋፊያውን መጠን ለመገመት ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ።
የሩቅ፣ ግዙፍ እና ከዋክብትን የሚፈጥሩ ጋላክሲዎችን የያዘውን ክልል የሚያጎላ ጠንካራ የስበት መነፅር መገኘቱ የአጽናፈ ሰማይን የመስፋፋት መጠን ለመረዳት ትልቅ ተስፋ አለው። በጊዜ ሂደት ተጨማሪ ምልከታዎች እና ልኬቶች በዚህ መሰረታዊ የኮስሞሎጂ ገጽታ ላይ ወሳኝ ግንዛቤዎችን ሊሰጡ ይችላሉ።
ምንጭ፡- ሳይንቲፊክ አሜሪካን፣ Space.com