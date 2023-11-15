ስለ የምድር ውሃ አመጣጥ አዲስ ግንዛቤ፡ Breakthrough by JWST

ስለ ምድር ውሃ አመጣጥ የረዥም ጊዜ ክርክር ለብዙ አሥርተ ዓመታት ምስጢር ሆኖ ቆይቷል። ይሁን እንጂ በቅርቡ በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) የተገኘው አዲስ ግኝት በዚህ እንቆቅልሽ ላይ አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል። ለመጀመሪያ ጊዜ ጄደብሊውኤስቲ በተሳካ ሁኔታ በወጣት የፀሐይ ሥርዓቶች ውስጥ ወፍራም አቧራ ውስጥ ዘልቆ በመግባት ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር ጥልቅ እውነት አሳይቷል።
ነባራዊው ንድፈ ሐሳብ እንደሚያመለክተው የምድር ውኃ በፀሐይ ሥርዓት ፕሮቶፕላኔታሪ ዲስክ ውስጥ ከሚገኙት ነገሮች የተገኘ ነው። ይህ መላምት በበረዶ የተሸፈኑ ጠጠሮች ከውጨኛው የፀሀይ ስርዓት ውሃ ወደ ታዳጊ ፕላኔቶች ወደ ኮከባቸው ቅርብ እንደሚያጓጉዙ ያሳያል። ይሁን እንጂ በወጣት የፀሐይ ስርዓቶች አቧራ-የተሸፈነ ተፈጥሮ ምክንያት, ማስረጃው እስካሁን ድረስ ተደብቋል.
በቴክሳስ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ ረዳት ፕሮፌሰር የሆኑት አንድሪያ ባንዛቲ ይህ ግኝት የዓለታማ ፕላኔቶችን አፈጣጠር በማጥናት ስላለው አንድምታ መደሰታቸውን ገልጸዋል። ግኝቱ ምድር ቅርፅ ስትይዝ በበረዶ የተሸፈኑ ጠጠሮች ከስርአተ-ፀሀይ ውጨኛ ክልሎች ወደ ሞቃታማው ውስጣዊ ክልሎች ፈለሱ የሚለውን ሀሳብ ይደግፋል። እነዚህ ጠጠሮች ወደ ውስጠኛው የፀሐይ ስርዓት ሲደርሱ በውስጣቸው ያለው ውሃ ወደ ትነት ውስጥ ገባ, በመጨረሻም በወጣት ፕላኔቶች ውስጥ ተካቷል. ይህ ንድፈ ሃሳብ በተለምዶ የበረዶ ጠጠር ተንሳፋፊ ቲዎሪ ተብሎ ይጠራል።
ተመራማሪዎቹ ጥናታቸውን ያካሄዱት JWST's Mid-Infrared Instrument (MIRI)ን በመጠቀም በፕሮቶፕላኔተሪ ዲስኮች የተከበቡ እንደ ፀሐይ የሚመስሉ አራት ወጣት ኮከቦችን ነው። በእነዚህ ዲስኮች ውስጥ ቀዝቃዛ እና ሙቅ ውሃን በመለየት ቡድኑ ከተራዘመ ዲስኮች ጋር ሲነፃፀር ከፍተኛ መጠን ያለው ቀዝቃዛ ውሃ በኮምፓክት ዲስኮች ውስጥ ማግኘት ችሏል። ይህ ምልከታ የሚያመለክተው የታመቁ ዲስኮች በረዷማ ጠጠሮችን ወደ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጠኛ ክፍል በማድረስ ረገድ የበለጠ ውጤታማ ናቸው።
የዚህ ግኝት አንድምታ ከምድር ውሃ አመጣጥ ባሻገር ይዘልቃል። ፕሮቶፕላኔተሪ ዲስኮች ከፀሐይ ሥርዓቶች እና ፕላኔቶች መፈጠር ጋር ተያያዥነት ስላላቸው የሳይንስ ሊቃውንት ከፍተኛ ፍላጎት ያላቸው ርዕሰ ጉዳይ ናቸው። የJWST የእነዚህን ዲስኮች ውስብስብነት የመፍታት ችሎታ በውስጠኛው ዲስኮች ውስጥ በፕላኔቶች ምስረታ ኬሚስትሪ ላይ ተጨማሪ ምርምር ለማድረግ አስደሳች መንገዶችን ይከፍታል።
በማጠቃለያው፣ JWST በፕላኔቶች ሳይንስ ውስጥ ያስመዘገበው አስደናቂ ግኝት ስለ ምድር ውሃ አመጣጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ግኝቱ የበረዶ ጠጠር ተንሳፋፊ ንድፈ ሀሳብን ያጠናክራል ፣ ይህም በበረዶ የተሸፈኑ ጠጠሮች ከውጪ የፀሐይ ስርዓቶች ውሃን ወደ ውስጣዊ ክልሎች በማደግ ላይ ላሉ ፕላኔቶች ለማድረስ ያለውን ሚና አጉልቶ ያሳያል ። ይህ ግኝት የረዥም ጊዜ ምስጢርን የሚፈታ ብቻ ሳይሆን የዓለታማ ፕላኔቶችን አፈጣጠር ወደ ጥልቅ ግንዛቤ ሳይንሳዊ ምርምርን ያነሳሳል።
በየጥ
1. JWST የምድርን ውኃ አመጣጥ ለመረዳት አስተዋጽኦ ያደረገው እንዴት ነው?
የJWST ምልከታዎች በአቧራ በተሸፈነው የወጣት ሥርዓተ ፀሐይ ተፈጥሮ ውስጥ ዘልቀው ገብተዋል፣ ይህም በበረዶ የተሸፈኑ ጠጠሮች ከውጨኛው ሥርዓተ ፀሐይ ውኃን ወደ ኮከባቸው ቅርበት ላላቸው ፕላኔቶች ያደርሳሉ የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ የሚያረጋግጡ ማስረጃዎችን አቅርቧል።
2. የምድርን የውሃ አመጣጥ በተመለከተ በስፋት ያለው ንድፈ ሐሳብ ምንድን ነው?
ነባራዊው ንድፈ ሐሳብ እንደሚያመለክተው የምድር ውኃ በሥርዓተ-ሥርዓት ፕሮቶፕላኔተሪ ዲስክ ውስጥ ከሚገኙት እንደ ኮሜት እና አስትሮይድ ካሉ ነገሮች ነው።
3. የበረዶ ጠጠር ተንሳፋፊ ንድፈ ሐሳብ ምንድን ነው?
የበረዷማ ጠጠር ተንሳፋፊ ንድፈ ሐሳብ እንደሚያመለክተው ምድር ስትፈጠር በበረዶ የተሸፈኑ ጠጠሮች ከሥርዓተ ፀሐይ ውጫዊ ክልሎች ወደ ውስጠኛው ክልሎች ፈለሱ። እነዚህ ጠጠሮች ሞቃታማው የውስጠኛው ሥርዓተ ፀሐይ ሲደርሱ በውስጣቸው ያለው ውሃ ወደ ትነት ተለወጠ እና በመጨረሻም የፕላኔቶች አካል ሆነ።
4. ተመራማሪዎች ፕሮቶፕላኔተሪ ዲስኮችን ለማጥናት JWST የተጠቀሙት እንዴት ነው?
ተመራማሪዎች የJWST's Mid-Infrared Instrument (MIRI) በፕሮቶፕላኔተሪ ዲስኮች የተከበቡ ፀሐይ የሚመስሉ አራት ከዋክብትን ለመመልከት ተጠቀሙ። በእነዚህ ዲስኮች ውስጥ ቀዝቃዛ እና ሙቅ ውሃን በመለየት, ከተራዘመ ዲስኮች ጋር ሲነፃፀር ከፍተኛ መጠን ያለው ቀዝቃዛ ውሃ በኮምፓክት ዲስኮች ውስጥ ለይተው አውቀዋል.
5. ይህ ግኝት ከምድር የውሃ አመጣጥ ባሻገር ያለው አንድምታ ምንድን ነው?
ግኝቱ የፕላኔቶችን ምስረታ ኬሚስትሪ በውስጥ ዲስኮች ውስጥ ለማጥናት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል ፣ ይህም ስለ ፕሮቶፕላኔታሪ ዲስኮች ውስብስብነት እና ስለ ሮኪ ፕላኔቶች አፈጣጠር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል ።