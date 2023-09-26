ስለ TRAPPIST-1 ገላጭ ስርዓት አዲስ ግንዛቤዎች

ከሞንትሪያል ዩኒቨርሲቲ (UdeM) የተውጣጣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን ከካናዳ፣ እንግሊዝ እና ዩኤስ ተመራማሪዎች ጋር በመሆን TRAPPIST-1 exoplanetary systemን በመረዳት ረገድ ከፍተኛ እድገት አሳይተዋል። በመኖሪያ አካባቢው ውስጥ ሦስቱን ጨምሮ ሰባት የምድርን መጠን ያላቸውን ኤክስፖፕላኔቶች ያቀፈው ይህ ሥርዓት የሰውን ሕይወት የማስተናገድ ዕድል ላይ ግምቶችን ፈጥሯል።
በአስትሮፊዚካል ጆርናል ደብዳቤዎች ላይ የታተመው ምርምር በከዋክብት እንቅስቃሴ እና በኤክሶፕላኔቶች ባህሪያት መካከል ባለው ውስብስብ ግንኙነት ላይ ያተኮረ ነበር። TRAPPIST-1፣ ከምድር በ40 የብርሀን አመታት ርቆ የሚገኘው ከፀሀያችን ጋር ሲወዳደር ትንሽ እና ቀዝቃዛ ኮከብ ነው። ልዩ ባህሪያቱ የሳይንቲስቶችን እና የጠፈር ወዳጆችን ትኩረት ስቧል።
ጥናቱ በ iREx የዶክትሬት ተማሪ ኦሊቪያ ሊም መሪነት የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) TRAPPIST-1 ለ, ለኮከብ ቅርብ የሆነችውን ኤክሶፕላኔትን ለመመልከት ተጠቅሟል። ይህ በJWST የየትኛውም TRAPPIST-1 ፕላኔት የመጀመሪያ ስፔክትሮስኮፒክ ምልከታ ምልክት አድርጓል።ተመራማሪዎቹ የማስተላለፊያ ስፔክትሮስኮፒን በመጠቀም በትራንዚት ወቅት በኤክሶፕላኔት ከባቢ አየር ውስጥ ካለፉ በኋላ የኮከቡን ብርሃን ተንትነዋል። ይህም በከባቢ አየር ውስጥ የሚገኙትን ሞለኪውሎች እና አተሞች ልዩ አሻራ እንዲለዩ አስችሏቸዋል።
የጥናቱ ቁልፍ ግኝት የኤክሶፕላኔትን ተፈጥሮ በመቅረጽ ረገድ የከዋክብት እንቅስቃሴ እና ብክለት ያለው ጉልህ ሚና ነው። የከዋክብት ብክለት በኤክሶፕላኔት ከባቢ አየር መለኪያዎች ላይ እንደ ጥቁር ነጠብጣቦች እና ደማቅ ፋኩላዎች ያሉ የኮከብ ባህሪያት ተጽእኖን ያመለክታል. የሳይንስ ሊቃውንት የከዋክብት ብክለት የ TRAPPIST-1 b እና በሲስተሙ ውስጥ ያሉ ሌሎች ፕላኔቶች ስርጭትን በመቅረጽ ረገድ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወት የሚያሳይ አሳማኝ ማስረጃ አግኝተዋል።
ጥናቱ በተጨማሪም በከዋክብት እንቅስቃሴ የተጎዱትን መረጃዎች ከመተርጎም ጋር የተያያዙ ተግዳሮቶችን አጉልቶ አሳይቷል፣ ለምሳሌ የከዋክብት ፍላይ። እነዚህ ያልተጠበቁ ክስተቶች በፕላኔቷ የታገደውን የብርሃን ልኬት ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ, ይህም ሊሆኑ የሚችሉ የውሸት ምልክቶችን ይፈጥራሉ.
በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ በJWST ምልከታዎች ላይ በመመስረት ለ TRAPPIST-1 ለ የተለያዩ የከባቢ አየር ሞዴሎችን መርምረዋል። ከዳመና የፀዱ፣ ሃይድሮጂን የበለፀገ ከባቢ አየር ሊወገድ ይችላል ብለው ደምድመዋል፣ ነገር ግን ከውሃ፣ ከካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ከሚቴን ወይም ከቲታን መሰል ከባቢ አየር የተውጣጡ ቀጭን ከባቢ አየር በእርግጠኝነት ሊገለሉ አይችሉም የሚል መደምደሚያ ላይ ደርሰዋል።
እነዚህ ግኝቶች የከዋክብትን መበከል ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑን ያጎላሉ የውጭ ፕላኔታዊ ስርዓቶች የወደፊት ምልከታዎችን ሲያቅዱ. ጥናቱ በምልከታዎቹ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለውን የካናዳ NIRISS መሳሪያን ውጤታማነት ያረጋግጣል። ግኝቶቹ ስለ TRAPPIST-1 ስርዓት ግንዛቤያችን እና ከፀሀይ ስርአታችን በላይ ለመኖሪያ ምቹ አካባቢዎችን ፍለጋ ለወደፊት ጥናቶች መንገድ ይከፍታሉ።
ምንጮች:
- የሞንትሪያል ዩኒቨርሲቲ (UdeM)
- አስትሮፊዚካል ጆርናል ደብዳቤዎች