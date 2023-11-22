የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ፡ የኤክሶፕላኔት ከባቢ አየር ሚስጥሮችን ይፋ ማድረግ

በተለይ የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) ሰረዝ ስንጨምር ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የከተማው መነጋገሪያ ሆነዋል። በጣም የሚያስደንቀው ነገር 5,539 እጅግ አስደናቂ የሆኑ ኤክስፖፕላኔቶች ማግኘታችን ነው፣ በየእለቱ የተረጋገጠው! በ1992 የመጀመሪያው ኤክሶፕላኔት እንደተገኘ እና አሁን ከሺህ በላይ የሚሆኑ ፕላኔቶች በሌሎች የኮከብ ስርዓቶች ዙሪያ እንደሚሽከረከሩ እናውቃለን ብሎ ማን ያስብ ነበር?
በቅርቡ፣ ደፋር የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን ኃያል የሆነውን JWST በመጠቀም WASP-107b የተባለችውን አንድ አስደናቂ ኤክስፖ ፕላኔት ጠለቅ ብሎ ተመለከተ። ይህ ጋዝ የበዛበት ኤክሶፕላኔት፣ በጅምላ ከኔፕቱን ጋር የሚመሳሰል፣ ነገር ግን ከጁፒተር ጋር የሚወዳደር ዲያሜትር ያለው፣ በቪርጎ ህብረ ከዋክብት ውስጥ ነው፣ ከእኛ 200 የብርሃን ዓመታት ያህል ይርቃል። ልዩ የሚያደርገው በፀሃይ ስርአታችን ውስጥ ካሉት በተለየ መልኩ ለስላሳ ከባቢ አየር ነው።
በJWST ቦርድ ላይ ላለው ሚድ-ኢንፍራሬድ መሣሪያ (MIRI) ምስጋና ይግባውና ቡድኑ የWASP-107bን ከባቢ አየር ሚስጥሮች በጥልቀት መመርመር ችሏል። ይህ እንግዳ የሆነ የ exoplanet ቀጭን ለስላሳ ከባቢ አየር ከአስተናጋጁ ኮከብ የሚመጡ ፎቶኖች የበለጠ ዘልቀው እንዲገቡ አስችሏል ፣ ይህም አስገራሚ ዝርዝሮችን አሳይቷል። ተመራማሪዎቹ የውሃ ትነት፣ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ እና ሌላው ቀርቶ ጥቃቅን የሲሊኬት ቅንጣቶችን ያቀፈ - የአሸዋ ዋና ዋና ክፍሎች ያሉ ደመናዎችን የሚያሳይ ማስረጃ አግኝተዋል። እነዚህ በWASP-107b ላይ ያሉ ደመናዎች ወደ 500 ዲግሪ በሚደርስ ከፍተኛ የሙቀት መጠን ምክንያት የማያቋርጥ የዝናብ፣ የትነት እና የተሃድሶ ዑደት እንደሚያካሂዱ ማስተዋል አስደናቂ ነው።
የሚገርመው ነገር ቡድኑ አስገራሚ ግኝት አድርጓል - በ exoplanet ከባቢ አየር ውስጥ ሚቴን አለመኖር። ይህ ግኝት መጀመሪያ ላይ ከታመነው በላይ ከባቢ አየር የበለጠ ሞቃት ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማል። በ WASP-107b ላይ የተካሄዱት ጥናቶች የኤክሶፕላኔት ከባቢ አየርን ውስብስብ ባህሪ እየፈቱ እና በውጪ አለም ላይ በሚፈጠሩ ውስብስብ ኬሚካላዊ መስተጋብር ላይ ብርሃን እየፈነዱ ነው።
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ከአስደናቂው የMIRI መሳሪያ ጋር ተጣምሮ ስለ ፕላኔቶች እና ስለ ፕላኔቶች ዝግመተ ለውጥ ያለንን ግንዛቤ ላይ ለውጥ እያመጣ ነው። እነዚህ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች ባይኖሩ ኖሮ በሩቅ ዓለማት ከባቢ አየር ውስጥ ስላለው አስደናቂ ልዩነት እና ውስብስብ ነገሮች በጨለማ ውስጥ እንቆይ ነበር።
በየጥ:
ጥ፡- exoplanets ምንድን ናቸው?
መ፡ ኤክስፖፕላኔቶች ከኛ ፀሀያችን ውጪ በከዋክብት ዙሪያ የሚዞሩ ፕላኔቶች ናቸው።
ጥ፡ ስንት ኤክስፖፕላኔቶች ተገኝተዋል?
መ፡ እስካሁን ከ5,539 በላይ ኤክሶፕላኔቶች ተለይተዋል።
ጥ፡ የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ምንድን ነው?
መ፡ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) አጽናፈ ሰማይን ለማጥናት እና ኤክስፖፕላኔቶችን ለመቃኘት የተነደፈ ኃይለኛ የጠፈር ምልከታ ነው።
ጥ፡ MIRI ምንድን ነው?
መ፡ ሚድ ኢንፍራሬድ ኢንስትሩመንት (MIRI) በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ተሳፍረው ከሚገኙት ሳይንሳዊ መሳሪያዎች ውስጥ አንዱ ሲሆን በሰለስቲያል ነገሮች የሚወጣውን የኢንፍራሬድ ብርሃን ለመመልከት ተዘጋጅቷል።