በ Kuiper Belt ውስጥ አዲስ ግኝቶች፡ የድዋርፍ ፕላኔቶች ምልከታ

በሰሜን አሪዞና ዩኒቨርሲቲ በጆሹዋ ኤመሪ የሚመራ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ አቅራቢያ ኢንፍራሬድ ስፔክትሮሜትር ያገኘውን መረጃ በመጠቀም በኩይፐር ቤልት ውስጥ ስለ ሶስት ድንክ ፕላኔቶች አዲስ ምልከታ አድርጓል። የተጠኑት ድዋርፍ ፕላኔቶች ሴድና፣ ጎንጎንግ እና ኳዋር ሲሆኑ እያንዳንዳቸው 1,000 ኪሎ ሜትር ስፋት አላቸው። እነዚህ ምልከታዎች ስለእነዚህ ነገሮች ምህዋር እና ስብጥር ግንዛቤዎችን ሰጥተዋል።
ተመራማሪዎቹ በእነዚህ ድንክ ፕላኔቶች ላይ የብርሃን ሃይድሮካርቦኖች እና ውስብስብ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች መኖራቸውን አግኝተዋል። እነዚህ ውህዶች ሚቴን የጨረር ጨረር ውጤት እንደሆኑ ይታመናል. የእነዚህ ሞለኪውሎች መገኘት በተለያዩ ድንክ ፕላኔቶች መካከል ይለያያል, ከየራሳቸው ምህዋር እና ከጨረር አከባቢ ጋር ይዛመዳል. ሴድና፣ ጎንጎንግ እና ኳኦር ሁሉም መጠናቸው ተመሳሳይ ናቸው ነገር ግን የተለያየ ምህዋሮች አሏቸው፣ ይህም በተለያየ የሙቀት መጠን ውስጥ ያስቀምጣቸዋል። በተጨማሪም ሴድና አብዛኛውን ጊዜዋን የምታሳልፈው ከሄሊየስፌር ውጭ ነው፣ ክልሉ በፀሐይ የፀሐይ ንፋስ ተጽዕኖ።
በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የተደረገው ምልከታ በእነዚህ ድንክ ፕላኔቶች ላይ ሚቴን በየጊዜው እንደሚቀርብ የሚጠቁሙትን ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶችን ይደግፋሉ። የተስተዋሉት ሃይድሮካርቦኖች ለረጅም ጊዜ ከቆዩ ወደ ውስብስብ ሞለኪውሎች ይለወጣሉ. የእነዚህ ውህዶች ብዛት ሚቴን በሴድና፣ ጎንጎንግ እና ኳኦር ላይ በየጊዜው መሙላት እንዳለበት ያመለክታል።
የዚህ ጥናት ግኝቶች እንደ ኤሪስ እና ማኬሜክ ባሉ ሌሎች የኩይፐር ቀበቶ ነገሮች ላይ ከተደረጉ ምርምሮች ጋር የሚጣጣሙ ናቸው፣ እነዚህም የተቀነባበረ ሚቴን በላያቸው ላይ ነው። በእነዚህ ነገሮች ውስጠኛ ክፍል ውስጥ ሚቴን ተሠርቶ ወደ ላይ እንዲደርስ ይጠቁማል።
እነዚህ ምልከታዎች ስለ Kuiper Belt እና ስለ ሶላር ሲስተም ታሪክ እንድንረዳ አስተዋፅኦ ያደርጋሉ። የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ከኤክሶፕላኔቶች እና ቀደምት ዩኒቨርስ አሰሳ በተጨማሪ በራሳችን ስርአተ ፀሐይ ውስጥ ባሉ የሰማይ አካላት ላይ ጠቃሚ መረጃዎችን መስጠቱን ቀጥሏል።
ምንጮች:
- Emery, JP et al. (2023) ቅድመ ህትመት በኢካሩስ ውስጥ ለግምገማ ይገኛል።
- ናሳ/JHUAPL/SwRI//ሮማን ታኬንኮ (ለምስል ክሬዲት)
- Emery, JP et al. (2023) በሴድና፣ጎንግጎንግ እና ኳዋር ከሁለቱ PRISM የግራቲንግ ምልከታዎች የአንዱ ምስሎች።