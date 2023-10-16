የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ስለ ድዋርፍ ፕላኔቶች በኩይፐር ቀበቶ ውስጥ አዲስ መረጃን አገኘ

የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) በኩፐር ቤልት ውስጥ ስላሉት የሶስት ድዋር ፕላኔቶች ስብጥር እና ምህዋር አዲስ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። ሴድና፣ ጎንጎንግ እና ኳኦር የዌብ ቅርብ ኢንፍራሬድ ስፔክትሮሜትር (NIRSpec) በመጠቀም የብርሃን ሃይድሮካርቦኖች እና ውስብስብ የኦርጋኒክ ሞለኪውሎች መኖራቸውን በማሳየት በ ሚቴን irradiation ይፈጠራሉ ተብሎ ታይቷል። በሰሜን አሪዞና ዩኒቨርሲቲ በጆሹዋ ኤመሪ የተመራው ምርምር ከተለያዩ ተቋማት የተውጣጡ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ትብብርን ያካተተ ነው።
እነዚህ ድንክ ፕላኔቶች በመጠን ፣በምህዋራቸው እና በአቀማመጃቸው ምክንያት ለዋክብት ተመራማሪዎች ልዩ ትኩረት ይሰጣሉ። ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ሌሎች የትራንስ ኔፕቱኒያ እቃዎች ተለዋዋጭ በረዶዎችን በገሃናቸው ላይ ያቆያሉ, ሴድና, ጎንጎንግ እና ኳኦር በተለያዩ የሙቀት ስርዓቶች እና በጨረር አከባቢዎች ውስጥ የሚያስቀምጡ ልዩ ምህዋር አላቸው. ቡድኑ እነዚህ የተለያዩ ሁኔታዎች በእነዚህ ድንክ ፕላኔቶች ላይ እንዴት ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ ለመመርመር ያለመ ነው።
ተመራማሪዎቹ በWeb's NIRSpec መሳሪያ የተሰበሰበ መረጃን በመጠቀም በሦስቱም አካላት ላይ የተትረፈረፈ ኤታነን (C2H6) ለይተው ሲያውቁ ሴዲና ከፍተኛ ትኩረትን አሳይተዋል። ሴድና በተጨማሪም አሴታይሊን (C2H2) እና ኤቲሊን (C2H4) መኖሩን አሳይቷል። እነዚህ ሞለኪውሎች የሚቴን ጨረር ቀጥተኛ ምርቶች ናቸው። የእነዚህ ንጥረ ነገሮች ብዛት ከእያንዳንዱ ድንክ ፕላኔት ምህዋር ጋር ይዛመዳል ፣ ይህም ከአንፃራዊ የሙቀት መጠን እና ከጨረር አከባቢዎች ጋር ግንኙነት እንዳለው ያሳያል ።
በውጫዊው ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ያሉ አካላት ጥናት፣ ለምሳሌ በኩይፐር ቤልት ውስጥ የሚገኙት፣ ስለ ፀሐይ ሥርዓት ታሪክ እና ተለዋዋጭነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ስለ እነዚህ ድንክ ፕላኔቶች ስብጥር እና ምህዋር የተገኘው መረጃ ስለ ሥርዓተ ፀሐይ አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ እንድንረዳ አስተዋጽኦ ያደርጋል። የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ አዳዲስ ግኝቶችን በማቅረብ እና ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን እውቀት በማስፋት ለሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ጠቃሚ መሣሪያ ሆኖ ቀጥሏል።
ምንጮች:
- ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST)
- ሰሜናዊ አሪዞና ዩኒቨርሲቲ
- የናሳ ጎዳርድ የጠፈር በረራ ማዕከል (GSFC)
- ኢንስቲትዩት d'Astrophysique Spatiale (ዩኒቨርሲቲ ፓሪስ-ሳክላይ)
- የፒንሄድ ተቋም
- የፍሎሪዳ የጠፈር ተቋም (የማዕከላዊ ፍሎሪዳ ዩኒቨርሲቲ)
- ሎውል ኦብዘርቫቶሪ
- ደቡብ ምዕራብ የምርምር ተቋም (SwRI)
- የጠፈር ቴሌስኮፕ ሳይንስ ተቋም (STSCI)
- የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ
- ኮርኔል ዩኒቨርሲቲ