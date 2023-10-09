የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ እንዴት እንደገና እየፃፈ ነው።

የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) በሩቅ አጽናፈ ዓለም ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ከተመለከተ በኋላ አስደናቂ ግኝቶችን አድርጓል። የእሱ ጥልቅ የመስክ ምልከታዎች ስለ መጀመሪያው አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግምቶች የሚፈታተኑ ብዙ ብሩህ ጋላክሲዎችን አሳይተዋል። JWST የጋላክሲ ክላስተር SMACS 0723 የመጀመሪያውን ባለ ሙሉ ቀለም ባለብዙ ሞገድ የሳይንስ ምስል ቀርጿል፣ይህም እጅግ በጣም ሩቅ በሆነው ዩኒቨርስ ውስጥ እስካሁን ከተነሱት ጥልቅ ምስሎች ሁሉ የላቀ ነው። በዚህ ምስል ውስጥ 87 እጅግ በጣም የራቀ ጋላክሲ እጩዎች ተለይተው የርቀታቸው ተጨማሪ ማረጋገጫ በመጠባበቅ ላይ ይገኛሉ።
የእነዚህ ብሩህ ጋላክሲዎች ቀደም ባሉት ጊዜያት መኖራቸው በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ላይ ችግር ይፈጥራል, ምክንያቱም የእኛ የአሁኑ የኮስሞሎጂ ሞዴሎች ሕልውናቸውን ሊተነብዩ አልቻሉም. እነዚህ ጋላክሲዎች ትልቅ፣ ብሩህ እና ከተጠበቀው በላይ የበዙ ነበሩ። የJWST ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ አመለካከቶች የእይታ ድንበሮችን ገፋፍተዋል፣ መሬት ላይ ከተመሠረቱ ቴሌስኮፖች እና ከሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ በልጠው።
የእነዚህ ግኝቶች አንዱ አስደናቂ ገጽታ ለጋላክቲክ ብሩህነት እና የከዋክብት ስብስብ አንድምታ ነው። በተለምዶ የጋላክሲው ብሩህነት ከከዋክብት ስብስብ ጋር ይዛመዳል። የከዋክብት ስብስብ በጋላክሲ ውስጥ ያለውን የጅምላ መጠን የሚያመለክት ሲሆን ይህም ለዋክብት ነው. የJWST የደቡባዊ ፒንዊል ጋላክሲ ወይም ሜሲየር 83 ምልከታ የነቃ የኮከብ ምስረታ አካባቢዎችን ገልጧል፣ እነዚህም በሞቃታማና በሰማያዊ ከዋክብት የሚመረተው አልትራቫዮሌት ጨረር በሃይድሮጂን አቶሞች ውስጥ ሽግግር እንዲፈጠር አድርጓል። እነዚህ ክልሎች አዲስ ኮከብ መፈጠር መኖሩን የሚያመለክት ሮዝ ታየ.
ከዘመናዊው ከዋክብት የበለጠ ብሩህ እና ሰማያዊ ናቸው ተብሎ የሚገመተው "የመጀመሪያዎቹ ኮከቦች" አለመኖሩ አንዱ እንቆቅልሽ ነው. እነዚህ ከዋክብት፣ የህዝብ ቁጥር III ኮከቦች በመባል የሚታወቁት፣ የተፈጠሩት በሞቃታማው ቢግ ባንግ ወቅት ከተፈጠሩት ንጥረ ነገሮች ብቻ ነው። እስካሁን ድረስ በቀጥታ መታየታቸው ወይም ማረጋገጥ ባይቻልም፣ JWST ውሎ አድሮ እነዚህን የማይታወቁ ኮከቦች እንደሚያገኝ ተስፋ አለ።
የእነዚህ ቀደምት ጋላክሲዎች ያልተጠበቀ ብሩህነት እና መብዛት በከፊል የJWST ኦፕቲክስ አፈጻጸም ሊሆን ይችላል። የቴሌስኮፕ ፕሪስቲን ኦፕቲክስ በግንባታ እና በአገልግሎት ላይ ታይቶ በማይታወቅ ንፅህና ምክንያት ከሚጠበቀው በላይ ብሩህ እና ጥርት ያለ እይታዎችን ይሰጣል። በተጨማሪም፣ የዩኒቨርስን አወቃቀር ለማጥናት ጥቅም ላይ የሚውሉት ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ማስመሰያዎች ሳይንቲስቶች በጋላክሲዎች መፈጠር ውስጥ ወሳኝ ሚና በሚጫወቱት በመጀመሪያ ብርቅዬ ከመጠን በላይ ውፍረት ላይ እንዲያተኩሩ ያስችላቸዋል።
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ በአስደናቂ ግኝቶቹ ስለ ዩኒቨርስ ያለንን ግንዛቤ ማደስ ቀጥሏል። የምልከታ ድንበሮችን በመግፋት እና ያሉትን ሞዴሎች በመገዳደር፣ ስለ ጋላክሲ ምስረታ የመጀመሪያ ደረጃዎች እና ስለ አጽናፈ ሰማይ ተፈጥሮ አዲስ ግንዛቤዎችን ያሳያል።
ምንጮች:
- ናሳ፣ ኢዜአ እና ሲኤስኤ። "ሀብል እና ዌብ ቴሌስኮፖች ከዚህ ቀደም የማይታዩ ጋላክሲዎችን ያጠናል" ናሳ. nasa.gov
- ሲጌል ፣ ኢታን “የጄምስ ዌብ ጠፈር ቴሌስኮፕ ሲጀመር አጽናፈ ሰማይ ይለወጣል። በ Forbes. forbes.com