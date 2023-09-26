የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች JWSTን በመጠቀም ግዙፍ እና የታመቀ Quiescent ጋላክሲን አግኝተዋል

የጄምስ ዌብ ጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) የሚጠቀሙ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች JWST-ER1 በመባል የሚታወቀውን አዲስ ጋላክሲ ጉልህ የሆነ ግኝት አግኝተዋል። ይህ አዲስ የተገኘ ነገር እንደ ግዙፍ እና የታመቀ ክዊሰንት ጋላክሲ ተመድቧል። ግኝቶቹ በቅርቡ በቅድመ-ህትመት አገልጋይ arXiv ላይ ባለው ወረቀት ላይ ታትመዋል።
ግዙፍ ሞላላ ጋላክሲዎች የግዙፉ ሞላላ ጋላክሲዎች ቅድመ አያቶች እንደሆኑ ስለሚታመን የጋላክሲ ዝግመተ ለውጥን ለመረዳት ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። እነዚህ ጋላክሲዎች ቀደም ብለው ኮከቦችን መፍጠር ያቆሙ እና የከዋክብት ስብስቦችን በበለጠ ፍጥነት አሳክተዋል። ስለዚህ እነሱን ማጥናት ስለ ጋላክሲ ዝግመተ ለውጥ ሂደት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
በዬል ዩኒቨርሲቲ በፒተር ቫን ዶኩም የሚመራው የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን JWST-ER1ን የCOSMOS-ድር ዳሰሳ አካል ሆኖ JWST's Near Infrared Camera (NIRCam)ን ተጠቅሞ አግኝቷል። የJWST-ER1 ከሚታወቁት ገጽታዎች አንዱ የአንስታይን ቀለበት መኖሩ ነው፣ይህም በስበት ሌንሲንግ የሚከሰት እና የብርሃን መልክ ቀለበት ይፈጥራል።
ተመራማሪዎቹ ጋላክሲውን እና ቀለበቱን በJWST NIRCam ለCOSMOS-ድር ፕሮጀክት በተደረጉ ምልከታዎች ለይተው አውቀዋል። JWST-ER1 የታመቀ ቀደምት ዓይነት ጋላክሲ (JWST-ER1g) እና ሙሉ የአንስታይን ቀለበት (JWST-ER1r) በሁለት ዋና ዋና የቀይ ብርሃን ክምችቶች አሉት። የቀለበት መሃል ያለው ዲያሜትር በግምት 1.54 አርሴኮንዶች ተለካ።
ይህ አዲስ ጋላክሲ ቀይ ፈረቃ 1.94፣ ራዲየስ ወደ 21,500 የብርሃን ዓመታት እና 650 ቢሊዮን የሚገመት የፀሐይ ክምችት አለው። ዝቅተኛ የኮከብ አፈጣጠር ፍጥነት እና ዕድሜ 1.9 ቢሊዮን ዓመታት ያሳያል፣ ይህም ግዙፍ እና ጸጥ ያለ ጋላክሲ ያደርገዋል። JWST-ER1 ልክ እንደ ሌሎች ቀይ ፈረቃ ካሉት ጋላክሲዎች ጋር ተመሳሳይነት ያለው መሆኑን ማስተዋሉ ጠቃሚ ነው።
የአንስታይን ቀለበት JWST-ER1rን በተመለከተ 2.98 የፎቶሜትሪክ ቀይ ፈረቃ ያለው ከበስተጀርባ ጋላክሲ ነው የተሰራው። በርካታ የአንስታይን ቀለበቶች ቢታወቁም፣ እንደ JWST-ER1r ያሉ ሙሉ በሙሉ ብርቅ ናቸው።
ጥናቱ JWST-ER1 ከሞላ ጎደል ክብ ቅርጽ ያለው እና ምንም ግልጽ የኮከብ መፈጠር ክልሎች፣ ጅራቶች፣ ወይም በNIRcam imaging ላይ የተመሰረቱ ጉድለቶች እንደሌሉት አሳይቷል።
የJWST-ER1 ተጨማሪ ምልከታዎች በአቅራቢያው ያሉ ጋላክሲዎች ወይም በእይታ መስመር ላይ ያሉ መዋቅሮች ለክብደቱ አስተዋጽኦ እንዳደረጉ ለመመርመር ቀርቧል። በተጨማሪም የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች JWST-ER1 የቅድመ ክላስተር ማዕከላዊ ጋላክሲ መሆኑን ለማወቅ ይፈልጋሉ።
ይህ ግኝት ለምርምር አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል እና ስለ ግዙፍ ጋላክሲዎች እድገት ያለንን ግንዛቤ ይጨምራል።
ምንጭ፡- ፒተር ቫን ዶኩም እና ሌሎች፣ ግዙፍ የታመቀ ክዊሰንት ጋላክሲ በ z=2 ከሙሉ የአንስታይን ቀለበት ጋር በJWST ኢሜጂንግ፣ arXiv (2023)።