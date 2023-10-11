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የJWST ምልከታዎች የመጀመሪያ እይታ በዝቅተኛ-ጅምላ ከዋክብት የሕይወት ዑደት ዕቃዎች ውስጥ ልዩ ባህሪያትን ያሳያል

ByMampho Brescia

ጥቅምት 11, 2023
የJWST ምልከታዎች የመጀመሪያ እይታ በዝቅተኛ-ጅምላ ከዋክብት የሕይወት ዑደት ዕቃዎች ውስጥ ልዩ ባህሪያትን ያሳያል

የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST)ን በመጠቀም በቅርቡ የተደረገ ጥናት በሰባት ቁሶች ላይ በዝቅተኛ የከዋክብት የሕይወት ዑደት ውስጥ የሚገኙትን የኢንፍራሬድ ስፔክትሮስኮፒክ ምልከታዎች የመጀመሪያ እይታ አቅርቧል። ምልከታዎቹ፣ የJWST ፕሮግራም 1591 አካል፣ አስትሮፊዚካል አካባቢ የተለመደ ባህሪ የሆነው ፖሊሳይክሊክ አሮማቲክ ሃይድሮካርቦን (PAH) ልቀት ላይ ያተኮረ ነው።

ከክብ ቀዳዳ የወጣው ስፔክትራ የተለያዩ ባህሪያትን አሳይቷል፣ የ3 μm PAH ኮምፕሌክስ፣ PAH-continuum፣ እና የአቶሚክ እና ሞለኪውላዊ ልቀት መስመሮችን እንደ ሃይድሮጂን፣ ሂሊየም እና CO ያሉ የ CO2- እና H2O- መኖርን ጨምሮ። የበረዶ መሳብ, እንዲሁም የ CO ልቀቶችም ተስተውለዋል.

በተለይም ጥናቱ ያተኮረው በ M17 ውስጥ ባለው የፎቶዲስሶሺየት ክልል (PDR) ብሩህ አቀማመጥ ላይ ነው. ተመራማሪዎቹ ከሞለኪዩል CH ዝርጋታ ጋር የሚዛመድ በ3.29 μm ላይ ያተኮረ የ PAH ባህሪን ለይተው አውቀዋል። እንዲሁም በ 4.65 μm ላይ ያተኮረ የ aliphatic deuterated PAH ባህሪ ምልክቶችን አግኝተዋል። ሆኖም ፣ የዚህ ባህሪ መዓዛ ያለው ተጓዳኝ አልታየም።

በተጨማሪም፣ ጥናቱ የፒኤኤች ቀጣይነት ከ1 ወደ 3.2 μm ከፍ ማለቱን አሳይቷል፣ በ3.6 μm ከፍተኛ መጠን ያለው ዝላይ። በ 3.8 ፣ 4.04 እና 4.34 μm ላይ ያሉ እብጠቶች ለቀጣዩ ተጨማሪ መዋቅር ጨምረዋል። የ CO2 መምጠጥ መኖሩ ተለይቷል እና ከH2O: CO2 በረዶ ጋር በ 10 ኪ.ሜ.

በተጨማሪም ጥናቱ የሞለኪውላር ሃይድሮጅንን የህዝብ ብዛት ዲያግራም መርምሯል እና ከ 2200 K በሚበልጥ የሙቀት መጠን በ UV የሚገፋ ጋዝ ማስረጃ ተገኝቷል። በሃይል ደረጃዎች መካከል በሚደረጉ ሽግግሮች ምክንያት የሚመጡ የልቀት መስመሮችን የሚወክለው የሃይድሮጂን Pfund ተከታታይ ከ 10 እስከ 30 ባለው ደረጃ ታይቷል ። .

በአጠቃላይ፣ ይህ የJWST ምልከታዎች የመጀመሪያ ደረጃ ትንተና በዝቅተኛ የጅምላ ከዋክብት የሕይወት ዑደት ውስጥ ያሉትን የነገሮች ገጽታ ገፅታዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የእነዚህን ባህሪያት ተጨማሪ ትንተና እና ማሰስ, እንዲሁም ሌሎች ኢላማዎች, ለወደፊት ወረቀቶች ታቅደዋል.

ምንጮች:

- ጂያንግ, ቢ, እና ሌሎች. (2002) IRSF/SIRIUS ባለ ሶስት ቀለም የM17 ምስል።
- Boersma, C., et al. (2018) የ Spitzer -IRS ስፔክትራል ካርታ ምልከታዎች።

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