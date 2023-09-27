የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የመጀመሪያዎቹን ጋላክሲዎች ይመለከታል

የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) በአጽናፈ ዓለም ውስጥ የመጀመሪያዎቹን ጋላክሲዎች አፈጣጠር፣ ዝግመተ ለውጥ እና ቅንብር ለመመልከት እና ለማጥናት ተልእኮ ላይ ነው። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከJWST ተጨማሪ መረጃዎችን ሲሰበስቡ፣ አንዳንዶቹን በጣም የመጀመሪያ እና ቀደምት ጋላክሲዎችን ማየት ጀምረዋል።
በዴንማርክ ተመራማሪዎች ኔቸር አስትሮኖሚ ላይ በቅርቡ የታተመ ጥናት እንደሚያሳየው እነዚህ ቀደምት ጋላክሲዎች አሁንም በመፈጠር ሂደት ላይ ናቸው። ጥናቱ ያተኮረው እስካሁን ከተስተዋሉ ቀደምት ጋላክሲዎች ውስጥ በ16ቱ ላይ ሲሆን ምልከታዎቹ እንደሚያሳዩት በእነዚህ ጋላክሲዎች ውስጥ ያለው የኬሚካል ብዛት በኋላ ከተፈጠሩት ጋላክሲዎች ውስጥ ከሚታየው አንድ አራተኛው ብቻ ነው።
እንደ ተመራማሪዎቹ ገለጻ፣ እነዚህ ግኝቶች እነዚህ ቀደምት ጋላክሲዎች አሁንም ከኢንተርጋላክቲክ መካከለኛው ጋር በቅርበት የተሳሰሩ እና ያለማቋረጥ የብረታ ብረት ብዛታቸውን የሚያሟጥጥ ጋዝ የሚያገኙ ናቸው። ይህ አሁን ካለው የጋላክሲ ዝግመተ ለውጥ ሞዴል በተቃራኒ በተፈጠሩት የከዋክብት ብዛት እና በከባድ ንጥረ ነገሮች መጠን መካከል ግንኙነት አለ.
ተመራማሪዎቹ የጋላክሲ ምስረታ ንድፈ ሃሳባዊ ሞዴሎች ይህንን ክስተት ሲተነብዩ እነዚህ ውጤቶች ሙሉ በሙሉ የሚያስደንቁ አይደሉም. ይሁን እንጂ እሱን መመልከቱ እነዚህን ሞዴሎች ያረጋግጣል እና ስለ ጋላክሲ ምስረታ የመጀመሪያ ደረጃዎች ግንዛቤን ይሰጣል።
ይህ ጥናት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን የሚሰጥ ቢሆንም፣ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በአሁኑ ጊዜ በJWST እየተደረጉ ያሉ ትልልቅ እና አጠቃላይ ምልከታዎችን በጉጉት ይጠባበቃሉ። እነዚህ መጪው መረጃዎች ከቢግ ባንግ በኋላ ባሉት የመጀመሪያዎቹ ቢሊዮን ዓመታት ውስጥ እንዴት ጋላክሲዎች እና የመጀመሪያዎቹ መዋቅሮች እንዴት እንደተፈጠሩ የበለጠ ግልጽ ግንዛቤን ይሰጣል ብለው ይጠብቃሉ።
ምንጮች፡ ተፈጥሮ አስትሮኖሚ፣ ዩኒቨርስ ዛሬ