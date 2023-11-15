ስለ ሥጋ በል ዳይኖሰር አመጋገብ ልማዶች አዲስ ግንዛቤ

በቅርቡ በሮቤርቶ ሌይ ከዩንቨርስቲው ዴሊ ስቱዲ ዲ ሞዴና ኢ ሬጂዮ ኤሚሊያ የተደረገ የምርምር ጥናት በሰሜን አሜሪካ ስላሉት ሥጋ በል ዳይኖሰርቶች የአመጋገብ ልማድ ላይ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። በግዙፉ የሳሮፖዶች አጥንት ላይ በተገኙ የንክሻ ምልክቶች ላይ ያተኮረው ጥናቱ፣ እነዚህን ምልክቶች የሚተው ዋና አዳኞች tyrannosaurs ናቸው የሚለውን በተለምዶ እምነት ይሞግታል።
ይልቁንስ ጥናቱ በሞሪሰን ፎርሜሽን ውስጥ የሌሎች ትላልቅ ሥጋ በል እንስሳት ሚና አጉልቶ ያሳያል፣ የጂኦሎጂካል ምስረታ የላይኛው ጁራሲክ ጊዜ። ተመራማሪዎች ከቴሮፖድ ዳይኖሰርስ የተለየ ንክሻ ያላቸውን 68 የሳሮፖድ አጥንቶች አግኝተዋል። እነዚህ የንክሻ ምልክቶች ምንም አይነት የፈውስ ምልክት አላሳዩም ይህም በገዳይ ጥቃት ወይም በድህረ-ሟች ቁፋሮ የተከሰተ እንደሆነ ይጠቁማሉ።
በተጨማሪም ጥናቱ በሞሪሰን ፎርሜሽን ቴሮፖድስ ጥርሶች ላይ በታይራንኖሰርስ ውስጥ ለተስተዋሉት ተመሳሳይ የመልበስ ዘዴዎችን አግኝቷል። ይሁን እንጂ ለእነዚህ ንክሻ ምልክቶች ተጠያቂ የሆኑትን ልዩ የቲሮፖድ ዝርያዎችን መለየት ብዙ አዳኞች በመኖራቸው ፈታኝ ሆኖ ይቆያል።
የጥናቱ ተጓዳኝ ደራሲ የሆኑት ዶ/ር ዴቪድ ሆኔ የለንደን ኲንስ ሜሪ ዩኒቨርሲቲ የእነዚህን ግኝቶች አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል። ይህ አዲስ ጥናት በጁራሲክ ዘመን በዳይኖሰርቶች መካከል ያለውን የስነምህዳር ግንኙነት በተሻለ ሁኔታ እንድንረዳ ይረዳናል እና የትላልቅ ሥጋ በል እንስሳት የአመጋገብ ልማዶች ቀደም ሲል ከሚያምኑት ይልቅ ከታይራንኖሰርቶች የበለጠ ቅርብ መሆናቸውን ያሳያል። ጥናቱ ለእነዚህ ጥንታዊ እንስሳት ባህሪ ቀጣይነት ያለው ተሃድሶ አስተዋጽኦ ያደርጋል.
ሳይንቲስቶች በንክሻ እና በጥርስ ምልክቶች ላይ በማተኮር የዳይኖሰርቶችን ህይወት አጓጊ ገፅታዎች አግኝተዋል፣ ይህም በአንዳንድ የምድር ትላልቅ ፍጥረታት መካከል ያለውን መስተጋብር ላይ ብርሃን ፈነጠቀ።
በየጥ
ጥ፡- የጥናቱ ዋና ግኝት ምንድን ነው?
መ፡ የጥናቱ ዋና ግኝት ከታይራንኖሰርስ በተጨማሪ ሌሎች ትላልቅ ሥጋ በል እንስሳት በሞሪሰን ፎርሜሽን ውስጥ በግዙፉ የሳሮፖድ ዳይኖሰርስ አጥንት ላይ የንክሻ ምልክቶችን የመተው ኃላፊነት እንደነበራቸው ነው።
ጥ፡ ተመራማሪዎቹ የንክሻ ምልክቶችን አመጣጥ እንዴት ወሰኑ?
መልስ፡ ተመራማሪዎቹ ከሞሪሰን ፎርሜሽን 68 የሳውሮፖድ አጥንቶችን መርምረዋል እና ከቴሮፖድ ዳይኖሰርስ የተለዩ የንክሻ ዱካዎችን ለይተው አውቀዋል። በተጨማሪም በሞሪሰን ፎርሜሽን ቴሮፖድስ ጥርሶች ላይ ተመሳሳይ የመልበስ ዘዴዎችን ተመልክተዋል፣ ይህም በአጥንት ንክሻ ውስጥ ያላቸውን ተሳትፎ ይጠቁማል።
ጥ: በንክሻ ምልክቶች ላይ ፈውስ አለመኖሩ ምን ይጠቁማል?
መ: በንክሻ ምልክቶች ላይ ፈውስ አለመኖሩ ወይ ገዳይ ጥቃት እንደደረሰባቸው ወይም በድህረ-ሞት መቃኘት ምክንያት እንደነበሩ ይጠቁማል።
ጥ: - የትኞቹ የቲሮፖድ ዝርያዎች የንክሻ ምልክቶችን ትተዋል?
መ: በሞሪሰን ፎርሜሽን ውስጥ ብዙ አዳኞች በመኖራቸው ምክንያት ለንክሻ ምልክቶች ተጠያቂ የሆኑትን ልዩ የቲሮፖድ ዝርያዎችን መለየት ፈታኝ ሆኖ ይቆያል።
ጥ፡ የእነዚህ ግኝቶች ጠቀሜታ ምንድን ነው?
መ፡ እነዚህ ግኝቶች በጁራሲክ ዘመን በዳይኖሰርቶች መካከል ስላለው ሥነ-ምህዳራዊ ግንኙነት እንድንረዳ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ እናም የትላልቅ ሥጋ በል እንስሳት የአመጋገብ ልማዶች ቀደም ሲል ከሚያምኑት ይልቅ ከታይራንኖሰርቶች የበለጠ ቅርብ መሆናቸውን ያሳያሉ። የእነዚህን ጥንታዊ እንስሳት ባህሪ እንደገና እንድንገነባ ይረዱናል.
(ምንጭ፡ PeerJ Life & Environment)