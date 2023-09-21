የናሳ ጁኖ አስደናቂ የጁፒተር እና የእሳተ ገሞራ ጨረቃ ምስልን ወሰደ

ከሰባት ዓመታት በላይ በጁፒተር እየተሽከረከረ የሚገኘው የናሳ ጁኖ የጠፈር መንኮራኩር በቅርቡ የጋዝ ግዙፉን ምስል ከእሳተ ገሞራ ጨረቃዋ አዮ ጋር አምርቷል። ምስሉ የተወሰደው በጁኖ 53ኛው የጁፒተር ጁፒተር በራሪ በራሪ ወቅት በጁላይ 31 ነው።
የጁኖካም ጥሬ መረጃን በመጠቀም በዜጎች ሳይንቲስት አላይን ሚሮን ቬላዝኬዝ የተሰራው ምስሉ የሁለቱን የሰማይ አካላት ንፅፅር፣ ቀለም እና ጥርት ያሳያል። ምስሉ በተነሳበት ጊዜ ጁኖ ከአይኦ 51,770 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እና 395,000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከጁፒተር ደመና አናት ላይ ነበር። ይህ እስካሁን በጁኖ እና በአዮ መካከል ያለውን የቅርብ ግኑኝነት ያሳያል፣ በዚህ አመት መጨረሻ እና በ2024 በቅርብ በረራዎች የታቀደ ነው።
አዮ፣ የጁፒተር ትላልቅ ጨረቃዎች ውስጠኛው ክፍል እንደመሆኑ መጠን ከጁፒተር እና ከእህቷ ጨረቃዎች ዩሮፓ እና ጋኒሜድ እጅግ በጣም ብዙ የስበት ሃይሎችን አጋጥሞታል። ይህ የስበት ጉተታ የጨረቃን የማያቋርጥ መወጠር እና መጭመቅ ያመጣል, ይህም ለከፍተኛ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ አስተዋፅኦ ያደርጋል. Io በምድሪቱ ላይ በመቶዎች የሚቆጠሩ እሳተ ገሞራዎችን እና የቀለጠ የሲሊኬት ላቫ ሐይቆችን በማስተናገድ በመላው የፀሐይ ስርዓት ውስጥ በጣም በእሳተ ገሞራ የሚንቀሳቀስ አካል ተደርጎ ይወሰዳል።
በወደፊት የአዮ የቅርብ በረራዎች፣ ከደቡብ ምዕራብ የምርምር ኢንስቲትዩት (SwRI) ሳይንቲስቶች የጆቪያን ጨረቃን ከሩቅ ለመመልከት ሃብል እና ጄምስ ዌብ ቴሌስኮፖችን በተመሳሳይ ጊዜ ይመለከታሉ። እነዚህ ምልከታዎች በአዮ እሳተ ገሞራ ሂደት ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ እና ስለዚህ አስደናቂ የሰማይ አካል ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ ይረዳሉ።
ምንጭ-ናሳ
ትርጓሜዎች
– ጁኖ የጠፈር መንኮራኩር፡- እ.ኤ.አ. በ 2011 በናሳ የተወነጨፈችው የጠፈር መንኮራኩር የጁፒተርን ስብጥር፣ የስበት ኃይል፣ መግነጢሳዊ መስክ እና የዋልታ ማግኔቶስፌርን የማጥናት ተልዕኮ ነበረው።
– አዮ፡ በኃይለኛ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ እና ልዩ በሆነው የጂኦሎጂካል ባህሪያት ከሚታወቀው የጁፒተር ትልቁ ጨረቃዎች አንዱ።
– ጁፒተር፡- በፀሀይ ስርዓታችን ውስጥ ትልቁ ፕላኔት፣በአስደናቂው ታላቁ ቀይ ስፖት ጨምሮ በቀለማት ያሸበረቀ ማዕበሎቿ የምትታወቀው።
- የዜጎች ሳይንቲስት፡ በሳይንሳዊ ምርምር እና በመረጃ ትንተና ውስጥ የሚሳተፍ፣ ብዙ ጊዜ በይፋ የሚገኙ መረጃዎችን በመጠቀም ወይም እንደ ሙያዊ ሳይንቲስት ፕሮጄክቶችን ለምርምር አስተዋፅኦ የሚያደርግ ግለሰብ ነው።