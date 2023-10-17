ጁፒተር የሚመስሉ ፕላኔቶች በፀሐይ መሰል ኮከቦች ዙሪያ የተለመዱ ሊሆኑ ይችላሉ።

በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው ጁፒተር የሚመስሉ ፕላኔቶች ከፀሃይ ስርአታችን አጠገብ ባሉ ኢንተርፕላኔቶች ውስጥ በተለይም ከራሳችን ፀሀይ ጋር በሚመሳሰሉ ከዋክብት ዙሪያ በተደጋጋሚ ይከሰታሉ። ይህ መላምት ከተረጋገጠ የፀሐይ ስርዓታችን አርክቴክቸር ቀደም ሲል እንደታመነው ብርቅ አለመሆኑን ያሳያል።
ቀደም ሲል የእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ስለተፈጠረበት አካባቢ ሁለት መሪ ንድፈ ሐሳቦች ነበሩ. አንድ ንድፈ ሐሳብ በአቅራቢያው በደረሰው የሱፐርኖቫ ፍንዳታ ምክንያት በብረት የበለጸገ አካባቢን አስከትሏል, ይህም ከባድ ብረቶች ለወጣቱ የፀሐይ ሥርዓታችን አስተዋጽኦ አድርጓል. ሌላው ንድፈ ሃሳብ ፀሀያችን ከጋዝ እና አቧራ ሞለኪውላዊ ደመና የተፈጠረች ዝቅተኛ ጥግግት ባለው አካባቢ ውስጥ እንደሆነ ይጠቁማል።
ይሁን እንጂ በአቅራቢያው ባለው ኮስሞስ ውስጥ እንደ ፀሐይ ከሚመስሉ ከዋክብት መካከል ጁፒተር የሚመስሉ የጋዝ ግዙፍ ሰዎች መገኘቱ ለኋለኛው ንድፈ ሐሳብ አዲስ ድጋፍ እየሰጠ ነው። የጥናቱ መሪ Raffaele Gratton ወደፊት ሰፋ ያሉ ጥናቶች የፀሐይ ስርዓታችንን አመጣጥ የበለጠ ሊያብራሩ እንደሚችሉ ያስረዳሉ።
በእነዚህ ድምዳሜዎች ላይ ለመድረስ፣ ግራቶን እና ባልደረቦቹ ከ β Pic Moving Group (BPMG)፣ በአቅራቢያው ካለው የከዋክብት ስብስብ የተገኘውን መረጃ ተንትነዋል። ከፀሀይ በ30 እጥፍ የሚበልጡ 0.8ዎቹ ከዋክብት በተረጋጋ ምህዋር ውስጥ ጁፒተር የሚመስሉ ፕላኔቶችን ማስተናገድ ይችላሉ። እነዚህ ከዋክብት 20 ሚሊዮን አመት ብቻ ስላላቸው ከራሳችን ፀሐይ በጣም ያነሱ ስለሆኑ ይህ ግኝት አስገራሚ ነው።
እነዚህን ፕላኔቶች ማጥናት ፈታኝ ነው ምክንያቱም ኮከቦቻቸውን በከፍተኛ ርቀት ስለሚዞሩ አንድ ምህዋር ለመጨረስ አስርተ አመታትን ወስዷል። እነዚህን ፕላኔቶች ለመለየት ቴሌስኮፖች ለብዙ አስርት ዓመታት መረጃን መሰብሰብ አለባቸው ፣ ይህም አንድ ፕላኔት ከኮከቡ ፊት ለፊት ሲሻገር ነው ።
ምንም እንኳን ከፀሀይ ስርአታችን ውጭ የተወሰኑ የፕላኔቶችን የማወቅ ችግሮች አሁንም ቢኖሩም ጥናቱ ጁፒተርን የሚመስሉ ግዙፍ ፕላኔቶችን በመለየት የተገኘውን እድገት አጽንኦት ሰጥቷል። ኔቸር ኮሙኒኬሽንስ በተባለው ጆርናል ላይ የታተመው ምርምር በፀሐይ መሰል ከዋክብት ዙሪያ የፕላኔቶች ሥርዓቶች አፈጣጠር ላይ አዲስ ብርሃን ይፈጥራል።
ምንጮች:
- "ጁፒተር የሚመስሉ ፕላኔቶች ፀሐይ በሚመስሉ ከዋክብት ዙሪያ የተለመዱ ሊሆኑ ይችላሉ, የጥናት ውጤቶች" - Space.com
- ጥናት በተፈጥሮ ኮሙኒኬሽን ውስጥ ታትሟል