ናሳ የአይሪ ፊትን በጁፒተር አገኘ፡ ወደ ፓሬዶሊያ ጠለቅ ያለ እይታ

በቅርቡ በናሳ ጁኖ የጠፈር መንኮራኩር የተካሄደው ዝንብ በጁፒተር ላይ አስደናቂ የሆነ አስፈሪ ፊት ለሃሎዊን ጊዜ ቀርቧል። በግምት 4,800 ማይል ከፍታ ካለው ከፍታ እና በሰሜን 69 ዲግሪ አካባቢ ካለው ኬክሮስ የተቀረፀው ምስሉ በጋዝ ግዙፉ ላይ የሚሽከረከሩ ደመናዎችን እና ማዕበልን ያሳያል ፣ ይህም የተዘበራረቀ ፊትን ይፈጥራል። ፎቶግራፉ በሃሎዊን ላይ ያተኮረ የአጋጣሚ ነገር ቢመስልም፣ ፓሬዶሊያ ተብሎ በሚጠራው የስነ-ልቦና ክስተት ላይ አስደናቂ እይታን ይሰጣል።
Pareidolia የሚያመለክተው የሰው አንጎል የታወቁ ቅጦችን ወይም ቅርጾችን እንደ ፊቶች በዘፈቀደ ወይም ረቂቅ ማነቃቂያዎች የማስተዋል ዝንባሌን ነው። የናሳ ባለስልጣናት እንዳብራሩት በጁፒተር ላይ የሚሽከረከሩት ደመናዎች በፕላኔቷ ውዥንብር የአየር ጠባይ ስርዓት የተነሳ ብዙውን ጊዜ የሚታዩት ለፓሬዶሊያ ራሳቸውን ይሰጣሉ። ምንም እንኳን የዘፈቀደ ተፈጥሮአቸው ቢሆንም ታዛቢዎች እነዚህን ቅጦች እንደ ፊት ወይም ሌላ ሊታወቁ የሚችሉ ነገሮች አድርገው ሊተረጉሟቸው ይችላሉ።
የሳይንሳዊው ማህበረሰብ ቀደም ባሉት ጊዜያት በሌሎች የሰማይ አካላት ላይ በርካታ የፓሬዶሊያ አጋጣሚዎችን ተመልክቷል። በጥር ወር የናሳ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የድብ ፊትን የሚመስል ልዩ መዋቅር በማርስ ላይ አገኙ፣ ይህም አስገራሚ የፓሪዶሊያ ክስተቶች ዝርዝር ውስጥ ጨምረዋል። በተጨማሪም፣ ባለፈው ዓመት ግንቦት ወር ላይ የኩሪየስቲ ማርስ ሮቨር በቀይ ፕላኔት ላይ ያለ “ከባዕድ በር” ጋር ተመሳሳይነት ያለው የድንጋይ አፈጣጠር ምስልን ቀርጿል። የሳይንስ ሊቃውንት እነዚህን ክስተቶች በተፈጥሮ ውጥረት ስብራት እና በመሬት መንቀጥቀጥ እንቅስቃሴዎች ይያዛሉ.
ሳይንቲስቶች የጁፒተርን ጠመዝማዛ ደመናዎች ውስብስብ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ በማጥናት የፕላኔቷን የከባቢ አየር ተለዋዋጭነት ስለሚመሩ ሂደቶች የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ። በቅርብ ፎቶግራፍ ላይ ያለው ዝቅተኛ የፀሐይ ብርሃን አንግል በክልሉ ውስጥ ያሉትን ባህሪያት ያጎላል, ይህም ስለ ጁፒተር የአየር ሁኔታ ሁኔታ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል.
በጁፒተር ላይ በተያዘው አስፈሪ ፊት ስንደነቅ፣ በሰፊው አጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያሉትን ድንቆች እና ምስጢራት ለማስታወስ ያገለግላል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮች ርቀው በሚገኙ የሰማይ አካላት ላይም ይሁን እዚህ ምድር ላይ ገራሚ ቅርፆች፣ pareidolia የራሳችንን አእምሯችን ውስጣዊ አሠራር እና ከኮስሞስ ጋር ያለንን ግንኙነት የምንመረምርበት ማራኪ ሌንስን ይሰጣል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ፓሬዶሊያ ምንድን ነው?
Pareidolia የሰው አእምሮ በዘፈቀደ ወይም ረቂቅ ንድፎችን እንደ የታወቁ ቅርጾች ወይም ነገሮች እንደ ፊት የሚተረጉምበት የስነ-ልቦና ክስተት ነው።
በጁፒተር ላይ የሚሽከረከሩ ደመናዎች ለፓሬዶሊያ ለምን ይሰጣሉ?
በፕላኔቷ ውዥንብር የአየር ሁኔታ ስርዓት ሳቢያ በጁፒተር ላይ ያሉት የሚሽከረከሩ ደመናዎች ፊቶችን ወይም ሌሎች ሊታወቁ የሚችሉ ነገሮችን የሚመስሉ ንድፎችን ይፈጥራሉ። ይህ የሆነበት ምክንያት አእምሯችን የታወቁ ቅርጾችን በአሻሚ ማነቃቂያዎች የመፈለግ ዝንባሌ ነው።
በጠፈር ውስጥ ሌሎች የ pareidolia ምሳሌዎች አሉ?
አዎን፣ በጠፈር ውስጥ በርካታ የ pareidolia አጋጣሚዎች ነበሩ። በናሳ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ማርስ ላይ ድብ የመሰለ ፊት መገኘቱ አንድ የሚጠቀስ ምሳሌ ነው። የፓሬዶሊያ ክስተቶች ስለ አጽናፈ ሰማይ እና የሰማይ አካላት ያለን ግንዛቤ አስደናቂ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
ሳይንቲስቶች የጁፒተርን ጠመዝማዛ ደመናዎች ውስብስብ የመሬት አቀማመጥ በማጥናት ምን ይማራሉ?
በጁፒተር ጠመዝማዛ ደመና ውስጥ ያሉትን ውስብስብ ባህሪያት በማጥናት ሳይንቲስቶች የፕላኔቷን የከባቢ አየር ተለዋዋጭነት ስለሚመሩ ሂደቶች የተሻለ ግንዛቤ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። ስለ ጁፒተር የአየር ሁኔታ ሁኔታ እና በከባቢ አየር ውስጥ ስላለው ውስብስብ መስተጋብር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።