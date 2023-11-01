ጁፒተር፡ የሶላር ሲስተምን “ታላቅ ወንድም” ሚስጥሮችን ይፋ ማድረጉ።

በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ትልቁ ፕላኔት የሆነው ጁፒተር በክብደትም ሆነ በክብደት በወንድሟ እህትማማች ፕላኔቶች ላይ ትገኛለች። በእርግጥ፣ መጠኑ ከሌሎቹ ፕላኔቶች አጠቃላይ ክብደት ከሁለት እጥፍ በላይ ይበልጣል፣ ይህም የሰማይ ሰፈር “ታላቅ ወንድም” መሆኑን ያረጋግጣል። ነገር ግን ጁፒተርን በእውነት አስደናቂ የሚያደርገው ከምድር እና ከሌሎች በርካታ ፕላኔቶች በፊት በአስር ሚሊዮኖች በሚቆጠሩ ዓመታት ውስጥ እንደነበረ የሚታመን ጥንታዊ አመጣጥ ነው።
ፕላኔታችን እና ውስጣዊው ፕላኔቶች ወደ ፀሀይ ሲቃረቡ ጁፒተር የተወለደው ርቆ በሚገኝ አካባቢ ሲሆን ቅዝቃዜው በረዶ ከድንጋይ እና ከብረት ጋር እንዲዋሃድ አድርጓል። ይህ ሂደት የጁፒተርን ኮሎሳል ኮር፣ በፍጥነት እያደገ እና በመጨረሻም ከዛሬዋ ምድራችን በሰባት እጥፍ የሚጠጋ ክብደት ላይ ደርሷል። ኃይለኛ የስበት ኃይሉ ከፍተኛ መጠን ያለው ሃይድሮጂን እና ሂሊየም ጋዝን ስቧል፣ ከፀሐይ አፈጣጠር የተረፈውን ቅሪት፣ ጁፒተር በሚያስገርም ፍጥነት እንዲስፋፋ አድርጓል።
ሞዴሎች እንደሚሉት ከሆነ ጁፒተር ሙሉ ፕላኔታዊ ቁመናዋን ያገኘው ፀሐይ ከተወለደች ከሦስት ሚሊዮን ዓመታት በኋላ ሊሆን ይችላል፤ ይህም የፀሐይን ዕድሜ 4.5 ቢሊዮን ዓመት ገደማ ሲሆነው ግምት ውስጥ በማስገባት አስደናቂ ተግባር ነው። ምድርን ጨምሮ በሶላር ሲስተም ውስጥ የቀሩት ፕላኔቶች ተከትለው ተፈጠሩ፡ ከዓለታማ ውስጣዊ ፕላኔቶች በፊት ያሉት ውጫዊ ግዙፎች።
ይህ ሳምንት የአመቱን ምርጥ የሰማይ ማሳያ ላይ ስለሚያሳይ የጁፒተርን እይታ ለማየት ጥሩ እድል ይሰጣል። ፀሐይን በመቃወም ይህ አስደናቂ የጋዝ ግዙፍ ጀምበር ስትጠልቅ አካባቢ ይወጣል እና ሌሊቱን ሙሉ ይታያል። ድምቀቱ ከኮከብ ጋር የሚፎካከር ሲሆን ጨረቃ እና ቬኑስ ብቻ ከብርሃን ድምቀት በላይ ናቸው። መጀመሪያ ላይ ከምስራቃዊው ሰማይ ዝቅ ብሎ በመታየቱ ከጠዋት በኋላ ጁፒተር በጠዋት ሰአታት ውስጥ ወደ ምእራቡ አድማስ ጎህ ከመውረድ በፊት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ይደርሳል።
ስለ ጁፒተር ነገ የበለጠ ማራኪ ግንዛቤዎችን ለማግኘት ይከታተሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡- ጁፒተር በሶላር ሲስተም ውስጥ ካሉት ፕላኔቶች የሚለየው እንዴት ነው?
መ: ጁፒተር በመጠን እና በጅምላ ከሌሎች ፕላኔቶች ሁሉ ይበልጣል ፣የእነሱ ጥምር ክብደታቸው ከሁለት እጥፍ በላይ ይበልጣል። ከምድር እና ከአብዛኞቹ ፕላኔቶች በጣም ቀደም ብሎ እንደተፈጠረ ይታመናል.
ጥ፡ ጁፒተር ግዙፍ መጠኑን እንዴት አገኘው?
መ፡ የጁፒተር ኮሎሳል ኮር መጀመሪያ ላይ የተፈጠረው በረዶ፣ አለት እና ብረቶች በተወለደበት አካባቢ ባለው ቅዝቃዜ ምክንያት ነው። በመቀጠልም ኃይለኛ የስበት ኃይል ከፀሃይ አፈጣጠር የተረፈውን ከፍተኛ መጠን ያለው ሃይድሮጂን እና ሂሊየም ጋዝ በመሳብ ፈጣን እድገት አስገኝቷል።
ጥ፡ ጁፒተርን ለማክበር የተሻለው ጊዜ መቼ ነው?
መ: በአሁኑ ጊዜ ጁፒተር በሌሊት ሰማይ ላይ በጣም ታዋቂ ነች። ጀንበር ስትጠልቅ አካባቢ ይወጣል፣ ሌሊቱን ሙሉ ይታያል፣ በጠዋት ሰአታት ከፍተኛው ቦታ ላይ ይደርሳል እና ጎህ ሲቀድ በምዕራብ ዝቅተኛ ቦታ ላይ ይገኛል።