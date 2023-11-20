ለጁስ አዲስ አድማስ፡ የጁፒተር ጨረቃዎችን ሚስጥሮች ማሰስ

የኢዜአ ጁስ የጠፈር መንኮራኩር ወደ ጁፒተር ሲስተም ባደረገው የስምንት አመት ጉዞ አካል በቅርቡ ጉልህ የሆነ እንቅስቃሴ አድርጓል። መንኮራኩሯ ዋና ሞተሯን ተጠቅማ በፀሐይ ዙሪያ የምታደርገውን ምህዋር በማስተካከል በሚቀጥለው በጋ የምድር-ጨረቃ ድርብ የስበት ኃይል እገዛ ለማድረግ በዓይነቱ የመጀመሪያ የሆነ ማንዋወር። ይህ መንኮራኩር 10% የሚሆነውን የጠፈር መንኮራኩሩ የነዳጅ ክምችት የፈጀ ሲሆን በ2031 ወደ ጁፒተር ሲስተም እስኪመጣ ድረስ የጁስ ዋና ኢንጂን ለመጨረሻ ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውልበትን ባለሁለት ክፍል የማኑዌር የመጀመሪያ ደረጃን ይወክላል።
ለጁፒተር አይሲ ሙንስ ኤክስፕሎረር አጭር የሆነው ጁስ፣ በኤፕሪል 2023 በፈረንሣይ ጊያና ከሚገኘው የጠፈር ወደብ በESA ተጀመረ። የጠፈር መንኮራኩሩ ተልእኮ ስለ ጁፒተር እና ስለ ሶስቱ ትላልቅ ጨረቃዎች፡ ጋኒሜድ፣ ካሊስቶ እና ዩሮፓ ዝርዝር ምልከታ ማድረግ ነው። ይሁን እንጂ ጁስ የጁፒተር ሥርዓት ምርመራውን እስከ 2031 ድረስ አይጀምርም፣ እሱም በመጨረሻ ይደርሳል። ወደ ጁፒተር የሚደረገው ረጅም ጉዞ በመሬት እና በጋዝ ግዙፉ መካከል ባለው ርቀት ብቻ ሳይሆን የፀሐይን ጉልህ የሆነ የስበት ኃይልን ለማሸነፍ ስለሚያስፈልግ ነው።
እንደ ጁስ ያሉ የሩቅ ፕላኔቶች ተልእኮዎች ነዳጅን ለመቆጠብ የስበት ኃይል አጋዥ እንቅስቃሴዎችን ይጠቀማሉ። እነዚህ እንቅስቃሴዎች ኃይልን ለማግኘት በተለያዩ የፕላኔቶች የስበት ሜዳዎች ውስጥ መወዛወዝ ያካትታሉ። የጁስ የመጀመሪያ መጨመሪያ የሚመጣው በነሀሴ 2024 ከጨረቃ በረራ ሲሆን በመቀጠልም የምድር በራሪ ነው። እነዚህን የስበት ኃይል እርዳታዎች ከፍ ለማድረግ፣ ጭማቂ ወደ ምድር-ጨረቃ ስርዓት በትክክለኛው ጊዜ፣ ፍጥነት እና አቅጣጫ መድረስ አለበት። 363 ኪሎ ግራም ነዳጅ የፈጀው የቅርቡ መንኮራኩር ለመጪው የበረራ አውሮፕላን የጁስ አቅጣጫን ለማስተካከል ወሳኝ ነበር።
የሁለቱም የእንቅስቃሴ ደረጃዎች በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁ በ2031 የጁፒተር ምህዋር እስኪገባ ድረስ የጁስ ዋና ሞተር እንደገና ላያስፈልግ ይችላል።ይህ በእንዲህ እንዳለ ለጥቃቅን አቅጣጫ ማስተካከያዎች ጁስ በትናንሽ ግፊቶቹ ላይ ይመሰረታል። መንኮራኩሩ ወደ ጁፒተር በሚደረገው ጉዞ ሙሉ በሙሉ በሳይንሳዊ መሳሪያዎች ይሟላል, ምክንያቱም እንደገና ዋና ሞተሩን መጠቀም ስለማያስፈልግ, አጠቃላይ የነዳጅ ፍላጎቶችን ይቀንሳል.
ጁስ ስለ ጁፒተር ሥርዓት ማሰስ የእነዚህን አስገራሚ የሰማይ አካላት ምስጢር ለመግለጥ ትልቅ ተስፋ አለው። የኢዜአ ጁስ የጠፈር መንኮራኩር ልዩ የስበት ኃይል አጋዥ እንቅስቃሴዎችን በመጠቀም እና በመጪዎቹ አመታት ውስጥ ለግንባር ግኝቶች መንገዱን እየከፈተ ነው።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡ ጁፒተር ለመድረስ ምን ያህል ጊዜ ይፈጅበታል?
መ: ጭማቂ ከጀመረ ከስምንት ዓመታት በኋላ በ2031 በጁፒተር ስርዓት ውስጥ ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል።
ጥ፡ ጭማቂ ለምን የስበት ኃይል እገዛ ያስፈልገዋል?
መ፡ የስበት ኃይል እገዛ መንኮራኩሮች የጠፈር መንኮራኩሮች ፍጥነትን ለማግኘት እና አመለካከታቸውን ለማስተካከል የፕላኔቶችን የስበት ኃይል በመጠቀም ነዳጅ እንዲቆጥቡ ያስችላቸዋል።
ጥ፡ ጁስ በጁፒተር በሚስዮን ጊዜ ምን ያጠናል?
መ፡ ጁስ ስለ ጁፒተር እና ስለ ሶስቱ ትላልቅ ጨረቃዎች፡- ጋኒሜዴ፣ ካሊስቶ እና ዩሮፓ ዝርዝር ምልከታዎችን በማድረግ ላይ ያተኩራል።
ጥ፡- በቅርቡ በጁስ የተካሄደው ማኔቭር ዓላማ ምንድን ነው?
መ: በሚቀጥለው በጋ ለሚደረገው የምድር-ጨረቃ ድርብ የስበት ኃይል የጁስ አቅጣጫን ለማስተካከል ማኒውሩ አስፈላጊ ነበር፣ ይህም ለጠፈር መንኮራኩሩ ፍጥነት ከፍተኛ ጭማሪ ያደርጋል።
ጥ፡ ጁስ ወደ ጁፒተር በሚያደርገው ጉዞ የጉዞ ማስተካከያዎችን እንዴት ያስተዳድራል?
መ፡ ጁስ በ2031 ጁፒተር ላይ እስኪደርስ ድረስ፣ በግንቦት 2024 ወደ ምድር በተቃረበበት ወቅት የመጨረሻውን የሞተር ቃጠሎ ካጠናቀቀ በኋላ ጁስ በዋናነት በትናንሽ ግፊቶቹ ላይ ይተማመናል።