የአመቱ የስነ ፈለክ ፎቶግራፍ አንሺ የአጽናፈ ሰማይ አስደናቂ ምስሎችን አሳይቷል።

የሮያል ኦብዘርቫቶሪ ግሪንዊች ዓመታዊውን የዓመቱ ምርጥ የሥነ ፈለክ ፎቶግራፍ አንሺ ውድድር አሸናፊዎችን በቅርቡ ይፋ አድርጓል፣ ፎቶግራፎቹም ብዙም አስደናቂ አይደሉም። ውድድሩ እጅግ አስደናቂ ጥራት ያላቸውን ምስሎች በማግኘቱ ለዳኞች ምርጥ ምርጦችን መምረጥ ከባድ ስራ ሆኖበታል። እነዚህ ምስሎች ከአስደናቂ የኒቡላ እና የጋላክሲዎች ምስሎች እስከ ጨረቃ እና ሌሎች የሰማይ አካላት እይታዎች ድረስ የአጽናፈ ዓለማችንን አስደናቂ ነገሮች ፍንጭ ይሰጣሉ።
ከአሸናፊዎቹ ምስሎች አንዱ የሩጫ ዶሮ ኔቡላ ነው፣ይህም IC2944 በመባልም ይታወቃል፣ይህም ደማቅ ቀለሞች እና በሁሉም የተበታተኑ ኮከቦችን ያሳያል። በቻይና ውስጥ በቴሌስኮፕ የተቀረፀው የሮዝቴ ኔቡላ ሌላው ጎልቶ የሚታይ ምስል ነው። በ5,000 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ የሚገኘው ይህ ኔቡላ በዲያሜትር የ 130 የብርሃን ዓመታት ርዝመት አለው።
ውድድሩ በምሽት ሰማይ ላይ መሸጋገሯን የሚያሳዩትን ጨምሮ አስደናቂ የጨረቃ ምስሎች ቀርበዋል። በቻይና ዳሊያን የተወሰደው ይህ ምስል ጨረቃ በምትወጣበት ጊዜ ቀለሟን ስትቀይር ከጥልቅ ዝገት ቀይ ወደ አንጸባራቂ ነጭ-ቢጫ ያሳያል። ሌላ የሚማርክ ተኩሶ ማርስን ከጨረቃ ጀርባ ከማለፉ በፊት ይቀርጻል፣ ይህም አስደናቂ የቀለም ንፅፅርን ይፈጥራል።
በውድድሩ ላይ ያሉ ሌሎች ምስሎች እንደ ፕሌያድስ፣ ደማቅ ሰማያዊ ኮከቦች እና ቮልፍ ኔቡላ፣ ተኩላ የሚመስለው ሞለኪውላዊ ደመና ያሉ የተለያዩ የሰማይ ክስተቶችን ያሳያሉ። በተጨማሪም የጋላክቲክ ኔቡላዎች ምስሎች እና የስፕሪትስ አስገራሚ ክስተት, ከነጎድጓድ ደመና በላይ የሚከሰቱ የኤሌክትሪክ ፈሳሾች ናቸው.
ውድድሩ እንደ Skyscapes እና People & Space ያሉ ምድቦችን ያካተተ ሲሆን ይህም በሰማይ ላይ የሚርመሰመሱ የኮከቦች ምስሎችን እና የጦርነት ትውስታዎችን በከዋክብት ካላቸው ዳራዎች ጋር አሳይቷል። እንደ ኡራኑስ፣ ቬኑስ እና ጁፒተር ያሉ የፕላኔቶች ምስሎችም ነበሩ፣ እያንዳንዳቸው ልዩ ውበታቸውን ያሳያሉ።
በውድድሩ ውስጥ ያሉት ሁሉም አሸናፊ ምስሎች የአጽናፈ ዓለማችንን አስደናቂ ተፈጥሮ ይቀርጻሉ, ይህም ከምድራችን ባሻገር ያለውን ውበት እና ስፋት ፍንጭ ይሰጡናል. የአጽናፈ ሰማይን ሚስጥራቶች መመርመር እና ማጥናታችንን እንድንቀጥል ያነሳሱናል።
ምንጭ:
- ሮያል ኦብዘርቫቶሪ ግሪንዊች