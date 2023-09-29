ጆን ግሩንስፌልድ የኮፐርኒከስ የጠፈር ኮርፖሬሽን ዋና የስትራቴጂ ኦፊሰር እና የቦርድ አባል ሆነው ተሾሙ

የፊዚክስ ሊቅ ጆን ግሩንስፌልድ፣ ፒኤችዲ፣ የቀድሞ የጠፈር ተመራማሪ እና የናሳ የሳይንስ ተልዕኮ ዳይሬክቶሬት ኃላፊ በኮፐርኒከስ ስፔስ ኮርፖሬሽን ዋና የስትራቴጂ ኦፊሰር እና የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል ሆነው ተሹመዋል። በጠፈር ፍለጋ እና በተልዕኮ ፈጠራ ውስጥ ታዋቂው ተጫዋች ኮፐርኒከስ ለተከፋፈለ፣ አስተዋይ Swarm Exploration™ እና ለተለያዩ የጠፈር አፕሊኬሽኖች ልዩ የጠፈር መድረክ በማዘጋጀት ላይ ያተኮረ ነው።
ኮርፖሬሽኑ የጠፈር ተልእኮ ወጪን እና አቅሞችን ለመቀየር ስለ አስትሮፊዚክስ፣ የስፔስ ሲስተም ምህንድስና እና ሰው ሰራሽ ባዮሎጂ ጥልቅ እውቀት ይጠቀማል። የረዥም ጊዜ እይታቸው በትንሹ የተደገፈ ከፊል በራስ-ገዝ የቦታ መመርመሪያዎችን በከፍተኛ ሁኔታ የመለየት አቅም ማዳበርን ያካትታል። እነዚህ መመርመሪያዎች አላማቸው በፀሀይ ስርዓታችን ውስጥ ያሉትን ወይም የጠፉ ረቂቅ ተህዋሲያንን ለመፈለግ ነው።
ጆን ግሩንስፌልድ በአዲሶቹ ሚናዎች ላይ ብዙ ልምድ እና እውቀትን ያመጣል። እንደ የፊዚክስ ሊቅ እና የቀድሞ የጠፈር ተመራማሪ፣ የጠፈር ምርምር እና ሳይንሳዊ ግኝቶችን ውስብስብነት ጠንቅቆ ያውቃል። የእሱ አመራር የናሳ የሳይንስ ተልዕኮ ዳይሬክቶሬት ኃላፊ በመሆን በፕላኔቶች ሳይንስ፣ በአስትሮፊዚክስ፣ በሂሊዮፊዚክስ እና በመሬት ሳይንስ ቀዳሚ ተልእኮዎችን አበረታቷል።
ከግሩንስፌልድ ጋር በመርከብ፣ ኮፐርኒከስ ቦታን ለማሰስ እና የአጽናፈ ዓለማችንን እንቆቅልሾችን የማጋለጥ ተልእኳቸውን ጉልህ እድገት ለማድረግ ተዘጋጅተዋል። እንደ ዋና የስትራቴጂ ኦፊሰር ያለው ግንዛቤ ኮርፖሬሽኑ ግባቸውን ለማሳካት ፈጠራ ስትራቴጂዎችን እና አጋርነቶችን በማዘጋጀት ይመራዋል። እንደ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባልነት ለኩባንያው አጠቃላይ ስትራቴጂያዊ አቅጣጫ እና የውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶች አስተዋፅኦ ያደርጋል.
የኮፐርኒከስ ልዩ የጠፈር ምርምር አቀራረብ ለወደፊት የጠፈር ተልዕኮዎች እና ሳይንሳዊ ግኝቶች ትልቅ አቅም አለው። ትንንሽ፣ ከፊል-ራስ-ገዝ የጠፈር መመርመሪያዎችን በማዘጋጀት፣ በቦታ ውስጥ ያለውን የማወቅ ችሎታ ለመጨመር እና የሕዋ ተልእኮዎችን ወጪ ቆጣቢነት ለመቀየር ዓላማ አላቸው። ከግሩንስፌልድ ሹመት ጋር፣ ኮፐርኒከስ ራዕያቸውን ለማሳካት እና የጠፈር ምርምርን ወሰን ለመግፋት በሚገባ የታጠቁ ናቸው።
ምንጮች:
- ኮፐርኒከስ ስፔስ ኮርፖሬሽን
- ናሳ