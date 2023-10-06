ጄሊፊሾች ያለ አእምሮ መማር ይችላሉ? አዲስ ጥናት ይጠቁማሉ

ጄሊፊሾች በአእምሮ እጦታቸው የሚታወቁ አስደናቂ ፍጥረታት ናቸው። ሆኖም፣ በቅርብ የተደረገ ጥናት እነዚህ ፍጥረታት ከመሠረታዊ ደረጃ በላይ መማር የማይችሉ ናቸው የሚለውን እምነት ይፈታተናል። የኪየል ዩኒቨርሲቲ እና የኮፐንሃገን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በካሪቢያን ቦክስ ጄሊፊሽ ላይ ሙከራ አድርገው ባህሪያቸውን መማር እና ማላመድ ይችሉ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል።
በጥናቱ ውስጥ ተመራማሪዎቹ በተፈጥሮ መኖሪያቸው ውስጥ ጄሊፊሾች ያጋጠሟቸውን የተለያዩ የታይነት ደረጃዎች ለማስመሰል ክብ ታንኮችን በመጠቀም ሶስት የሙከራ ሁኔታዎችን ፈጥረዋል። ሳጥኑ ጄሊፊሽ የመዋኛ ስልታቸውን በማስተካከል ከውኃ ማጠራቀሚያው ግድግዳዎች ጋር እንዳይጋጭ በፍጥነት እንደተማረ ደርሰውበታል። በዝቅተኛ ንፅፅር ማጠራቀሚያ ውስጥ ጄሊፊሾች ከግድግዳው ርቀው መዋኘት ጀመሩ እና ፈጣን የማዞሪያ ዘዴዎችን ቁጥራቸውን ጨምረዋል። በከፍተኛ ንፅፅር ማጠራቀሚያ ውስጥ, ጄሊፊሾች በመሃል ላይ ይቆዩ እና ግድግዳዎቹን ሙሉ በሙሉ አስወገዱ. ሆኖም ግን, በግራጫው ማጠራቀሚያ ውስጥ, ከግድግዳዎች ጋር መጋጨታቸውን ቀጥለዋል.
እነዚህ ውጤቶች እንደሚጠቁሙት ሳጥኑ ጄሊፊሽ የእይታ ምልክቶችን ከባህሪያቸው ጋር በማያያዝ እና በትክክል ማስተካከል ይችላል። በአንድ ዓይን ተሸካሚ መዋቅር 1,000 የነርቭ ሴሎች ብቻ ቢኖራቸውም፣ ጄሊፊሾች የተለያዩ ግንዛቤዎችን ማገናኘት ችለዋል እና ከእነሱ መማር ችለዋል።
ተመራማሪዎቹ በጄሊፊሽ ደወል ላይ የሚገኙትን rhopalia የሚባሉትን የስሜት ህዋሳትን ሞክረዋል። እነዚህ መዋቅሮች እያንዳንዳቸው ስድስት ዓይኖችን ይይዛሉ እና የጄሊፊሾችን እንቅስቃሴ የሚቆጣጠሩ የልብ ምት ጠቋሚ ምልክቶችን የማመንጨት ኃላፊነት አለባቸው። rhopalia የተለያየ ንፅፅር ያላቸው የሚንቀሳቀሱ አሞሌዎች ለታቀዱ ምስሎች ሲጋለጡ ለምስሎቹ ምላሽ አሳይተዋል።
በአጠቃላይ፣ ጥናቱ ጄሊፊሾች ተጓዳኝ ትምህርትን የመማር ችሎታ እንዳላቸው የሚያሳይ ማስረጃ ያቀርባል፣ ይህ የላቀ የትምህርት አይነት የበጎ ፈቃደኝነት ባህሪን ከአበረታች ወይም ከውጤት ጋር ማያያዝን ያካትታል። ይህ የሚያመለክተው የተራቀቁ የነርቭ ሂደቶች የሁሉም የነርቭ ሥርዓቶች መሠረታዊ ንብረት ሊሆኑ ይችላሉ, ሌላው ቀርቶ የተማከለ አንጎል የሌላቸው.
በዚህ አካባቢ የሚደረጉ ተጨማሪ ጥናቶች ቀላል የነርቭ ሥርዓቶች ስላላቸው ሌሎች ፍጥረታት የመማር ችሎታ ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጡ ይችላሉ። የተለያዩ እንስሳት እንዴት እንደሚማሩ እና እንደሚላመዱ መረዳት እንደ ኒውሮሳይንስ እና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ባሉ መስኮች ላይ አንድምታ ሊኖረው ይችላል።
ምንጮች:
- ዋናው መጣጥፍ: [ምንጭ]
- የምስል ምንጭ፡ Jan Bielecki et al.፣ Current Biology፣ 2023