የጃፓኑ ጨረቃ ስናይፐር ትክክለኛ ማረፊያን ለማሳየት በመንገዱ ላይ ነው።

የጃፓን ስማርት ላንደር ጨረቃን ለመመርመር (SLIM)፣ እንዲሁም “Moon Sniper” በመባልም የሚታወቀው፣ የሁለተኛ ጊዜ የማስተካከያ ስራን ካከናወነ በኋላ ወደ ጨረቃ እየሄደ ነው። ለመልማት 100 ሚሊዮን ዶላር የፈጀው የጠፈር መንኮራኩሩ በጨረቃ ላይ በትክክል ማረፍን ለማሳየት ተልእኮ ላይ ይገኛል።
SLIM በደቡባዊ ጃፓን ከሚገኘው ታኔጋሺማ የጠፈር ማዕከል በሴፕቴምበር 7 ተጀመረ። ነዳጅ ለመቆጠብ ወደ ጨረቃ የሚወስደው ረጅምና የወረዳ መንገድ እየወሰደ ነው። SLIM የጨረቃ ምህዋር ለመድረስ ብዙ ወራትን ይወስዳል ከዚያም በጨረቃ አቅራቢያ ባለው የሺዮሊ ገደል አጠገብ ለማረፍ ከመሞከሩ በፊት ጨረቃን በመዞር አንድ ወር ይወስዳል። መንኮራኩሩ ከታቀደው ቦታ በ100 ሜትር ርቀት ላይ በየካቲት 2024 እንደሚያርፍ ይጠበቃል።
የ SLIM ተልዕኮ ዋና ግቦች አንዱ የላቀ የጨረር እና የምስል ማቀነባበሪያ ቴክኖሎጂን መሞከር ነው። ጃፓን በአስተማማኝ ሁኔታ በጨረቃ ላይ በማረፍ አምስተኛዋ ሀገር ለመሆን እና በእንደዚህ ዓይነት ትክክለኛነት የመጀመሪያዋ ለመሆን አቅዳለች። SLIM ካረፈ በኋላ ስለ ጨረቃ አመጣጥ ፍንጭ ለመሰብሰብ በማረፊያ ቦታው አቅራቢያ የሚገኙትን የኦሊቪን አለቶች ስብጥር ይመረምራል።
ባለፈው አመት ሁለት የጨረቃን የማረፊያ ሙከራዎችን ጨምሮ ከዚህ በፊት የነበሩ መሰናክሎች ቢኖሩም ጃፓን በህዋ ምርምር እና በጨረቃ ሳይንስ አቅሟን ለማሳደግ ቁርጠኛ መሆኗን ቀጥላለች። የSLIM ተልእኮ ለጃፓን የጨረቃ ፍለጋን እና ሳይንሳዊ ምርምርን በማሳደድ ረገድ ትልቅ እድገትን ያሳያል።
ምንጮች:
– የጃፓን ስማርት ላንደር ጨረቃን ለመመርመር (SLIM)
- ታኔጋሺማ የጠፈር ማዕከል