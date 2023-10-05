የጃፓኑ JAXA እና ሚትሱቢሺ ከባድ ኢንዱስትሪዎች በሚቀጥለው-ጄን ዳግም ጥቅም ላይ በሚውል ሮኬት ላይ ተባብረዋል

የጃፓን የጠፈር ኤጀንሲ፣ የጃፓን ኤሮስፔስ ኤክስፕሎሬሽን ኤጀንሲ (JAXA) ከሚትሱቢሺ ሄቪ ኢንደስትሪ (MHI) ጋር በመተባበር ለቀጣይ ትውልድ እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ሮኬት ለመስራት አጋርቷል። ይህ የጋራ ትብብር የጃፓንን የጠፈር ትራንስፖርት አቅም ለመለወጥ ያለመ ሲሆን ከተሻሻለው የሀገሪቱ ፖሊሲ ጋር ይጣጣማል።
የዚህ ትብብር ዋና ግብ የመክፈያ አቅምን የሚጨምር ብቻ ሳይሆን የማስጀመሪያ ወጪዎችን በእጅጉ የሚቀንስ ሮኬት መፍጠር ነው። ይህ ውጥን የመጣው ጃፓን አዲሱን H3 ሮኬት መጀመሩን ተከትሎ በሚቀጥለው ትውልድ ሮኬቶች ላይ ለምርምር እና ልማት በሰጠችው ትኩረት ነው።
በተሻሻለው የጠፈር ፖሊሲ፣ JAXA እና MHI የመጀመርያ ደረጃን እንደገና ጥቅም ላይ ማዋልን ባካተተ አዲስ ትውልድ ሮኬት ላይ ምርምር እያደረጉ ነው። በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ የተዋወቀው ኤች 3 ሮኬት ለH-2A ሮኬት የበለጠ ቀልጣፋ እና ወጪ ቆጣቢ እንዲሆን ታስቦ ነበር ነገር ግን በመጀመሪያ በረራው ወቅት እንቅፋት ገጥሞታል።
ለአዲሱ ሮኬት ቁልፍ ከሆኑት ነገሮች አንዱ የነዳጅ ምርጫ ነው. ፈሳሽ ሃይድሮጂን ተፎካካሪ ሆኖ ሲቆይ፣ ፈሳሽ ሚቴን እንደ እምቅ ነዳጅ ፍለጋ በመካሄድ ላይ ነው። የነዳጅ ምርጫን በተመለከተ የሚሰጠው ውሳኔ ለሮኬቱ አፈጻጸም እና እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ትልቅ ተጽእኖ ይኖረዋል።
ጃፓን ብቻዋን አይደለችም እንደገና ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ሮኬቶችን በማሳደድ ላይ የምትገኘው እንደ SpaceX፣ Blue Origin፣ ULA በዩናይትድ ስቴትስ ያሉ ኩባንያዎች እና የቻይና አካላት በሚቴን ፈሳሽ ኦክሲጅን ተንቀሳቃሽ ሮኬቶችን በማምጠቅ ረገድ መሻሻል አሳይተዋል።
JAXA የማስጀመሪያ ድግግሞሹን እየጨመረ በኪሎ ግራም ወደ ዝቅተኛ የምድር ምህዋር (LEO) ከH3 ሮኬት ጋር ሲነጻጸር በግማሽ ያህል ለመቀነስ ያለመ ነው። ይህ ታላቅ የሮኬት ፕሮጀክት የጭነት ተሽከርካሪዎችን ወደ ጨረቃ ምህዋር የማድረስ እና የጨረቃ ማረፊያዎችን የማመቻቸት አቅም ያለው ሲሆን ይህም ከጃፓን ሰፊ የጠፈር ማጓጓዣ እቅድ ጋር ይጣጣማል።
በ2030ዎቹ የሚጠበቀው ይህ አዲሱ የሮኬት ፈጠራ ሙሉ ለሙሉ ጥቅም ላይ መዋልን እና የሰውን የጠፈር በረራ ለመደገፍ ሊሰፋ ይችላል ይህም የጃፓን የጠፈር ምርምር አዲስ ዘመንን ያመለክታል። ዕቅዱ ጀማሪዎችን ጨምሮ የግል የጠፈር ኩባንያዎች ለጃፓን የጠፈር ምኞቶች አስተዋፅዖ እንዲያበረክቱ፣ አጋርነቶችን እና በሀገሪቱ የስፔስ ዘርፍ ውስጥ ፈጠራን እንዲያደርጉ ያበረታታል።
በማጠቃለያው፣ የጃፓን በጃኤክስኤ እና ኤምኤችአይ መካከል ያለው ትብብር በድጋሚ ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ሮኬቶችን በማዘጋጀት ረገድ ትልቅ ዕርምጃን የሚያመለክት ሲሆን የጃፓን የወደፊት የሕዋ ትራንስፖርት በዓለም አቀፍ ደረጃ ወሳኝ ሚና የመጫወት ፍላጎት ያሳያል።
ምንጮች:
- የጃፓን ኤሮስፔስ ፍለጋ ኤጀንሲ (JAXA)
- ሚትሱቢሺ ከባድ ኢንዱስትሪዎች (MHI)