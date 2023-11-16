የኒው ጨረቃ ተልእኮ በጃፓን አይስፔስ ከመጀመሪያ መሰናክል በኋላ የታቀደ

የጃፓን የጠፈር ጀማሪ አይስፔስ ኢንክ በሚያዝያ ወር የመጀመሪያ ተልዕኮውን ባለመሳካቱ ሮቨርን በጨረቃ ላይ ለማረፍ ለሁለተኛ ጊዜ በመዘጋጀት ላይ ነው። በ2024 ሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ ክረምት በዚህ ጊዜ በስፔስኤክስ ፋልኮን 9 ሮኬት ሁለተኛው ተልዕኮ ይጀምራል ተብሎ እንደሚጠበቅ መቀመጫውን ቶኪዮ ያደረገው ኩባንያ አስታውቋል።
የኢስፔስ ዋና ስራ አስፈፃሚ ታኬሺ ሃካማዳ በጨረቃ ላይ በተሳካ ሁኔታ ባያርፍም ከመጀመሪያው ተልዕኮ የተገኘውን ልምድ እና መረጃ ዋጋ አፅንዖት ሰጥተዋል። ከዚህ መሰናክል በመማር፣ Ispace የተልዕኮ ትክክለኛነትን ለማሻሻል፣ የሶፍትዌር ማረጋገጫን፣ የተስፋፋ የማረፊያ ማስመሰያ ክልልን እና የራዳር ዳሳሾችን ተጨማሪ የመስክ ሙከራን ጨምሮ በተልዕኮ 2 የበረራ ሞዴል ላይ ማሻሻያዎችን ያካትታል።
ለመጪው ተልእኮ ላንደር የሚከፈለው ሸክም 'Resilience' የተሰየመው የተለያዩ ክፍሎችን ያካትታል። በተለይም የውሃ ኤሌክትሮላይዘርን፣ የምግብ ምርትን ለመሞከር የሚያስችል ሞጁል፣ ጥልቅ የጠፈር ምርምር፣ የታዋቂው የጃፓን ተከታታይ አኒም ተከታታይ 'ጉንዳም' ገጸ-ባህሪያትን የሚያሳይ የብረት ሳህን እና በአይስፔስ የተሰራ ማይክሮ-ሮቨር ይይዛል። 5 ኪሎ ግራም (11 ፓውንድ) የሚመዝን እና 26 ሴንቲሜትር (10 ኢንች) ቁመት ያለው ማይክሮ-ሮቨር የጨረቃን ገጽ ምስሎች ለመቅረጽ እና የጨረቃ ድንጋዮችን የሚሰበስብ አካፋ ከፍተኛ ጥራት ያለው ካሜራ ይገጠማል። ይህ ተልዕኮ የጠፈር ተመራማሪዎችን ወደ ጨረቃ ለመመለስ አላማ ላለው የናሳ የአርጤምስ ፕሮግራምም አስተዋፅዖ ያደርጋል።
ኩባንያው በ 2040 የጨረቃ ሰፈራ ለመመስረት ስለሚፈልግ የኢስፔስ ራዕይ ከዚህ ተልእኮ በላይ ይዘልቃል። በማደግ ላይ ባለው የንግድ ቦታ ኢንደስትሪ ገንዘብ ለማግኘት ኢስፔስ እቃዎችን እና ቁሳቁሶችን ወደ ጨረቃ ለማጓጓዝ አቅዷል። የመጀመሪያውን የንግድ ላንደር በጨረቃ ላይ ለማስቀመጥ በሚደረገው ውድድር ውስጥ ከሌሎች ኩባንያዎች ፉክክር ይገጥመዋል፣ ኢንቱቲቭ ማሽኖች Inc. እና Astrobotic Technology Inc.
በየጥ:
ጥ፡ Ispace የሁለተኛ ጨረቃ ተልእኮውን ለመጀመር ያቀደው መቼ ነው?
መ፡ አይስፔስ እንደ 2024 ክረምት የሁለተኛ ጨረቃ ተልእኮውን ለመጀመር አቅዷል።
ጥ፡ Ispace በ Mission 2 የበረራ ሞዴል ውስጥ ምን ማሻሻያዎችን ያካትታል?
መ፡ አይስፔስ የሶፍትዌር ማረጋገጫን ለማስተዋወቅ፣ ማረፊያ የማስመሰል ክልሉን ለማስፋት እና የተልእኮ ትክክለኛነትን ለማሳደግ የራዳር ዳሳሾችን ተጨማሪ የመስክ ሙከራ ለማድረግ አቅዷል።
ጥ፡- ለመጪው ተልእኮ የመሬት አከራይ ክፍያ ምን ምን ክፍሎች ናቸው?
መ: የላንደር ክፍያ፣ 'Resilience' የሚባል የውሃ ኤሌክትሮላይዘር፣ ለምግብ ማምረቻ ሙከራዎች ሞጁል፣ ጥልቅ የጠፈር ምርምር፣ የመታሰቢያ የብረት ሳህን እና በአይስፔስ የተሰራ ማይክሮ-ሮቨርን ያካትታል።