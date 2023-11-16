የጃፓን የጠፈር ማስነሻ ኢስፔስ ሁለተኛ ተልዕኮ ለጨረቃ ሊጀምር ነው።

የጃፓን የጠፈር ጀማሪ አይስፔስ ኢንክ የመጀመሪያ ተልእኮው ሳይሳካ ከቀረ በኋላ ሮቨርን በጨረቃ ላይ ለማሳረፍ ለሁለተኛ ጊዜ ሙከራ በማድረግ ላይ ነው። ኩባንያው እ.ኤ.አ. በ2024 ስፔስኤክስ ፋልኮን 9 ሮኬት በመጠቀም ሁለተኛውን ተልዕኮ በክረምቱ ለመጀመር አቅዷል።
የኢስፔስ ዋና ስራ አስፈፃሚ ታኬሺ ሃካማዳ የተሳካ የጨረቃ ማረፊያ ባያገኝም ከመጀመሪያው ሙከራ የተገኘውን መረጃ እና ልምድ አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል። መጪው ተልእኮ 'Resilience' የተሰየመው የውሃ ኤሌክትሮላይዘር፣ የምግብ ማምረቻ ሙከራ ሞጁል፣ ጥልቅ የጠፈር ምርምር፣ የጃፓን አኒሜ ተከታታይ ጉንዳም ላይ የተመሰረተ የመታሰቢያ የብረት ሳህን እና በአይስፔስ የተሰራ ማይክሮ-ሮቨርን ጨምሮ የተለያዩ ሸክሞችን ይይዛል። .
በግምት 5 ኪሎ ግራም የሚመዝነው እና 26 ሴንቲ ሜትር ቁመት ያለው ይህ ማይክሮ-ሮቨር የጨረቃን ወለል ምስሎች ለመቅረጽ ከፍተኛ ጥራት ያለው ካሜራ እና የጨረቃ ድንጋዮችን ለመሰብሰብ አካፋ ይኖረዋል። ኢስፔስ የጠፈር ተመራማሪዎችን ወደ ጨረቃ በመመለስ ላይ በሚያተኩረው የናሳ የአርጤምስ ፕሮግራም አስተዋጽዖ ለማድረግ ያለመ ነው።
በኤፕሪል ወር የIspace የመጀመሪያ ተልእኮ አለመሳካቱ ለኩባንያው የንግድ ህዋ ኢንደስትሪ ላለው ምኞት ውድቀት እንደነበር ጥርጥር የለውም። ነገር ግን፣ መጪው ተልዕኮ 2 የሶፍትዌር ማረጋገጫን፣ የተስፋፋ የማረፊያ ማስመሰያ ክልልን እና የተልእኮ ትክክለኛነትን ለማሻሻል የራዳር ዳሳሾች ተጨማሪ የመስክ ሙከራን ጨምሮ ማሻሻያዎችን ያካትታል።
እ.ኤ.አ. በ2010 የተመሰረተው አይስፔስ በ2040 የጨረቃ ሰፈራ ለመፍጠር አቅዷል እና እቃዎችን እና ቁሳቁሶችን ወደ ጨረቃ በማጓጓዝ ገቢ ለመፍጠር አቅዷል። ሁለተኛው ተልእኮ አይስፔስን የመጀመሪያውን የንግድ የጨረቃ ማረፊያ ለማግኘት ከሚሽቀዳደሙ ሌሎች ኩባንያዎች ጋር ውድድር ውስጥ ያደርገዋል።
የጨረቃ ፍለጋ ፍላጎት እያደገ ሲመጣ፣ የመሸከም አቅም ያላቸው የሮኬቶች እጥረት ያሉ ተግዳሮቶች ተፈጥረዋል፣ ይህም ለአንዳንድ ኩባንያዎች የማስጀመሪያ እቅዶቻቸውን ለማስፈጸም ችግር ፈጥሯል። ሆኖም እንደ ህንድ ባሉ ሀገራት የተሳካላቸው ተልእኮዎችን ተከትሎ በጨረቃ ፍለጋ ላይ ያለው የታደሰ ፍላጎት ለቀጣይ እድገት ያለውን አቅም ያሳያል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. የኢስፔስ ሁለተኛ ተልዕኮ ለጨረቃ መቼ ነው የታቀደው?
ኢስፔስ ሁለተኛውን ተልዕኮውን በ2024 ክረምት ለመጀመር አቅዷል።
2. በመጪው ተልእኮ ላይ ምን አይነት ሸክሞች ይከናወናሉ?
መጪው ተልእኮ 'Resilience' የተሰየመው የውሃ ኤሌክትሮላይዘር፣ የምግብ ማምረቻ ሙከራ ሞጁል፣ ጥልቅ የጠፈር ምርምር፣ የጃፓን አኒሜ ተከታታይ ጉንዳም ላይ የተመሰረተ የመታሰቢያ የብረት ሳህን እና በአይስፔስ የተሰራ ማይክሮ-ሮቨርን ጨምሮ የተለያዩ ሸክሞችን ይይዛል። .
3. በIspace ሁለተኛ ተልዕኮ ውስጥ ምን ማሻሻያዎች ይካተታሉ?
ሁለተኛው ተልዕኮ የተልዕኮ ትክክለኛነትን ለማሻሻል እንደ ሶፍትዌር ማረጋገጥ፣ የተስፋፋ የማረፊያ ማስመሰያ ክልል እና ተጨማሪ የመስክ ሙከራ የራዳር ዳሳሾችን የመሳሰሉ ማሻሻያዎችን ያካትታል።
ምንጮች:
– [የጃፓን የጠፈር ጀማሪ ኢስፔስ ሁለተኛውን ተልእኮዋን ወደ ጨረቃ ልትከፍት ነው](https://www.reuters.com/business/japans-space-startup-ispace-launch-second-mission-moon-2021-11-11/ )