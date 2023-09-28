የጃፓን የጠፈር መንኮራኩር SLIM የጨረቃ ማረፊያ ካሜራን ለመሞከር የምድር ምስሎችን ቀርጿል።

የጃፓን ሳይንቲስቶች በቅርቡ ስማርት ላንደር ጨረቃን ለመመርመር (SLIM) የተባለ የጃፓን የጠፈር መንኮራኩር የመሬት ምስሎችን እንዲይዝ አዘዙ። የዚህ ኦፕሬሽን ዋና አላማ በጨረቃ ላይ ያሉትን ጉድጓዶች ለመቅረፅ እና ለማስኬድ የሚውለውን የካሜራውን ተግባራዊነት ለማረጋገጥ ነበር በመጪው ጨረቃ ማረፊያ።
ምስሎቹ የተነሱት ጎህ ሲቀድ ከ1,00,000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ሲሆን ይህም የጃፓንን ቀጥተኛ እይታ ያሳያል። ከመሬት ጋር ባለው ውስን የግንኙነት ፍጥነት ምክንያት ምስሎቹ በቦርዱ ላይ ከተሰራው መረጃ በበለጠ ተጨምቀው ነበር። በውጤቱም, ምስሎቹ ሞኖክሮማቲክ ይታያሉ.
በጨረቃ ወለል ላይ ያሉ ጉድጓዶች የጨረቃን ታሪክ እና የስርዓተ ፀሐይ የቦምብ ጥቃት ታሪክን ለመረዳት ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ። በተጨማሪም ሮቨሮች በአካባቢያቸው ያሉትን ጉድጓዶች ከታወቁ ካርታዎች ጋር በራስ-ሰር እንዲያዩ እና እንዲያመሳስሉ በማድረግ ለራስ አካባቢ መለያ ምልክቶች ሆነው ያገለግላሉ። የጃፓኑ ላንደር፣ SLIM፣ በጨረቃ ላይ ትክክለኛ የሆነ ማረፊያን ለማሳየት ተመሳሳይ ዘዴ ይጠቀማል።
የቦርዱ ሮቨር አሁን ይበራል እና ተግባሮቹ ይፈተሻሉ። በዚህ ጊዜ የሮቨር ቡድኑ አማተር የሬዲዮ ሞገዶችን ለግንኙነት ይጠቀማል። SLIM በሴፕቴምበር 7 ከታኔጋሺማ የጠፈር ማእከል ተነስቷል እና በጨረቃ አቅራቢያ ባለው የሺዮሊ ገደል አጠገብ ያርፋል ተብሎ ይጠበቃል። መንኮራኩሩ ነዳጅ ለመቆጠብ ረጅም መንገድ እየወሰደች ነው፣ ይህም እስከ የካቲት 2024 ድረስ ለማረፍ ሙከራ ያደርጋል።
ለማልማት 100 ሚሊዮን ዶላር የፈጀው ይህ ተልዕኮ ስለ ጨረቃ ወለል እና ስለ ታሪኩ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ ወሳኝ እርምጃ ነው። የጃፓን ሳይንቲስቶች የመሬትን ምስሎች በማንሳት እና የካሜራውን ተግባራዊነት በመሞከር መጪው የጨረቃ ማረፊያ ስኬታማ እንደሚሆን እያረጋገጡ ነው.
ምንጮች:
– ጃክሳ (የጃፓን ኤሮስፔስ ፍለጋ ኤጀንሲ)
- በሲቡ ኩማር ትሪፓቲ የተስተካከለ
- የታተመው በሴፕቴምበር 28፣ 2023 ነው።