የጋላክቲክ ልደት ሚስጥሮችን ማሰስ፡ የM83 ጋላክሲ ሚስጥሮችን ይፋ ማድረግ

የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) የአጽናፈ ሰማይን ድብቅ ሚስጥር የሚገልጥ አስደናቂ ምስል በድጋሚ አንስቷል። በኃይለኛው ሚድ-ኢንፍራሬድ መሣሪያ (MIRI) ቴሌስኮፕ M83 ወይም NGC 5236 በመባል የሚታወቀውን ያልተለመደ ጠመዝማዛ ጋላክሲ ጠቅ አደረገ። ከፕላኔታችን 15 ሚሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቃ የምትገኘው ኤም 83 የሳይንቲስቶችን ፍጥረት ለመፍታት ለሚፈልጉ ሳይንቲስቶች የትኩረት ነጥብ ሆኗል። የከዋክብት ልደት እንቆቅልሽ ሂደት።
የጋላክሲውን ማራኪ ገፅታዎች በመግለጥ፣ JWST's MIRI ኢንፍራሬድ ብርሃንን ይጠቀማል፣ ይህም አጽናፈ ዓለሙን ከሰው እይታ በላይ እንዲገነዘብ ያስችለዋል። ምስሉ በመሃል ላይ ደማቅ ሰማያዊ ቀለሞችን ያሳያል፣ ይህም በM83 ውስጥ በበርካታ ኮከቦች የበለፀጉ ክልሎችን ያሳያል። ደማቅ ቢጫ ጅራቶች ጋላክሲውን በጸጋ ያቋርጣሉ፣ ይህም ከሰለስቲያል የችግኝ ቦታዎች ጋር የሚመሳሰሉ አዳዲስ ኮከቦች መፈጠርን ይወክላሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ ብርቱካንማ-ቀይ የሚረጩ ልዩ ልዩ ካርቦን ላይ የተመሰረቱ ሞለኪውሎች በብዛት የሚገኙባቸውን ቦታዎች ያጎላሉ፣ በMIRI በሙያው የተገኙ።
በጋላክሲዎች ውስጥ ስላለው የከዋክብት አፈጣጠር እና ተፅእኖ ጠለቅ ያለ ግንዛቤን ለማግኘት ሳይንቲስቶች FEAST (Feedback in Emerging Extragalactic Star Clusters) የሚባል አስደናቂ ፕሮግራም ጀምረዋል። በM83 እና በአምስት ሌሎች ልዩ ጋላክሲዎች ላይ በማተኮር፣ ይህ እጅግ አስደናቂ ተነሳሽነት በከዋክብት መወለድ ላይ ያሉትን ውስብስብ ዘዴዎች ለመረዳት ይፈልጋል። የከዋክብት ግብረመልስ፣ ከከዋክብት ወደ አካባቢያቸው የሚለቀቀውን ኃይል የሚያመለክት ቃል፣ የኮከብ አፈጣጠር መጠንን በመወሰን ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። የአውሮፓ ስፔስ ኤጀንሲ ይፋዊ መግለጫ የኮከብ መወለድ ትክክለኛ ሁለንተናዊ ሞዴሎችን መገንባት ስለሚያስችል የከዋክብት ግብረ መልስን አስፈላጊነት አጽንኦት ይሰጣል።
በዚህ ተለዋዋጭ ግንኙነት ላይ በተደረጉ አጠቃላይ ጥናቶች ሳይንቲስቶች ነባራዊ ሞዴሎቻቸውን ለማሳደግ እና ስለ ከዋክብት ልደት እና እድገት ጥልቅ ግንዛቤን ለማግኘት ይፈልጋሉ። ከM83 በፊት፣ JWST ሌላ ታዋቂ ጋላክሲ M51ን እንደ የ FEAST ፕሮግራም አካል ለመመርመር ተቀጥሮ ነበር። በJWST አስደናቂ ችሎታዎች የታጠቁ ሳይንቲስቶች ሰፊውን የአጽናፈ ዓለማችንን ምሥጢር መክፈታቸውን ቀጥለዋል እንዲሁም የጠፈር አካባቢያችንን በሚቀርጹት ጥልቅ ክስተቶች ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል።
በየጥ
M83 ጋላክሲ ምንድን ነው?
M83፣ እንዲሁም NGC 5236 ተብሎ የተሰየመው፣ በመሃል ላይ ልዩ የሆነ ባር መሰል መዋቅርን የሚያሳይ ጠመዝማዛ ጋላክሲ ነው። ከምድር ወደ 15 ሚሊዮን የብርሃን አመታት ርቀት ላይ የምትገኘው ይህ በከዋክብት አፈጣጠር ሂደት ላይ ባለው ግንዛቤ ምክንያት የሳይንቲስቶችን ጉጉት ቀስቅሷል።
MIRI እንደዚህ ያሉትን ፎቶግራፎች እንዴት ይይዛል?
የመሃል ኢንፍራሬድ መሣሪያ (MIRI) የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) ከሰው እይታ ክልል በላይ የሆኑ ምስሎችን ለመቅረጽ የኢንፍራሬድ ብርሃንን ይጠቀማል። በኤም 83 ምስል ላይ ፣ ደማቅ ሰማያዊ ክልሎች ከፍተኛ የኮከብ ጥግግት ያላቸውን ቦታዎች ያደምቃሉ ፣ ቢጫ ጅራቶች ደግሞ አዳዲስ ኮከቦች የሚፈጠሩባቸውን ክልሎች ያመለክታሉ ። ብርቱካናማ ቀይ ቀለም በMIRI የተገኙ የተወሰኑ የካርበን-ተኮር ሞለኪውሎች መኖራቸውን ያመለክታሉ።
የ FEAST ፕሮግራም ምንድን ነው?
FEAST (በኢመርጂንግ ኤክስትራጋላክቲክ የከዋክብት ክላስተር ግብረመልስ) ፕሮግራም ውስብስብ የኮከብ አፈጣጠር ሂደትን እና በጋላክሲዎች ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመረዳት ያለመ ተነሳሽነት ነው። እንደ M83 ያሉ ጋላክሲዎችን በማጥናት ሳይንቲስቶች ሞዴሎቻቸውን ማሻሻል እና ስለ ኮከቦች መወለድ እና እድገት ጥልቅ ግንዛቤ ማግኘት ይችላሉ። መርሃግብሩ የከዋክብት ግብረመልስ ጽንሰ-ሀሳብን ይመረምራል, ይህም ከከዋክብት ወደ አካባቢያቸው የሚለቀቀውን ኃይል ያመለክታል.