ስለ ኦሪዮን ኔቡላ አዲስ ዝርዝሮች በጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ ተገለጡ

የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የኦሪዮን ኔቡላ አዳዲስ ምስሎችን ቀርጿል፣ ይህም ስለ አፃፃፉ እና በውስጡ ስላሉት የሰማይ አካላት ብርሃን ፈሷል። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በኦሪዮን ኔቡላ በጣም ብዙ የሰማይ አካላት፣ ፕላኔትን የሚሠሩ ዲስኮች እና ቡናማ ድንክዎችን ጨምሮ በበለጸጉት የኦሪዮን ኔቡላ ተማርከው ኖረዋል።
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ሳሙኤል ጂ. ፒርሰን እና ማርክ ጄ. ማክካግሬን ጥናታቸውን ያተኮሩት በኦሪዮን ኔቡላ ውስጥ በሺዎች በሚቆጠሩ ወጣት ኮከቦች የተሞላው ትራፔዚየም ክላስተር ላይ ነው። በምርምራቸው ወቅት አንድ አስገራሚ ግኝት አደረጉ - ከጁፒተር ከ 0.6 እስከ 13 እጥፍ የሚደርሱ ፕላኔት የሚመስሉ ነገሮች. እነዚህ ነገሮች፣ ጁፒተር ማስስ ሁለትዮሽ ነገሮች ወይም ጁምቢኦዎች የሚባሉት ነባር የስነ ፈለክ ንድፈ ሐሳቦችን ይቃወማሉ።
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎቹ 40 ጥንድ ጁኤምቢኦዎች እና ሁለት ባለሶስትዮሽ ስርዓቶችን ለይተው አውቀዋል፣ ሁሉም በመሬት እና በፀሐይ መካከል ካለው 200 ጊዜ ያህል ርቀት ላይ ይዞራሉ። እቃዎቹ ወጣት ናቸው፣ እድሜያቸው 1 ሚሊዮን ብቻ ነው፣ እና ከ1,000 እስከ 2,300 ዲግሪ ፋራናይት የሚደርስ የሙቀት መጠን ያሳያሉ። ይህ ምልከታ እንደሚያመለክተው ጁምቦዎች በሥነ ፈለክ አነጋገር በአንጻራዊ ሁኔታ አዲስ ናቸው።
በኦሪዮን ኔቡላ ውስጥ የጁኤምቢኦዎች መኖር ሳይንቲስቶችን ግራ ገብቷቸዋል። እነዚህ በህዋ ላይ ብቻቸውን የሚንሳፈፉ ነገሮች አሁን ካሉት የኮከብ እና የፕላኔቶች አፈጣጠር ሞዴሎች ጋር ይቃረናሉ። ፒርሰን እንዲህ ብሏል፣ “ስለ ፕላኔቷ አፈጣጠር፣ ስለ ኮከቦች አፈጣጠር ወይም ስለ ሁለቱም ባለን ግንዛቤ ላይ አንድ መሰረታዊ ስህተት አለ። ግኝቱ የእነዚህን ነገሮች መኖር ለማብራራት ተጨማሪ ምልከታዎችን እና ሞዴሊንግ አስፈላጊነትን ያሳያል።
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ፣ ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ የኢንፍራሬድ ስሜታዊነት ኦሪዮን ኔቡላን ለሚማሩ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በዋጋ ሊተመን የማይችል መረጃ ሰጥቷል። የቴሌስኮፕ ምልከታዎች ለምርምር አዳዲስ መንገዶችን ከፍተዋል እና ስለ JuMBOs የከባቢ አየር ቅንጅቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጡ ይችላሉ። እ.ኤ.አ. በ 2024 የታቀዱ የኒቡላ ምልከታዎች ተጨማሪ መገለጦችን እና ስለእነዚህ ሚስጥራዊ ነገሮች ጥልቅ ግንዛቤን ይሰጣሉ ።
በአጠቃላይ፣ ከጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የተገኙት የቅርብ ጊዜ ምስሎች ስለ ኦሪዮን ኔቡላ ያለንን እውቀት አስፍተው ስለ የሰማይ አካላት አፈጣጠር አስገራሚ ጥያቄዎችን አንስተዋል። በዚህ አስደናቂ የጠፈር ክልል ውስጥ በጁምቦዎች የቀረቡትን ምስጢሮች ለመፍታት ተጨማሪ ማሰስ እና ትንተና አስፈላጊ ይሆናል።
ምንጮች:
- ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ
- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ)
- ሲ.ኤን.ኤን.