የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ጥንዶች የጁፒተር መጠን ያላቸውን ፕላኔቶች በጠፈር ውስጥ የሚንጠባጠቡ ፕላኔቶችን አገኘ

የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) በጠፈር ጥልቀት ላይ ሌላ አስደናቂ ግኝት አድርጓል። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቴሌስኮፕን ወደ ኦሪዮን ኔቡላ ጠቁመው የፊዚክስን ህግጋት የሚቃወሙ ግዙፍ ፕላኔቶች የሚመስሉ ጥንዶች አገኙ። በግምት ወደ 80 የሚጠጉ የጁፒተር መጠን ያላቸው ፕላኔቶች በህዋ ላይ በነፃነት የሚንሳፈፉ ከኮከብ ጋር ምንም አይነት የስበት ኃይል ሳይኖራቸው ተገኝተዋል። “JuMBOs” (Jupiter Mass Binary Objects) ተብለው የተሰየሙ፣ እነዚህ የሰማይ አካላት አብረው የሚንቀሳቀሱ ይመስላሉ።
ሳይንቲስቶች እነዚህ ፕላኔቶች መጀመሪያ ላይ የተፈጠሩት በከዋክብት አቅራቢያ ቢሆንም በኋላ ግን ወደ ክፍት ቦታ እንዳመለጡ ይገምታሉ። የጋዝ ፊዚክስ እንደሚያመለክተው የጁፒተር ብዛት ያላቸው ነገሮች እራሳቸውን ችለው መፈጠር አይችሉም ፣ እና ነጠላ ፕላኔቶች ከኮከብ ስርዓቶች ሊባረሩ ይችላሉ ፣ ጥያቄው ጥንዶች ፕላኔቶች በአንድ ጊዜ እንዴት እንደሚወጡ ነው ። የአውሮፓ ስፔስ ኤጀንሲ ከፍተኛ የሳይንስ አማካሪ ማርክ ማክካግረን መልሱ ተመራማሪዎችን እንደሚያመልጥ አምነዋል እና ምስጢሩን ለመፍታት የንድፈ ሃሳባዊ ሀሳቦችን ይጋብዛል።
ኦሪዮን ኔቡላ፣ ኤም 42 በመባልም የሚታወቀው፣ በአቅራቢያው ያለ የኮከብ መዋለ ሕጻናት እና ብዙ የስነ ፈለክ እንቅስቃሴ ምንጭ ነው። በኦሪዮን “ሰይፍ” መጨረሻ ላይ የሚገኘው ይህ ደማቅ ኔቡላ ለበርካታ የብርሃን ዓመታት የሚቆይ ሲሆን ብሩኅነቱን የአራት ማዕከላዊ ኮከቦች ቡድን ለሆነው ትራፔዚየም ባለውለታ ነው። ኔቡላ ከፀሐይ በ40 እጥፍ የሚበልጡ ከዋክብትን ከ0.1 እጥፍ ያነሰ መጠን ያላቸውን ከዋክብትን ያስተናግዳል።
በኦሪዮን ኔቡላ ውስጥ እነዚህ ያልተለመዱ የጋዝ ግዙፍ ስርዓቶች መገኘታቸው በሳይንቲስቶች ዘንድ ከፍተኛ ፍላጎት ፈጥሯል። በJWST ላይ የሚሰሩ ሁለገብ ሳይንቲስት የሆኑት ዶ/ር ሃይዲ ሃመል የዚህ ግኝት እምቅ ጠቀሜታ ገለፁ። አሁን ያሉት የፕላኔቶች ስርዓት ምስረታ ሞዴሎች ሁለትዮሽ ጥንድ ፕላኔቶች መውጣቱን አይተነብዩም። ይሁን እንጂ ዶ/ር ሃመል ሁሉም ኮከብ የሚፈጥሩ ክልሎች እነዚህን ድርብ ጁፒተር፣ ድርብ ኔፕቱን እና ድርብ ኧርስ እንኳን ሊያስተናግዱ እንደሚችሉ ይጠቁማሉ፣ እና ቀደም ሲል የነበሩት ቴሌስኮፖች እነሱን ለመለየት የሚያስችል አቅም ላይኖራቸው ይችላል።
ይህንን የቅርብ ጊዜ ግኝት ለመዳሰስ እና በመላው የኦሪዮን ኔቡላ አስደናቂ ነገሮች ውስጥ ለመፈተሽ፣ የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ ኢሳስኪ የሚባል በይነተገናኝ መሳሪያ ያቀርባል።
ምንጮች:
– ቢቢሲ ዜና
- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ)