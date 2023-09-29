የሃብል ውጥረትን መመርመር፡ አዲስ ምልከታ ምስጢሩን ያጠናክራል።

የስነ ከዋክብት ምልከታዎች እንደሚያሳዩት አጽናፈ ሰማይ እየሰፋ እንደሚሄድ፣ የሩቅ የሰማይ አካላት ከርቀታቸው ጋር በተመጣጣኝ መጠን እርስ በርስ እየተራቀቁ ነው። በሃብል ቋሚ የተገለጸው ይህ መስፋፋት በአንስታይን የአንፃራዊነት ፅንሰ-ሀሳብ ላይ ከተመሰረተው የዩኒቨርስ ዝግመተ ለውጥ ግንዛቤ ጋር የሚስማማ ነው።
ሆኖም፣ የተለያዩ የሃብል ቋሚ መለኪያዎች ትንሽ ነገር ግን የሚታይ ልዩነት አሳይተዋል። ይህ የሃብል ውጥረት በመባል የሚታወቀው ልዩነት ስለ አጽናፈ ሰማይ ጥልቅ ገጽታዎች ያለን ግንዛቤ ላይ ጥያቄዎችን አስነስቷል። ይህ ውጥረት የአስተዋዋቂ ስህተቶች ውጤት ነው ወይንስ በእውቀታችን ላይ ክፍተቶችን ያሳያል?
ይህንን ጥያቄ ለመፍታት የአሜሪካ እና የስዊዘርላንድ ተመራማሪዎች ቡድን በቅርቡ ስራ የጀመረው የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ ምልከታዎችን ተጠቅሟል። ልዩ ንብረታቸው ስላላቸው ትክክለኛ ርቀቶችን ለመለካት ከአንድ ምዕተ-ዓመት በላይ ጥቅም ላይ የዋሉትን Cepheid ተለዋዋጭ የሚባሉትን የከዋክብት ቡድን በማጥናት ላይ አተኩረው ነበር።
በኖቤል ተሸላሚው አዳም ሪስ የሚመራው ቡድን ከ300 በላይ የሴፊይድ ኮከቦችን ለማጥናት የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕን ተጠቅሟል። አላማቸው ስለእነዚህ ኮከቦች ያለንን ግንዛቤ በማጥራት እና የአጽናፈ ሰማይን የማስፋፊያ መጠን ለማስላት እነሱን መጠቀም ነበር። በሚያሳዝን ሁኔታ, አዲሶቹ ምልከታዎች ልዩነቶችን አልፈቱም; ይልቁንም ምስጢሩን አጧጡፈውታል።
ከጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ የተገኙት መለኪያዎች በሃብል ቴሌስኮፕ ከተደረጉት ቀደምት ምልከታዎች ጋር ይጣጣማሉ። ይህ የሚያሳየው ውጥረቱ የመለኪያ ስህተቶች ውጤት ሊሆን የማይችል መሆኑን ነው። ስለ አጽናፈ ሰማይ እና ስለ ገዥ ህጎቹ ያለንን ግንዛቤ ጉልህ የሆነ ማሻሻያ እንደሚያስፈልግ ይጠቁማል።
በሃብል ቋሚ ውስጥ ያሉት አለመግባባቶች ለየት ያለ የጨለማ ሃይል ወይም የጨለማ ቁስ መኖሩን፣ የስበት ኃይልን ግንዛቤ መከለስ እንደሚያስፈልገን ወይም ልዩ ቅንጣት ወይም መስክ መኖሩን ሊያመለክቱ ይችላሉ። በአማራጭ፣ እነሱ ለብዙ የመለኪያ ስህተቶች ሊወሰዱ ይችላሉ፣ ምንም እንኳን የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በገለልተኛ ማረጋገጫ አንድን ስህተት ቢሰርዙም።
የወደፊት ምርምር ተጨማሪ Cepheidsን በመተንተን እና እንደ ቀይ ግዙፎች ያሉ ሌሎች የሰማይ አካላትን በማጥናት የመለኪያዎችን ትክክለኛነት የበለጠ ለማሳደግ ያለመ ነው። ተስፋው ይህ ጥልቅ ትንታኔ የሃብል ውጥረትን ዋና መንስኤ ላይ ብርሃን ይሰጣል።
በማጠቃለያው፣ የሀብል ውጥረት አስደናቂ ምስጢር ሆኖ ይቆያል፣ እና አዲሶቹ ምልከታዎች ምስጢሩን የበለጠ ለማጥለቅ ብቻ ያገለግላሉ። እሱ ይበልጥ ትክክለኛ የሆኑ መለኪያዎችን አስፈላጊነት እና ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለን ወቅታዊ ግንዛቤን በጥልቀት መገምገም እንደሚያስፈልግ ያሳያል።
ዋቢ፡- አዳም ጂ ሪስ እና ሌሎች፣ “ከእንግዲህ የተጨናነቀ የለም፡ የሃብል ኮንስታንት ትክክለኛነት በጄደብሊውስት (JWST) ከፍተኛ ጥራት ባለው የሴፊይድ ምልከታ ተፈትኗል።