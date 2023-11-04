የኮከቦችን ልደት ማሰስ፡ ከጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ አዲስ ግንዛቤ

እስቲ አስቡት ያለፈውን ታሪክ ለማየት እና ከ4.6 ቢሊዮን አመታት በፊት የራሳችንን ፀሀይ መወለድን መመስከር እንችላለን። ለጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) ምስጋና ይግባውና አሁን ይህን ያልተለመደ ክስተት ፍንጭ የሚሰጥ አስደናቂ ምስል አለን። ምስሉ የ212 አመት እድሜ እንዳለው የሚታመነው በኦሪዮን ህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚገኘው HH50,000 የሚባል ኮከብ ነው - በተወለደችበት ጊዜ ከፀሀያችን ጋር ተመሳሳይ ነው።
ከተለመዱት የኮከቦች ምስሎች በተለየ በHH212 ውስጥ ያለው የፕሮቶስታር ብርሃን ከእይታ ተደብቆ ይቆያል። ይልቁንስ የምናየው ኮከቡ በተቃራኒ አቅጣጫ የሚፈነጥቃቸው የፒንኪ-ቀይ አውሮፕላኖች ማራኪ ናቸው። እነዚህ ጄቶች ለዋክብት አፈጣጠር ወሳኝ ናቸው, ይህም የመውለድ ሂደቱን እንዲቆጣጠር ይረዱታል. በኮከቡ መሀል ያለው ጋዝ ሲጨመቅ እና ሲሽከረከር እነዚህ ጄቶች እና ውጣ ውረዶች ከመጠን ያለፈ የማዕዘን ሞመንተም ያስወግዳሉ፣ ይህም ኮከቡ እንዳይበር ይከላከላል።
የጄቶች ሮዝ-ቀይ ቀለም የሚያመለክተው ሞለኪውላዊ ሃይድሮጂን (H2) መኖሩን ነው, እሱም ሁለት ሃይድሮጂን አተሞች በአንድ ላይ የተጣበቁ ናቸው. ወደ መውጫው የሚያልፉት የድንጋጤ ሞገዶች ሞለኪውላዊ ሃይድሮጂንን ያበረታታሉ፣ ይህም በኢንፍራሬድ የሞገድ ርዝማኔዎች ላይ ብሩህ ያበራል። የJWST ቅርብ ኢንፍራሬድ ካሜራ (NIRCam) ይህንን አስደናቂ ምስል በዋናነት በ2.12 ማይክሮን የሞገድ ርዝመት ቀርጿል።
ላለፉት ሶስት አስርት አመታት የHH212 ኮከብ በማጥናት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በጊዜ ሂደት ለውጦቹን መከታተል ችለዋል። ሆኖም፣ በJWST ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ጥርት እና ስሜታዊነት፣ ሳይንቲስቶች አሁን ከከዋክብት አፈጣጠር በስተጀርባ ያሉትን ውስብስብ ሂደቶች በጥልቀት መመርመር ይችላሉ። እንደ እውነቱ ከሆነ፣ የJWST ምልከታዎች በጄቶች ውስጥ ተጨማሪ የቦንሾክሶች መኖራቸውን ጨምሮ ይበልጥ የተመጣጠነ አወቃቀሮችን አሳይተዋል።
JWSTን በእውነት ልዩ የሚያደርገው ምስሎችን በሚያስደንቅ ትክክለኛነት የመቅረጽ ችሎታው ብቻ ሳይሆን ሰፊ የእይታ ወሰንም ጭምር ነው። ይህ ተመራማሪዎች እንደ HH212 ያሉ የነገሮች ዝርዝር የቀለም ምስሎችን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል፣ ይህም የኮከቦችን አፈጣጠር ሂደትን በተመለከተ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ሳይንቲስቶች በተለያየ የሞገድ ርዝመት ውስጥ አውሮፕላኖቹን በመመልከት በውስጣቸው የሚከሰቱትን አካላዊ ሂደቶች በተሻለ ሁኔታ መረዳት ይችላሉ.
በ212ዎቹ እና 1940ዎቹ እንደ HH50 ያሉ ነገሮችን ያጠኑ አቅኚዎች ጆርጅ ሄርቢግ እና ጊለርሞ ሃሮ በJWST ችሎታዎች እንደሚደነቁ ጥርጥር የለውም። በቴክኖሎጂው እና በሰፊ የቀለም ማወቂያው ይህ ዘመናዊ የጠፈር ቴሌስኮፕ ስለ ኮከብ አፈጣጠር ያለንን ግንዛቤ እያሻሻለ እና በሥነ ፈለክ ጥናት መስክ አዳዲስ ድንበሮችን እየከፈተ ነው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) ምንድን ነው?
መ፡ JWST በናሳ፣ በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ESA) እና በካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ (CSA) መካከል ትብብር ነው። ዩኒቨርስን በኢንፍራሬድ ስፔክትረም ለመመርመር እና የከዋክብትን፣ የጋላክሲዎችን እና የፕላኔቶችን ስርዓቶች አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ለመመርመር የተነደፈ የጠፈር ቴሌስኮፕ ነው።
ጥ፡- በJWST ምስል ላይ የሚታየው ኮከቡ HH212 ዕድሜው ስንት ነው?
መ፡ HH212 ዕድሜው ወደ 50,000 ዓመት አካባቢ ነው ተብሎ ይገመታል፣ ይህም በአንጻራዊ ወጣት ኮከብ ያደርገዋል።
ጥ፡ ለምን በHH212 ውስጥ ፕሮቶስታሩን ማየት አንችልም?
መ፡ ፕሮቶስታሩ ጥቅጥቅ ባለ፣ በሚሽከረከር የጋዝ እና አቧራ ዲስክ ውስጥ ተደብቋል፣ ይህም ቀጥተኛ ምልከታን ይከለክላል። በምትኩ፣ በኮከብ የሚለቁትን ጄቶች መመልከት የምንችለው ሮዝ-ቀይ ባለ ቀለም ብቻ ነው።
ጥ፡ ቦውሾኮች ምንድን ናቸው?
መ: ቦውሾክስ የተጨመቀ ጋዝ እና አቧራ ክልሎች ናቸው ፈጣን ቁስ ከዝግታ ቁሳቁስ ጋር ሲጋጭ። በ HH212 ውስጥ, እነዚህ መዋቅሮች በኮከብ በሚለቁት ጄቶች ውስጥ ይገኛሉ.
ጥ፡ JWST የኮከብ አፈጣጠርን እንድንረዳ የሚረዳን እንዴት ነው?
መ: የJWST የምስል ችሎታዎች ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ዝርዝር መረጃ ይሰጣሉ፣ ይህም ሳይንቲስቶች በኮከብ አፈጣጠር ውስጥ ያሉትን ሂደቶች እና አወቃቀሮችን እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል። እንደ HH212 ያሉ ነገሮችን በተለያዩ የሞገድ ርዝመቶች በመመልከት፣ ተመራማሪዎች የከዋክብትን መወለድ እና ዝግመተ ለውጥን በሚመሩ አካላዊ ዘዴዎች ላይ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ።