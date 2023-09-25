በ Exoplanet ምልከታዎች ላይ የአንድ ኮከብ ተጽእኖ መረዳት፡ ከ TRAPPIST-1 ለ

ከጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) የተገኘውን መረጃ በመጠቀም በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የተደረገ የቅርብ ጊዜ ጥናት ኮከብ በኤክሶፕላኔቶች ምልከታ ላይ ስላለው ተጽእኖ ብርሃን ፈንጥቋል። የጥናቱ ትኩረት TRAPPIST-1 b, በ TRAPPIST-1 የፀሐይ ስርዓት ውስጥ ለዋክብት በጣም ቅርብ የሆነችው ፕላኔት ነበር. ትራፒስት-1 ከምድር በ40 የብርሃን አመታት ርቀት ላይ የሚገኝ ኮከብ ሲሆን በዙሪያው በሰባት የምድር ስፋት ያላቸው ኤክስፖፕላኔቶች የተከበበ ነው።
ምልከታዎቹ እንደሚያሳዩት TRAPPIST-1 b ከባቢ አየር ላይኖረው ይችላል ወይም ከባቢ አየር እንደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ያሉ ከባድ ሞለኪውሎችን ሊይዝ ስለሚችል ለመለየት አስቸጋሪ ያደርገዋል። ይሁን እንጂ ጥናቱ ኮከቡ ራሱ በአስተያየቶቹ ላይ ያለውን ከፍተኛ ተጽእኖ አጉልቶ አሳይቷል. ቡድኑ የኮከቡን ተፅእኖ መረዳቱ ለወደፊት ፕላኔቶች በሚኖሩበት አካባቢ ለሚታዩ እንደ TRAPPIST-1 d፣ e እና f ያሉ ምልከታዎች ወሳኝ መሆኑን አፅንዖት ሰጥቷል።
የከዋክብት እንቅስቃሴ እና ብክለት የኤክሶፕላኔትን ተፈጥሮ ለመወሰን እንደ ቁልፍ ነገሮች ተለይተዋል። የከዋክብት መበከል በኤክሶፕላኔት ከባቢ አየር መለኪያዎች ላይ እንደ ነጠብጣቦች እና ፋኩላዎች ያሉ የኮከቡ የራሱ ባህሪያት ተጽእኖን ያመለክታል። ተመራማሪዎቹ በ TRAPPIST-1 b እና በሲስተሙ ውስጥ ባሉ ሌሎች ፕላኔቶች ላይ የከዋክብት ብክለትን የሚያሳይ አሳማኝ ማስረጃ አግኝተዋል። የኮከቡ እንቅስቃሴ አሳሳች ምልክቶችን ሊፈጥር ይችላል፣ ይህም የ exoplanet ከባቢ አየር ላይ የተሳሳቱ ትርጓሜዎችን ሊያስከትል ይችላል።
ጥናቱ የሁሉም የፕላኔታዊ ስርዓቶች የወደፊት ምልከታዎች በተለይም እንደ TRAPPIST-1 ባሉ በቀይ ድንክ ኮከቦች ዙሪያ ያሉትን የወደፊት ምልከታ ሲያቅዱ የከዋክብትን ብክለት ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ይሰጣል። እነዚህ ኮከቦች ቦታዎችን እና ተደጋጋሚ የእሳት ማጥፊያ ክስተቶችን ጨምሮ ከፍተኛ እንቅስቃሴን ሊያሳዩ ይችላሉ። ተመራማሪዎቹ እንደ የከዋክብት ፍላይ ያሉ ያልተጠበቁ ክስተቶችን በመቅረጽ በፕላኔቷ የታገዱ የብርሃን መለኪያዎች ላይ ተጽዕኖ ሊያሳርፉ እንደሚችሉም ጠቁመዋል።
TRAPPIST-1 b ጉልህ የሆነ ድባብ ላይኖረው ይችላል, ለተጨማሪ ጥናት የሚስብ እጩ ሆኖ ይቆያል. የ TRAPPIST-1 ስርዓት በአጠቃላይ ከፀሀይ ስርዓታችን ባሻገር ለመኖሪያነት የሚችሉ አካባቢዎችን የማግኘት ተስፋ ይሰጣል። ተጨማሪ ጥናቶች እና ምልከታዎች የዚህን አስደናቂ ፕላኔታዊ ስርዓት እንቆቅልሾችን መግለጻቸውን ይቀጥላሉ።
ምንጮች:
- አስትሮፊዚካል ጆርናል ደብዳቤዎች
- በሞንትሪያል ዩኒቨርሲቲ የትሮቲየር ኢንስቲትዩት በ Exoplanets ላይ ምርምር