ስለ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ማወቅ ያለብዎት ነገር ሁሉ

የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) የስነ ፈለክ ለውጥ አድርጓል፣ ይህም ስለ ጽንፈ ዓለም ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። JWST እጅግ የላቀ እና ኃይለኛ የጠፈር ቴሌስኮፕ እንደመሆኑ መጠን የኢንፍራሬድ አስትሮኖሚ በመጠቀም የሰማይ አካላትን ለመመልከት ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን እና ከፍተኛ ስሜታዊነት ያላቸውን መሳሪያዎች ይጠቀማል።
የኢንፍራሬድ አስትሮኖሚ ታሪክ በ1830ዎቹ ጀርመናዊ-ብሪቲሽ የስነ ፈለክ ተመራማሪ ዊልያም ሄርሼል የኢንፍራሬድ ብርሃን ባገኘበት ጊዜ ነው። የJWST ዲዛይኖች በ1996 የሃብል ስፔስ ቴሌስኮፕ (HST) ተከታይ በመሆን የኦፕቲካል ድክመቶቹን ለማሸነፍ ተዘጋጅተዋል።
ናሳ፣ የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) እና የካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ (ሲኤስኤ) JWST ን በመንደፍና በማምጠቅ ተባብረዋል። ቴሌስኮፑ የተሰራው በናሳ ጎዳርድ የጠፈር በረራ ማእከል ሲሆን ኖርዝሮፕ ግሩማን ዋና ስራ ተቋራጭ ሆኖ አገልግሏል። የጠፈር ቴሌስኮፕ ሳይንስ ኢንስቲትዩት ቴሌስኮፑን ይሰራል።
እንደ JWST ያለ የጠፈር ቴሌስኮፕ መጠቀም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም በመሬት ላይ ያሉ ቴሌስኮፖች ምስሎችን ሊያደበዝዙ እና ሊያዛቡ ከሚችሉ የከባቢ አየር ጣልቃገብነቶች ጋር መታገል አለባቸው። JWSTን በጠፈር ላይ በማስቀመጥ እነዚህን ገደቦች ከማስወገድ እና የበለጠ ግልጽ እና ዝርዝር ምልከታዎችን ይሰጣል።
የJWST ተልእኮ የተለያዩ የኮስሚክ ታሪክ ገጽታዎችን ማሰስ ሲሆን እነዚህም በጨለማው ዘመን አጽናፈ ሰማይ ከመፈጠሩ ጀምሮ እስከ ጋላክሲዎች ስብስብ፣ የከዋክብት እና የፕላኔቶች ስርዓቶች መወለድ እና የፕላኔቶችን ከባቢ አየር ጥናት መነሻዎች ለመረዳት ሕይወት.
JWST በዲሴምበር 25፣ 2021 ተጀመረ እና በህዋ ላይ የስበት ሁኔታ የተረጋጋው ላግራንጅ ነጥብ 2 (L2) ላይ በጃንዋሪ 24 ቀን 2022 ደረሰ። አሁን ያለው ቦታ በህዋ ውስጥ ያለው ቦታ በፀሃይ ሲስተም ውስጥ እና ከዚያም በላይ ያሉትን ነገሮች እንዲመለከት ያስችለዋል።
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የአጽናፈ ዓለሙን እንቆቅልሽ ለመፍታት እና መነሻችንን ለመረዳት በምናደርገው ጥረት ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ ነው። አዳዲስ ግኝቶችን ለማቅረብ እና የሰማይ ክስተቶች እውቀታችንን ለማስፋት ቃል ገብቷል።
ምንጮች:
- ናሳ፡ https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/main/index.html