የጥንት አጽናፈ ሰማይ ጥናት ለሳይንቲስቶች በጣም ፈታኝ ሆኖ ቆይቷል ምክንያቱም ሰፊ ርቀት እና ውስን የብርሃን መጠን ጋላክሲዎችን በመጀመሪያዎቹ ምስረታ ላይ ለመመልከት አስቸጋሪ ያደርገዋል። ነገር ግን፣ በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) መልክ፣ ኃይለኛ የኢንፍራሬድ የመመልከቻ ችሎታዎች አሉት።
ብዙውን ጊዜ የሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ተከታይ ተብሎ የሚጠራው JWST፣ ያለፈውን ታሪክ በጥልቀት የመመልከት እና ስለ ጋላክሲ ምስረታ የመጀመሪያ ደረጃዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን የመስጠት ችሎታ አለው። ይህ እጅግ በጣም ጥሩ መሣሪያ በቅርቡ የኪዮቶ ዩኒቨርሲቲ እና የቅድስት ማርያም ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎችን ጨምሮ ዓለም አቀፍ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን “የሕፃን ጋላክሲ” እንዲገኝ መርቷል።
የዚህ ሕፃን ጋላክሲ መታወቂያ ስለ መጀመሪያው አጽናፈ ዓለም ባለን ግንዛቤ ውስጥ ትልቅ እርምጃ ወደፊት የሚሄድ ነው። ሳይንቲስቶች ገና በጨቅላነታቸው ጋላክሲዎችን በማጥናት ትላልቅና የተሻሻሉ ጋላክሲዎች እንዲፈጠሩ ያደረጓቸውን ሂደቶች ላይ ግንዛቤ ማግኘት ይችላሉ።
ይህ ግኝት ሊገኝ የቻለው በJWST ኃይለኛ የኢንፍራሬድ አቅም ምክንያት ነው፣ ይህም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በወጣቱ ጋላክሲ የሚለቀቁትን ደካማ ምልክቶች እንዲያውቁ አስችሏቸዋል። የቴሌስኮፑ የላቀ ቴክኖሎጂ ተመራማሪዎች ጋላክሲውን በመጀመሪያዎቹ ደረጃዎች እንዲመለከቱ አስችሏቸዋል፣ ይህም የጋላክሲ ምስረታ ወሳኝ የሆኑ የመጀመሪያ ደረጃዎች ላይ ብርሃን ፈጅቷል።
የዚህ ጥናት ግኝቶች ስለ ጋላክሲዎች አመጣጥ እና ዝግመተ ለውጥ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው አስተዋፅኦ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል፣ በመጨረሻም ሳይንቲስቶች የቀደመውን አጽናፈ ሰማይ አምሳያዎቻቸውን እንዲያጠሩ ይረዳቸዋል። በJWST ልዩ ችሎታዎች አማካኝነት ሳይንቲስቶች በመጪዎቹ ዓመታት ውስጥ የዚህ ተፈጥሮ ተጨማሪ ግኝቶች እንደሚደረጉ ተስፋ ያደርጋሉ።
በማጠቃለያው፣ የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ስለ መጀመሪያው አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ አብዮት እያደረገ ነው። የእሱ ኃይለኛ የኢንፍራሬድ ምልከታ ሳይንቲስቶች “የሕፃን ጋላክሲ”ን እንዲያውቁ እና ስለ ጋላክሲ አፈጣጠር ሚስጥራዊ ሂደቶች ግንዛቤ እንዲያገኙ አስችሏቸዋል። ይህ ግኝት ስለ ጋላክሲዎች አመጣጥ እና ዝግመተ ለውጥ በሚኖረን ግንዛቤ ላይ ለወደፊት እድገቶች መንገድ ይከፍታል።
ትርጓሜዎች
1. ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST)፡ በ2021 ወደ ስራ ለመግባት የተዘጋጀ የጠፈር ቴሌስኮፕ ኃይለኛ የኢንፍራሬድ የመመልከቻ አቅም ያለው ነው።
2. ኢንፍራሬድ፡- የኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረሮች ከሚታየው ብርሃን የበለጠ ረጅም የሞገድ ርዝመት ያለው።
ምንጮች:
- ምንም ልዩ ምንጮች አልተጠቀሱም.