JuMBOs፡ እንግዳ የሆኑ የተጣመሩ ነገሮች በጠፈር ውስጥ ተገኝተዋል

የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ በኦሪዮን ኔቡላ - 42 ጥንድ ጁፒተር-ጅምላ ሁለትዮሽ ቁሶች ጁምቦዎች በመባል የሚታወቅ አስገራሚ ግኝት አድርጓል። እነዚህ ነገሮች ከዋክብት ለመሆን በጣም ትንሽ ናቸው፣ነገር ግን ጥንዶች ሆነው ይኖራሉ እንጂ ፕላኔቶች ሊሆኑ አይችሉም። ሳይንቲስቶች እንዴት እንደተፈጠሩ እና ለምን እርስበርስ መዞራቸውን እንደሚቀጥሉ ግራ ገብቷቸዋል። ተመራማሪዎቹ ምንም እንኳን ተጨማሪ ምርመራ ቢያስፈልግም አዲስ፣ ያልታወቀ የመፍጠር ዘዴ ለፈጠራቸው ተጠያቂ ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማሉ።
ጁምቢኦዎች ከመሬት በ1,344 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ በሚገኘው ኦሪዮን ኔቡላ፣ በከዋክብት በሚፈጠር ክልል ውስጥ ሲንሸራሸሩ ተገኝተዋል። ቀደም ሲል ከመሬት ላይ ከተመሠረቱ ቴሌስኮፖች የተመለከቱት ምልከታዎች በጋዝ ደመና ውስጥ ሚስጥራዊ የሆኑ ነገሮች መኖራቸውን ፍንጭ ሰጥተዋል፣ ይህም መኖራቸውን ባረጋገጠው የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ክትትል እንዲደረግ አድርጓል።
የእነዚህ ልዩ ዕቃዎች ትንተና በግምት አንድ ሚሊዮን ዓመት ዕድሜ ያላቸው እና 1,300 ዲግሪ ፋራናይት (700 ዲግሪ ሴልሺየስ) አካባቢ የሙቀት መጠን ያላቸው የጋዝ ግዙፎች መሆናቸውን አረጋግጧል። በዋናነት ከካርቦን ሞኖክሳይድ፣ ሚቴን እና እንፋሎት የተቀናበረው ጁኤምቢኦዎች በተጣመሩ ተፈጥሮአቸው ምክንያት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ይማርካሉ። በተለምዶ፣ ከዋክብት ከአቧራ እና ከጋዝ ደመናዎች ለመፈጠር በሚሊዮን የሚቆጠሩ አመታትን ይወስዳሉ፣ በመጨረሻም ግዙፍ የፕላዝማ ኦርብ ይፈጥራሉ። በዚህ ሂደት ውስጥ የተረፉ ቁሳቁሶች ዲስኮች ይፈጠራሉ, አንዳንድ ጊዜ ያለጊዜው ተከፋፍለው ሁለተኛ ኮከብ እንዲፈጠር ሊያደርግ ይችላል, ይህም ሁለትዮሽ ስርዓት ይፈጥራል.
እያንዳንዳቸው ከጁፒተር ጋር ቅርበት ያላቸው እነዚህ የተጣመሩ ነገሮች መኖር ለሳይንቲስቶች ፈታኝ ሁኔታን ይፈጥራል። አሁን ባለው ግንዛቤ መሰረት ከሶስት ጁፒተር በታች ያሉ እቃዎች ከኮከብ ጋር ተጣብቀው እንዲወለዱ ስለሚጠበቅ እነዚህ ነገሮች ወደ ሁለትዮሽ ግንኙነት እንዴት እንደገቡ ለማስረዳት አስቸጋሪ ያደርገዋል። ጁኤምቢኦዎች ፕላኔቶችን ሊወጡ ይችላሉ፣ ነገር ግን ከመጀመሪያው የፀሐይ ስርዓታቸው ከተባረሩ በኋላ የሁለትዮሽ ምህዋራቸውን እንዴት ማቆየት እንደቻሉ ግልፅ አይደለም። አማራጭ አማራጭ አዲስ ያልተሳካላቸው ኮከቦች ምድብ የሚወክሉ መሆናቸው ነው, ነገር ግን የትንሽ መጠናቸው ምስጢር አሁንም አለ.
ለማጠቃለል ያህል፣ በኦሪዮን ኔቡላ ውስጥ የጁምቦዎች ግኝት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ግራ እንዲጋቡ አድርጓል። ማብራሪያን በሚፈልጉበት ጊዜ ሳይንቲስቶች አዲስ የመፍጠር ዘዴን ወይም የነባር ንድፈ ሐሳቦችን ጥምረት እያሰቡ ነው. ተጨማሪ ምርመራ እና የአቻ ግምገማ ስለእነዚህ ሚስጥራዊ ጥንድ ነገሮች በህዋ ላይ እየተንሸራተቱ ያለውን ብርሃን ለማብራት ያስፈልጋል።
ምንጮች:
- የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ በጊዜ መባቻ ላይ ስለ 'የማይቻሉ' ጋላክሲዎች ምልከታ በመጨረሻ ማብራሪያ ሊኖረው ይችላል
– [ምንጭ ጽሑፍ]