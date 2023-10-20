ጁፒተርን በማግኘት ላይ፡ ጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ የጋዝ ጃይንት ምስሎችን መማረክን ያሳያል

የናሳው ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ በግኝቶቹ ሳይንቲስቶችን ማስደነቁን ቀጥሏል፣ በዚህ ጊዜ የጁፒተርን ከባቢ አየር የሚማርኩ ምስሎችን ሰጥቷል። የዌብ ቴሌስኮፕ ያልተለመደ እይታውን በመጠቀም ሳይንሳዊ ማህበረሰቡን ያስገረሙ ከዚህ በፊት ታይተው የማይታወቁ ባህሪያትን ይፋ አድርጓል።
በጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ የተሰራው አንድ ጠቃሚ ግኝት በጁፒተር ወገብ ላይ ከ4800 ኪሎ ሜትር በላይ ስፋት ያለው ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የጄት ዥረት የሚያሳዩ ምስሎችን መያዙ ነው። እነዚህ ምስሎች ለሳይንቲስቶች ስለ ጋዝ ግዙፍ የአየር ሁኔታ እና ተለዋዋጭነት አዲስ ግንዛቤን ይሰጣሉ. በቢልባኦ፣ ስፔን የሚገኘው የባስክ አገር ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ የሆኑት ሪካርዶ ሁሶ የተገረማቸውን ሲገልጹ “በጁፒተር ከባቢ አየር ውስጥ ሁልጊዜ እንደ ድብዘዛ ያየናቸው ነገሮች አሁን ከፕላኔቷ ፈጣን አዙሪት ጋር ልንከታተል የምንችላቸው ጥርት ያሉ ባህሪያት ሆነው ይታያሉ” ብለዋል።
የኒአርካም መሳሪያዎቹን በመጠቀም የዌብ ቴሌስኮፕ የጁፒተርን ምስል በየ10 ሰዓቱ በጁፒተር ቀን በጁላይ 2022 ያነሳል።እነዚህ ምስሎች በተለያየ ከፍታ ላይ ባሉ ባህሪያት ላይ ትናንሽ ለውጦችን ለመለየት በሚያስችሉ አራት ማጣሪያዎች የተወሰዱ ምስሎች ተመራማሪዎች የጁፒተርን ከባቢ አየር እንዲያጠኑ አስችሏቸዋል። የበለጠ ዝርዝር ። በተጨማሪም ቴሌስኮፑ ከፕላኔቷ ደመና አናት በላይ 25-50 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኙትን ከፍታ-ከፍታ ላይ ወዳለው የከባቢ አየር ንጣፎች ነካ። የታየው የጄት ዥረት ፍጥነት በግምት 515 ኪሎ ሜትር በሰአት ተለካ፣ ይህም በምድር ላይ ካለው ምድብ 5 አውሎ ነፋስ የበለጠ ፈጣን ነው።
እስካሁን ከተሰራው ትልቁ እና በጣም ኃይለኛው የጠፈር ቴሌስኮፕ የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የናሳ ታላላቅ ታዛቢዎች አካል ነው። ዋናው አላማው ብርሃንን ማንሳት እና ትኩረት ማድረግ ሲሆን ይህም ሳይንቲስቶች ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ወደ ኋላ እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል። ከመሬት 2 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው L1.5 Lagrange ነጥብ ላይ የተቀመጠው የዌብ ቴሌስኮፕ የሰማይ አካላትን እና ክስተቶችን ለማጥናት ልዩ እድል ይሰጣል።
እነዚህ ማራኪ የጁፒተር ምስሎች በጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ የተሰበሰቡ ሲሆን ቴሌስኮፑ በኢንፍራሬድ ብርሃን የማየት ችሎታ እና ከሀብል ጠፈር ቴሌስኮፕ ጋር ያለው ትብብር ሳይንቲስቶች የጁፒተርን ጄት ዥረት ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲያውቁ እና እንዲከታተሉ አስችሏቸዋል። እነዚህ ግኝቶች ስለ ጋዝ ግዙፉ የከባቢ አየር ተለዋዋጭነት ጠለቅ ያለ ግንዛቤን ይሰጣሉ እና ስለ አጽናፈ ሰማይ ሰፋ ያለ እውቀት አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
ምንጮች:
- ናሳ፡ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ፡ https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/overview/index.html