አዲስ ግንዛቤ፡- በእኛ ሚልኪ ዌይ ጋላክሲ ልብ ውስጥ ያለውን አስደናቂ የኮከብ ምስረታ ይፋ ማድረግ

በእኛ ፍኖተ ሐሊብ ጋላክሲ እምብርት ላይ ከሚኖረው ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳ በ300 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ የሚገኝ አንድ ያልተለመደ የኮከብ አፈጣጠር ክልል ተገኘ። ለጀምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) የመሠረት ችሎታዎች ምስጋና ይግባውና ይህ ማራኪ ፓኖራማ በሚያስደንቅ ክብሩ ተይዟል።
“ሳጂታሪየስ ሲ” የሚል ስያሜ የተሰጠው ይህ የኮከብ መስራች ክልል 500,000 የሚያብረቀርቁ ኮከቦችን ከኢተርያል ሰማያዊ ብርሃን ዳራ ጋር ያደምቃል። የዚህ የሰማይ ድንቅ ዘውድ የህፃናት ኮከቦች ስብስብ ነው፣ ፕሮቶስታርስ በመባል የሚታወቁት፣ በታመቀ ክላስተር ውስጥ የተቀመጡ፣ በምስሉ ግራ በኩል ይታያሉ። ከእነዚህም መካከል በጥቂት ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ ሱፐርኖቫ የመሆን እጣ ፈንታው እንደሚመጣ የሚጠቁም ከፀሀያችን በ30 እጥፍ የሚበልጠውን ጅምላ ያከማቸ አዲስ ኮከብ አለ።
ከዋክብት የተወለዱት በቀዝቃዛና ጥቅጥቅ ባለ ሞለኪውላዊ ሃይድሮጅን በስበት ኃይል ተገዝተው በራሳቸው ላይ ይወድቃሉ። እነዚህ ዘለላዎች ወደ ፍፁም ዜሮ የሚጠጋ የሙቀት መጠንን ለመጠበቅ በ interstellar አቧራ ተሸፍነዋል። በአንዳንድ አካባቢዎች አቧራው በጥልቅ የተከደነ በመሆኑ የJWST ዘመናዊ የኢንፍራሬድ ራዕይ እንኳን ግልጽነታቸውን ዘልቆ ለመግባት ይታገላል። ቢሆንም፣ በነዚህ የጠፈር ደመናዎች ውስጥ በመጀመርያው የምስረታ ደረጃ ላይ ያሉ ጀማሪ ኮከቦች አሉ፣ ለምሳሌ በዚህ ምስል ላይ እንደሚታየው ፕሮቶክላስተር ያሉ፣ ነፋሶቻቸው የተከደነውን አቧራ ያስወገደ እና አስደናቂ ህልውናቸውን ያሳየ ነው።
በጋላክቲክ ሴንተር ውስጥ የኮከብ አፈጣጠርን በሚመረምረው አለምአቀፍ ቡድን የተመረመረው የሳጂታሪየስ ሲን መሳጭ የJWST ምስል፣ በቨርጂኒያ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪ ተማሪ በሆነው በሳሙኤል ክሮዌ ይመራል። ክራው የJWST ግዙፍ 6.5 ሜትር መስታወት፣ እስከ አሁን የተዘረጋው ትልቁ የጠፈር ቴሌስኮፕ በርካታ አዳዲስ ባህሪያትን ለማግኘት ያስቻለውን ልዩ ጥራት እና ትብነት አፅንዖት ሰጥቷል።
አንድ አስደናቂ መገለጥ ከፕሮቶስታሮች የሚወጡ ፍሰቶች መኖራቸው ሲሆን ይህም በጥላው ሞለኪውላዊ ሃይድሮጂን ደመና ዳራ ላይ እሳታማ ብርሃንን የሚያበራ ነው። ከዚህ ጥቅጥቅ ያለ ደመና በላይ የፊት ለፊት ኮከቦች አሉ ፣ በታችኛው ጠርዝ ላይ ፣ ionized ሃይድሮጂን ያላቸው ክፍሎች ከሌሎች ወጣት እና ግዙፍ ከዋክብት በአልትራቫዮሌት ጨረር ተጽዕኖ በደመቀ ሁኔታ ያበራሉ ። ምንም እንኳን ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች ይህንን ionized ሃይድሮጂን ያገኙ ቢሆንም፣ በJWST የተያዙት 25 የብርሃን ዓመታትን የሚሸፍነው የዚህ ክልል ታላቅ ሚዛን የሳይንስ ማህበረሰብን አስገርሟል። ክሮዌ ወደዚህ አስገራሚ ግኝት ጠለቅ ብሎ መርምሮ በ ionized ጋዝ በኩል የዘፈቀደ በሚመስሉ አቅጣጫዎች የሚወጉትን እንቆቅልሽ “መርፌዎች” ለመመርመር አስቧል።
ከእኛ በ26,000 የብርሀን አመታት ርቀት ላይ የሚገኘው ጋላክቲክ ማእከል በአስደናቂው የኮከብ አፈጣጠር ክምችት ምክንያት JWSTን ለሚቀጥሩ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ማራኪ ኢላማ ነው። ጋላክቲክ ሴንተር በJWST ከተገኙት ከBig Bang በኋላ ከተፈጠሩት ጋላክሲዎች ጋር አንዳንድ ተመሳሳይነቶችን ይጋራል፣ ከተገመተው በላይ ብሩህ ሆኖ ይታያል። ለዚህ ክስተት አንዱ ማብራሪያ ከጥንት ጋላክሲዎች የበለጠ ግዙፍ ኮከቦችን ያሳድጋሉ።
የጋላክቲክ ማእከልን አጥብቆ ማጥናት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በጣም ከባድ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ ያሉ የኮከብ አፈጣጠር ጽንሰ-ሀሳቦችን እንዲመረምሩ ያስችላቸዋል። ዓላማቸው ግዙፍ ኮከቦች በከዋክብት በሚወለዱበት የጋላክሲው ኮር ወይም የፍኖተ ሐሊብ ጠመዝማዛ ክንዶች ዳርቻ ላይ የመወለድ እድላቸው ሰፊ መሆኑን ለመረዳት ነው። በተለምዶ፣ በከዋክብት የሚሰሩ ኔቡላዎች ኤም-ድዋርፍስ በመባል የሚታወቁትን ከትንንሽ ግዙፍ ከዋክብትን ከፍ ያለ መጠን ይሰጣሉ፣ በከዋክብት ብዛት ሲጨምር የወሊድ መጠኑ እየቀነሰ ይሄዳል። ስለዚህም፣ ፍኖተ ሐሊብ ውስጥ የሚገኙት በጣም ግዙፍ ከሆኑት ከዋክብት በጣት የሚቆጠሩ ብቻ፣ በመቶዎች የሚቆጠሩ የፀሐያችን ብዛት።
ይህ ስርዓተ-ጥለት፣ የከዋክብት የመጀመሪያ ጅምላ ተግባር (አይኤምኤፍ)፣ የአስተዳደር ስልቶቹን ሙሉ በሙሉ ያልተረዱ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ግራ ያጋባል። ነገር ግን፣ በጋላክቲክ ሴንተር ውስጥ ከታየው ኃይለኛ የኮከብ አፈጣጠር አንፃር፣ አይኤምኤፍ ሊረበሽ የሚችልበት እድል አለ፣ ይህም የተትረፈረፈ ግዙፍ ኮከቦች መፈጠርን ይመርጣል። ይህ እውነት ከሆነ፣ በመጀመሪያዎቹ ጋላክሲዎች ላይም ሊተገበር ይችላል። በጣም ግዙፍ ከዋክብት በጣም ደማቅ ብርሃን ስለሚያበሩ ከፍ ያለ IMF የእነዚህን ጋላክሲዎች ልዩ ብርሃን ሊያብራራ ይችላል።
በስፔን ከሚገኘው የኢንስቲትዩት አስትሮፊሲካ ደ አንዳሉሺያ ባልደረባ የሆኑት ሩበን ፌድሪያኒ “የጋላቲክ ማእከል ብዙ ሰዎች የተጨናነቁበት ቦታ ነው” ብሏል። “ከዋክብትን የሚፈጥሩ ውዥንብር፣ መግነጢሳዊ ጋዝ ደመናዎች አሉ፣ ከዚያም በዙሪያው ያለውን ጋዝ በሚወጡ ነፋሳት፣ ጄቶች እና ጨረሮች ተጽዕኖ ያሳድራሉ። Webb በዚህ ጽንፈኛ አካባቢ ላይ ብዙ መረጃዎችን ሰጥቶናል፣ እና እሱን መፈተሽ እየጀመርን ነው።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡ የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ምንድን ነው?
መ፡ የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) እስከ አሁን ከተሰራጭ ትልቁ የጠፈር ቴሌስኮፕ ነው። የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ማራኪ ምስሎችን እንዲይዙ እና ጠቃሚ መረጃዎችን እንዲሰበስቡ በሚያስችላቸው የላቀ ጥራት እና ስሜታዊነት የታወቀ ነው።
ጥ፡ ኮከቦች እንዴት ይፈጠራሉ?
መ፡ ኮከቦች የሚፈጠሩት በብርድ፣ ጥቅጥቅ ባለ ሞለኪውላዊ ሃይድሮጅን በስበት ኃይል ስር ይወድቃል። እነዚህ ክላምፕስ በከዋክብት አፈጣጠር ሂደት ውስጥ የሙቀት መጠንን ለመቆጣጠር በሚረዳው ኢንተርስቴላር ብናኝ የበለፀጉ ናቸው።
ጥ፡ የጋላክቲክ ማእከል ምንድን ነው?
መ፡ የጋላክቲክ ማእከል የሚያመለክተው በእኛ ሚልኪ ዌይ ጋላክሲ እምብርት ላይ ያለውን ኃይለኛ እና ግርግር ያለበት አካባቢ ነው። እጅግ በጣም ግዙፍ የኮከብ ምስረታ ቦታ ነው እና ስለ ከዋክብት ልደት እና የዝግመተ ለውጥ ግንዛቤ የመሞከሪያ ቦታ ሆኖ ያገለግላል።
ጥ፡ የከዋክብት የመጀመሪያ የጅምላ ተግባር (IMF) ምንድን ነው?
መ፡ የከዋክብት የመጀመሪያ ጅምላ ተግባር (IMF) በተፈጠሩበት ጊዜ የኮከብ ስብስቦችን ስርጭት የሚገልጽ ንድፍ ነው። የተለያየ ብዛት ያላቸው የከዋክብትን አንጻራዊ ድግግሞሽ ያሳያል እና የኮከብ አፈጣጠርን የሚቆጣጠሩትን ዘዴዎች ግንዛቤን ይሰጣል።
ጥ፡ ጋላክቲክ ማእከል ከምድር ምን ያህል ይርቃል?
መ፡ የጋላክቲክ ማእከል ከምድር በ26,000 የብርሃን አመታት ርቀት ላይ ይገኛል።