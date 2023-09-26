በጥንታዊው ዩኒቨርስ ውስጥ ያሉ ጋላክሲዎች የእኛ ሚልኪ ዌይ ይመስላል፣ አዲስ የጥናት ትርኢቶች

የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) በጥንት አጽናፈ ሰማይ ውስጥ ስለ ጋላክሲዎች ገጽታ አዲስ ግንዛቤን ሰጥቷል። ከ13.7 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ከቢግ ባንግ በኋላ መዋሃድ የጀመሩት አዲስ የተፈጠሩት ጋላክሲዎች እንደ ጠመዝማዛ ክንዶች፣ ቡና ቤቶች ወይም ቀለበቶች ያሉ ጉልህ መዋቅሮች እንደሌላቸው ቀደም ብለው ይያምኑ ነበር። ሆኖም፣ በአዲሱ ጥናት መሰረት፣ እነዚህ ስስ ባህሪያት ከቢግ ባንግ በኋላ በ3.7 ቢሊዮን ዓመታት ውስጥ ሊኖሩ እንደሚችሉ፣ ይህም ቀደም ሲል ስለ ጋላክቲክ አፈጣጠር እና የዝግመተ ለውጥ ግምቶችን የሚፈታተኑ ናቸው።
በዩናይትድ ኪንግደም የሚገኘው የማንቸስተር ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ያካሄዱት ጥናት ከዚህ ቀደም ታይቶ የማይታወቅ የኢንፍራሬድ አይን ስላለው የቀደመውን ጽንፈ ዓለም በቅርበት ለመመርመር የሚያስችል ከJWST የተገኘውን መረጃ ተንትኗል። ይህ መረጃ የቀደምት ጋላክሲዎች ከቀደምት እምነቶች በተቃራኒ ከራሳችን ሚልኪ ዌይ ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው አወቃቀሮች እንደነበሯቸው ያሳያል።
ግኝቱ የተመሰረተው በ3,956 ጋላክሲዎች ላይ በተደረገ ትንተና ሲሆን ይህም እስከ JWST መረጃን በመጠቀም ከተጠናው ትልቁ ናሙና ነው። ቡድኑ ጋላክሲዎቹን በቅርጽ ከፋፍሎ የበለጠ ለስላሳ ወይም የተዋቀረ በማለት መድቧቸዋል። የተዋቀሩ ጋላክሲዎች የኮከብ አፈጣጠር ፍንዳታ እና ከሌሎች ጋላክሲዎች ጋር የመዋሃድ ምልክቶችን አሳይተዋል።
የጥናቱ ግኝቶች በአብዛኛው በሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ (HST) በተሰበሰበ መረጃ ላይ የተመሰረተ ስለ ጋላክሲ ዝግመተ ለውጥ ግንዛቤዎችን ይፈታተናል። የቀደመው የHST መረጃ እንደሚጠቁመው ቀደምት ጋላክሲዎች በመዋሃድ ምክንያት መደበኛ ያልሆኑ ቅርጾች እንደነበሯቸው፣ በJWST የቀረበው ከፍተኛ ጥራት የእነዚህን ጋላክሲዎች በሚገባ የተገለጹ አወቃቀሮችን ጠለቅ ያለ ግንዛቤ እንዲኖር አስችሏል።
ውጤቶቹ እንደሚያመለክቱት በአንፃራዊነት በደንብ የተገለጹ ጋላክሲዎች ቀደም ሲል ከታሰበው በበለጠ ፍጥነት እንደተፈጠሩ ፣ ጋላክሲዎችን በእይታ ባህሪያቸው ላይ በመመስረት የሚመድበው ሀብል ቅደም ተከተል። ይህ ባለፉት 10 ቢሊዮን ዓመታት ውስጥ ጋላክሲዎች እንዴት እንደተፈጠሩ ለማብራራት አዳዲስ ሀሳቦችን እንደሚያስፈልግ ይጠቁማል።
ዘ አስትሮፊዚካል ጆርናል ላይ የታተመው ምርምር ስለ መጀመሪያው አጽናፈ ሰማይ ያለው እውቀት እየጨመረ በመምጣቱ ስለ ጋላክሲ አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ንድፈ ሃሳቦችን ይፈታተራል።
ምንጮች:
- ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የመጀመሪያዎቹን ጋላክሲዎች የኮከቦችን አፈጣጠር 'የኮስሚክ መመሪያ መጽሐፍ' ሲቃወሙ ይመለከታል (የታተመበት ቀን፡ ሴፕቴምበር 22፣ ምንጭ፡ Space.com)
– ጥናቱ በመስከረም 22 በአስትሮፊዚካል ጆርናል ላይ ታትሟል።