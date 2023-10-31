በኮከብ ምስረታ ላይ አዳዲስ ግንዛቤዎች፡ ጋላክሲ M83ን በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ማሰስ

ናሳ የጀምስ ዌብ ጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) አስደናቂ የሆነ ክብ ቪስታ ሲያሳይ የጋላክሲው M83 ግዙፍ ውበት ይገለጣል። የመሃል ኢንፍራሬድ መሳሪያ (MIRI) በመጠቀም፣ ይህ የጠፈር ወለድ ተመልካች የኤንጂሲ 5236 አስደናቂ ምስል ይይዛል፣ይህም M83 በመባልም ይታወቃል። በ15 ሚሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ የሚገኘው M83 የኮከብ አፈጣጠርን ምስጢራት ለመፍታት ለሚፈልጉ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ብዙ እውቀትን የሰጠ የታገደ ጠመዝማዛ ጋላክሲ ነው።
በዚህ ተልዕኮ ውስጥ የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ MIRI ጠቃሚ ግብአት የሚያደርገው የኢንፍራሬድ የሞገድ ርዝመቶችን በመጠቀም ዩኒቨርስን የመመልከት ችሎታው ነው። ከ5,000 እስከ 28,000 ናኖሜትር የሚደርስ የሞገድ ርዝመት ያለው ይህ የማይታይ ብርሃን መጋረጃ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በባህላዊ የእይታ እይታ ላይ የማይታዩ ክስተቶችን እንዲያውቁ ያስችላቸዋል። በንፅፅር ሲታይ የሚታየው ብርሃን ከ 380 እስከ 750 ናኖሜትር ብቻ ስለሚሸፍን ስለ ኮስሞስ ያለንን እይታ ይገድባል።
በዚህ ማራኪ ምስል ላይ በM83 መሃል ላይ ያሉ ደማቅ ሰማያዊ ክልሎች ጥቅጥቅ ያሉ የከዋክብት ስብስቦችን ያመለክታሉ፣ ደማቅ ቢጫ ጅማቶች ደግሞ ወደ ውጭ ይዘልቃሉ፣ ይህም አዳዲስ ኮከቦች የሚወጡበትን የከዋክብት ማቆያ ያሳያል። በተጨማሪም፣ በ polycyclic aromatic hydrocarbons ውስጥ በብዛት የሚገኙት የብርቱካናማ ቀይ ማርክ ክልሎች - የMIRI የሞገድ ርዝመት ለመለየት ልዩ የሆነ ካርቦን ላይ የተመሰረተ ውህድ አይነት ነው።
የM83 ጥናት እና የኮከብ አፈጣጠር ሂደቶቹ ከናሳ ግብረመልስ በEmerging Extragalactic Star Clusters (FEAST) ፕሮግራም ጋር ይጣጣማሉ። MIRI ን በመጠቀም M83ን ለመመርመር፣ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ዓላማቸው በከዋክብት አፈጣጠር እና በከዋክብት ግብረመልስ መካከል ያለውን የተወሳሰበ ግንኙነት ለመረዳት ነው። የከዋክብት ግብረመልስ የሚያመለክተው ከዋክብት በዝግመተ ለውጥ ሂደት ውስጥ ቁስ እና ጉልበት መባረርን ነው። ሳይንቲስቶች በእነዚህ ሂደቶች መካከል ያለውን ግንኙነት በመፍታት ሞዴሎቻቸውን በማጣራት ስለ ኮከቦች መወለድ እና እድገት ጥልቅ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ።
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የ FEAST ፕሮግራም ስድስት የተለያዩ ጋላክሲዎችን ምልከታዎችን ያቀፈ ሲሆን ኤም 83 ለዚህ የስነ ፈለክ ሙከራ ቁልፍ መዳረሻዎች አንዱ ነው። ከዚህ ቀደም ይህ እጅግ አስደናቂ ተነሳሽነት JWST ኤም 51 የተባለውን ሌላው ጋላክሲ የኮከብ አፈጣጠርን በተመለከተ ጠቃሚ ፍንጮችን እንዲያገኝ መርቷል።
በየጥ:
ጥ፡ የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ምንድን ነው?
መ፡ የጄምስ ዌብ ጠፈር ቴሌስኮፕ የላቁ የኢንፍራሬድ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ዩኒቨርስን የመቃኘት አቅም ያለው በናሳ የተከፈተ አብዮታዊ የጠፈር ምልከታ ነው።
ጥ: M83 ምንድን ነው?
መ: M83፣ እንዲሁም NGC 5236 በመባልም ይታወቃል፣ ከመሬት በ15 ሚሊዮን የብርሃን አመታት ርቀት ላይ የሚገኝ የተከለከለ ጠመዝማዛ ጋላክሲ ነው።
ጥ፡ የ FEAST ፕሮግራም ዓላማ ምንድን ነው?
መ፡ ግብረ መልስ በEmerging Extragalactic Star Clusters (FEAST) ፕሮግራም በጋላክሲዎች ውስጥ በኮከብ አፈጣጠር እና በከዋክብት ግብረመልስ መካከል ያለውን ግንኙነት ለመመርመር ነው።
ጥ፡- ፖሊሳይክሊክ ጥሩ መዓዛ ያላቸው ሃይድሮካርቦኖች ምንድን ናቸው?
መ፡ ፖሊሳይክሊክ አሮማቲክ ሃይድሮካርቦኖች በMIRI የታዩትን የኢንፍራሬድ የሞገድ ርዝመቶች በመጠቀም በጠፈር ውስጥ የሚገኙ በካርቦን ላይ የተመሰረቱ ውህዶች ናቸው።