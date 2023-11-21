አዲስ የተገኘ ጥንታዊ 'ኮስሚክ ወይን' ለቅድመ ዩኒቨርስ ምስረታ ፍንጭ ይሰጣል

በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) የሚጠቀሙ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች አስደናቂ ግኝት ከመጀመሪያው አጽናፈ ሰማይ ያልተለመደ የጋላክሲዎች ሰንሰለት ገልጿል። “ኮስሚክ ወይን” የሚል ስያሜ የተሰጠው ይህ ግዙፍ ሜጋ መዋቅር በኮስሞስ ውስጥ ስላሉት ትልልቅ መዋቅሮች አፈጣጠር ጥልቅ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል። ከ13 ሚሊየን በላይ በሚሆነው የብርሃን አመታት ርቀት ላይ የሚዘረጋው እና ወደ 650,000 የብርሃን አመታት ስፋት የሚለካው ኮስሚክ ወይን በጣም አስደናቂ አካል ነው፣ በተመሳሳይ ጊዜ ከታዩት ሌሎች የጋላክሲ ክምችቶች መጠን እጅግ የላቀ ነው።
በኡርሳ ሜጀር እና በቦቴስ ህብረ ከዋክብት መካከል የሚገኝ በተዘረጋው ግሮዝ ስትሪፕ ውስጥ የሚገኘው ኮሲሚክ ወይን በ JWST ምልከታዎች ላይ በቀይ ፈረቃ ላይ ያነጣጠረ ምርመራ በሚካሄድበት ጊዜ ተለይቷል ፣ ይህ ንብረት በብርሃን እየተስፋፋ ባለው አጽናፈ ሰማይ ውስጥ የሚጓዝበትን ርቀት ያሳያል። በኮስሚክ ወይን ውስጥ በእያንዳንዱ ጋላክሲ የሚፈነጥቀው ብርሃን ወደ 3.44 የሚጠጋ ቀይ ፈረቃ አሳይቷል፣ ይህም የሚፈነጥቀው ብርሃን ወደ JWST ሌንስ ለመድረስ ከ11 ቢሊዮን እስከ 12 ቢሊዮን ዓመታት ውስጥ እንደፈጀ ይጠቁማል።
የሚገርመው ነገር ተመራማሪዎቹ 260 ቢሊዮን የሚገመት የፀሐይ ክምችት ያለው የኮስሚክ ወይን ግዙፍ መዋቅር አሁንም እያደገ መሆኑን ደርሰውበታል። ሆኖም ሁለቱ ትላልቅ ጋላክሲዎች ጥልቅ ለውጥ አድርገዋል። እነዚህ ጋላክሲዎች ሲመረመሩ የኩይስሴስ ባህሪያትን ያሳያሉ፣ ይህም የኮከብ ምስረታ በከፍተኛ ሁኔታ እየቀነሰ ወይም ሙሉ በሙሉ እንደቆመ ያሳያል።
በጥንታዊው አጽናፈ ዓለም ውስጥ የዚህ ኮከብ ምስረታ ያለጊዜው መዘጋት ምክንያት እንቆቅልሽ ሆኖ ቆይቷል። በሳይንቲስቶች የተጠቆመው አንድ አሳማኝ ማብራሪያ ጋላክሲክ ውህደቶች ከፍተኛ የኮከብ መፈጠርን ቀስቅሰው ነበር፣ ይህም ከJWST ምልከታ በፊት በመቶ ሚሊዮኖች ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት ያለውን ጋዝ እያሟጠጠ ነው።
የኮስሚክ ወይን መገኘቱ ከእንቆቅልሽ ባህሪያቱ ጋር በJWST ተልእኮዎች ወቅት ተለይተው የሚታወቁትን ግዙፍ መዋቅሮች ስብስብ ይጨምራል። የኮስሚክ ወይን ምርመራ ስለ መጀመሪያው አጽናፈ ሰማይ አፈጣጠር እና ተፈጥሮ ጥልቅ ግንዛቤዎችን የመክፈት አቅም አለው። ብዙ ጥያቄዎች ቢነሱም፣ በዚህ ጥንታዊ የጋላክቲክ ሰንሰለት ውስጥ የተደበቁትን ሚስጥሮች በጥልቀት ለመመርመር ተጨማሪ ጥናትና ምርምር ያስፈልጋል።
በየጥ:
ጥ፡ የኮስሚክ ወይን ምንድን ነው?
መልስ፡ ኮስሚክ ወይን ከመጀመሪያዎቹ አጽናፈ ሰማይ የተገኘ ግዙፍ የጋላክሲዎች ሰንሰለት ነው።
ጥ፡ የኮስሚክ ወይን ምን ያህል ትልቅ ነው?
መ: የኮስሚክ ወይን ከ13 ሚሊዮን በላይ የብርሃን ዓመታት ርዝመት ያለው ሲሆን ወደ 650,000 የብርሃን ዓመታት ስፋት አለው።
ጥ፡ ቀይ ፈረቃ ምንድን ነው?
መ፡ Redshift ብርሃን በሚሰፋው ዩኒቨርስ ውስጥ በሚጓዝበት ጊዜ በሞገድ ርዝመት ውስጥ እንዴት እንደሚጨምር የሚያሳይ መለኪያ ነው።
ጥ፡- በኮሲሚክ ወይን ሁለት ትላልቅ ጋላክሲዎች ውስጥ የኮከብ መፈጠር ለምን ቆመ?
መ፡ አንደኛው አማራጭ የጋላክሲው ውህደት ከፍተኛ የኮከብ ምስረታ ክፍሎችን በማነሳሳት ያለውን ጋዝ ቀደም ብሎ ማሟጠጡ ነው።
ምንጮች:
- LiveScience.com