የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የካርቦን ምንጭን በጁፒተር ጨረቃ ዩሮፓ ላይ ፈልጎ ያገኛል

የሚቀጥለው ትውልድ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) በጁፒተር ጨረቃ በዩሮፓ ላይ አስደናቂ ግኝት አድርጓል። ኢሮፓ ለሕይወት ተስማሚ ሁኔታዎች ሊኖሩት ከሚችሉ ጥቂት የሰማይ አካላት አንዱ ነው ተብሎ ይታሰባል ፣ ከከርሰ ምድር ጨዋማ ውቅያኖስ ከበረዶው በታች። ይሁን እንጂ ይህ ውቅያኖስ ለሕይወት አስፈላጊ የሆኑትን ኬሚካሎች በተለይም ካርቦን ይዘዋል አይኑር ቀደም ብሎ ግልጽ አልነበረም።
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከJWST የተገኘውን መረጃ በመጠቀም በዩሮፓ የበረዶ ላይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ መኖሩን ለይተው አውቀዋል። ከፍተኛው የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን የተገኘው ታራ ሬጂዮ በሚባል ክልል ነው፣ እሱም በጂኦሎጂካል ወጣት አካባቢ “የተመሰቃቀለ መሬት” በመባል ይታወቃል። ይህ በዩሮፓ የከርሰ ምድር ውቅያኖስ እና በገጹ መካከል የቁሳቁስ መለዋወጥን ያሳያል።
ይህ ግኝት ጠቃሚ ነው ምክንያቱም ካርቦን የመጣው ከዩሮፓ የከርሰ ምድር ውቅያኖስ ነው እና እንደ ሜትሮይትስ ባሉ ውጫዊ ምንጮች ያልደረሰ መሆኑን ያሳያል። በተጨማሪም የካርቦን ክምችት በአንጻራዊነት በቅርብ ጊዜ ይመስላል. ካርቦን ለሕይወት ወሳኝ አካል ነው፣ ስለዚህ የካርቦን በዩሮፓ ገጽ ላይ መኖሩ ለጨረቃ መኖሪያነት ትልቅ ጠቀሜታ አለው።
በሳይንስ ጆርናል ላይ በተዘጋጁ ሁለት ወረቀቶች ላይ የተዘረዘሩት ግኝቶች በJWST's Near-Infrared Spectrograph (NIRSpec) integral field unit ነው። ይህ የመሳሪያ ዘዴ ከፍተኛ ጥራት ያለው እይታ ያቀርባል፣ ይህም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በዩሮፓ ገጽ ላይ የተወሰኑ ኬሚካሎች የሚገኙበትን ቦታ እንዲጠቁሙ ያስችላቸዋል።
ተመራማሪዎቹ ከዚህ ቀደም በሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ በተደረገ ምልከታ የተገኙትን ከዩሮፓ ወለል ላይ የሚፈነዱ የውሃ ትነት ቧንቧዎች ምልክቶችን ፈልገዋል። ነገር ግን፣ ከJWST የተገኘው አዲሱ መረጃ የፕላም እንቅስቃሴን የሚያሳይ ምንም ማስረጃ አላገኘም፣ ይህም በቁስ የማስወጣት ፍጥነት ላይ ከፍተኛ ገደብ አስቀምጧል።
እነዚህ ግኝቶች ወደፊት ወደ ዩሮፓ ለሚደረጉ የጠፈር ተልዕኮዎች ጠቃሚ አንድምታ አላቸው። የናሳ የኢሮፓ ክሊፐር ተልእኮ እና የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ የጁፒተር አይሲ ሙንስ አሳሽ (JUICE) ተልእኮ በዩሮፓ ላይ ያለውን የህይወት እምቅ አቅም የበለጠ ለመመርመር ያለመ ነው።
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ከአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) እና ከካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ ጋር በመተባበር በናሳ የሚመራ አለም አቀፍ ትብብር ነው።
ምንጮች:
- የሳይንስ መጽሔት ህትመት
- ናሳ
- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ)
- የካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ