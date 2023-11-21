የማርስን ጥልቀት ማሰስ፡ በፀሀይ ቁርኝት ወቅት ሚስጥሮችን መግለፅ

በቅርብ ጊዜ ስለ ማርስ የሚነገረው ዜና ለምን እንደቀዘቀዘ እያሰቡ ከሆነ፣ መልሱ ከፀሐይ ጋር ባለው የሰማይ ዳንሳችን ውስጥ ነው። በየሁለት ዓመቱ ምድር እና ማርስ በየምህዋራቸው “የማርስ የፀሐይ ቁርኝት” በመባል የሚታወቁት ደረጃ ላይ ይደርሳሉ። ይህ ክስተት የሚከሰተው ማርስ ከፀሐይ ተቃራኒ ጎን ላይ ስትሰለፍ ነው, ስለዚህም ስለ ቀይ ፕላኔት ያለንን እይታ ለጊዜው እንቅፋት ይሆናል.
በማርስ የፀሐይ ግንኙነት ወቅት፣ ከማርስ ተልዕኮዎች ወደ ምድር የሚመለሱት የመረጃ ፍሰት በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል። ዕለታዊ የመረጃ ዥረቶችን ከመቀበል ይልቅ ምልክቶቹ ወደ ፀሐይ በመቅረብ ተንኮለኛ በሆነ መንገድ መሄድ አለባቸው። በኮሮና በኩል የፀሐይ የማያቋርጥ ልቀት ionized ጋዞች እና ቅንጣቶች ለእነዚህ ምልክቶች ተግዳሮት ይፈጥራል። በፀሐይ አቅራቢያ ያለው አካባቢ መረጃውን ያበላሻል፣ የጠፈር መንኮራኩር ትዕዛዞችን፣ የሶፍትዌር ማሻሻያዎችን እና ከማርስ የሚመጣን ማንኛውንም መረጃ ይጎዳል። የተልእኮዎቹን ደህንነት እና ታማኝነት ለማረጋገጥ መሐንዲሶች በዚህ ጊዜ ውስጥ ወሳኝ ትዕዛዞችን ከመላክ ይቆጠባሉ የጠፈር መንኮራኩሮቹ መደበኛ ሳይንሳዊ ስራቸውን ሲቀጥሉ.
በዚህ አመት፣ የማርስ ሶላር ትስስር የ"ጥቁረት" ጊዜ እስከ ህዳር 25 ድረስ ይዘልቃል፣ ይህም ማርስ ሙሉ በሙሉ በፀሐይ ስትደበቅ ለአጭር ጊዜ መቋረጥ ብቻ ነው። በዚህ እረፍት መካከል፣ ናሳ ከጠፈር መንኮራኩሩ የጤና ዝመናዎችን በመቀበል፣ የጤንነታቸውን ሁኔታ በመገምገም ነቅቶ ይቆያል። ለዚህ የሰማይ አሰላለፍ ዝግጅቱ ቀደም ብሎ ተጀምሯል፣ የተልእኮ ቡድኖች በእጃቸው ላለው እያንዳንዱ የማርስ የጠፈር መንኮራኩር የስራ ዝርዝሮችን በትኩረት ቀርፀዋል።
በተልዕኮዎቹ ላይ ያሉት ዋና ዋና መሳሪያዎች ለጊዜው ስራ ቢቆሙም፣ ሳይንሳዊ ምርምሮቹ ግን ቀጥለዋል። የናሳ ጽናት እና የማወቅ ጉጉት ሮቨሮች የገጽታ ሁኔታዎችን በንቃት በመከታተል እና የአየር ሁኔታን በጥልቀት በመከታተል ራሳቸውን ለጊዜው ቆመዋል። በተጨማሪም የጨረር መለኪያዎች ከቋሚ ቦታቸው በመካሄድ ላይ ናቸው. የ Ingenuity ሄሊኮፕተሩ መሬት ላይ ሊቀመጥ ይችላል፣ ነገር ግን በአካባቢው ያለውን የአሸዋ አስደናቂ እንቅስቃሴ ለማጥናት የቀለም ካሜራውን መጠቀሙን ቀጥሏል። የማርስ ሪኮኔስስንስ ኦርቢተር፣ ኦዲሲ ኦርቢተር እና MAVEN የጠፈር መንኮራኩሮች የገጽታ ምስሎችን በመቅረጽ፣ የከባቢ አየር መረጃን በመሰብሰብ እና በማርስ ከባቢ አየር እና በፀሐይ መካከል ያለውን መስተጋብር በማጥናት አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
የሁለት ሳምንት እገዳው እንደተጠናቀቀ፣ ኦርቢተሮች ጠቃሚ መረጃዎችን ማስተላለፍ ይቀጥላሉ፣ እና መሐንዲሶች የሶፍትዌር ማሻሻያዎችን እና ትዕዛዞችን መላክ ይጀምራሉ። የመረጃ ፍሰት በሚመለስበት ጊዜ የስርዓት መሐንዲሶች ለማንኛውም ሙስና መረጃን በጥንቃቄ ይመረምራሉ. አስፈላጊ ከሆነ የተበላሹ ፋይሎች በሚቀጥሉት የውሂብ ዝውውሮች ውስጥ እንደገና ሊተላለፉ ይችላሉ. ውሎ አድሮ፣ ካሜራዎችን ጨምሮ መሣሪያዎች እንደገና እንዲነቃቁ ይደረጋሉ፣ ይህም የተለመደው የጥሬ ምስሎች እና የውሂብ ዥረት እንደገና መጀመሩን ያበስራል።
የማርስን የፀሐይ ግንኙነት መጨረሻ በጉጉት ስንጠብቅ፣ የተልእኮ ቡድኖች ያላሰለሰ ጥረት እና የጠፈር መንኮራኩራችንን ጽናት እናደንቃለን፣ ማርስ የምትመለከቷቸውን እንቆቅልሽ ሚስጥሮች በቀጣይነት እየገለጥን።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. የማርስ የፀሐይ ግንኙነት ምንድን ነው?
ማርስ የፀሐይ ግንኙነት ማርስ ከምድር በፀሐይ ማዶ በምትገኝበት ጊዜ በየሁለት ዓመቱ የሚከሰት የሰማይ ሁኔታ ነው። ይህ አሰላለፍ ከማርስ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነትን ያበላሻል እና በማርስ ሚሲዮኖች እና በመሬት መካከል ያለውን የመረጃ ስርጭት ይጎዳል።
2. የማርስ ሶላር ትስስር የጠፈር መንኮራኩር ስራዎችን እንዴት ይጎዳል?
በማርስ የፀሐይ ግንኙነት ወቅት, የጠፈር መንኮራኩሮቹ ዳታ-ከባድ ተግባራቸውን ለአፍታ የሚያቆሙበት "ጥቁር" ጊዜ ውስጥ ይገባሉ. መሐንዲሶች ወሳኝ ትዕዛዞችን ከመላክ ይቆጠባሉ, እና መሳሪያዎቹ የተልእኮዎችን ታማኝነት ለማረጋገጥ ለጊዜው እንቅስቃሴ-አልባ ናቸው.
3. በማርስ የፀሐይ ግንኙነት ወቅት የተሰበሰበው መረጃ ምን ይሆናል?
በመጥቁሩ ጊዜ የተሰበሰበው መረጃ በጠፈር መንኮራኩሩ ላይ ተከማችቶ ወደ ምድር ለመመለስ ደህንነቱ የተጠበቀ ነው። የውሂብ ማስተላለፍ ከቀጠለ በኋላ መሐንዲሶች የተበላሹ ፋይሎችን በደንብ ይፈትሹ እና አስፈላጊ ከሆነ እንደገና ያስተላልፋሉ።
4. የማርስ ተልእኮዎች በማርስ የፀሐይ ትስስር ወቅት ምን ተግባራትን ያከናውናሉ?
በዚህ ጊዜ ውስጥ, የማርስ ተልዕኮዎች ዋና ዋና መሳሪያዎች ባይሰሩም, ሳይንሳዊ ምርመራዎችን ማካሄድ ቀጥለዋል. ሮቨርስ የገጽታ ሁኔታዎችን ይከታተላል፣ የአየር ሁኔታን ያጠናል እና ጨረሮችን ይለካሉ። ሌሎች የጠፈር መንኮራኩሮች የማርስን ገጽ ምስሎች ይይዛሉ፣የከባቢ አየር መረጃን ይሰበስባሉ እና ከፀሃይ ጋር ያለውን ግንኙነት ይመረምራሉ።